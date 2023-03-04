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Новини Війна
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Голова оборонного комітету Держдуми Картаполов радить бізнесу закупляти ППО для захисту: завжди знайдеться лазівка для безпілотника

картаполов

Голова комітету російської Держдуми з оборони Андрій Картаполов запропонував російським корпораціям самим закуповувати системи протиповітряної оборони (ППО) для боротьби з дронами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

"Є досить недорогі засоби боротьби з безпілотними літальними апаратами, які кожна корпорація, що поважає себе, може закупити і поставити на свої об'єкти", - зазначив він.

За його словами, влада Росії розписалася в нездатності захистити всю критично важливу інфраструктуру країни від українських атак. З урахуванням розмірів держави "завжди знайдеться лазівка", через яку на її територію може залетіти ударний безпілотник.

У зв'язку з цим він запропонував російським корпораціям самим закуповувати системи протиповітряної оборони (ППО) для боротьби з дронами, оскільки кошти Міноборони "зосереджені на прикритті важливих державних і військових об'єктів".

На думку депутата, такий внесок бізнесу в безпеку дасть змогу захистити нафтобази, газорозподільні станції, електростанції, мости, шляхопроводи та заводи.

Він також зазначив, що інформація про наявні системи ППО, включно з їхніми параметрами, уже відома українським військовим, оскільки в них є засоби розвідки; крім того, такі дані їм надають країни НАТО.

Також читайте: У Держдумі РФ хочуть оголосити Україні війну

"Тобто вони приблизно знають, де наші засоби ППО розташовані, і запустити безпілотник за маршрутом, щоб він пройшов, не тільки огинаючи рельєф, а й оминаючи ці ж райони протиповітряної оборони, цілком можливо", - зазначив Картаполов.

Російський депутат вважає за потрібне змусити місцевих бізнесменів закуповувати засоби протидії дронам на постійній основі, навіть у разі закінчення війни в Україні. За його словами, системи ППО стануть у пригоді й надалі "для протидії терористам".

Автор: 

бізнес (2007) Держдума (735) ППО (3261) росія (65883)


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Топ коментарі
+21
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04.03.2023 07:06
+17
Закончится эта затея тем же, чем и всегда у рукожопых кацапов.
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04.03.2023 07:09
+15
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04.03.2023 07:04
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Замість ресторану "Киев за три дня", кацапи відкрили "Сосисочная за обе щеки", все йде по плану
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04.03.2023 07:03 Відповісти
все вірно!
"Создадим ПВО методом народной стройки!"
Каракумський канал вот так побудували - мотиками за пару років 😂
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04.03.2023 07:46 Відповісти
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04.03.2023 07:04 Відповісти
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04.03.2023 07:06 Відповісти
Закончится эта затея тем же, чем и всегда у рукожопых кацапов.
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04.03.2023 07:09 Відповісти
"Нєпобєдімая і лєгєндарная..."
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04.03.2023 07:17 Відповісти
Советский Союз не сравнить с ублюдочной Федерацией, и Советскую Армию с ее непрерывным охватом ПВО всех границ тоже не сравнить с дырявым ПВО россии.
И если в 87-м Маттиас Руст сумел незамеченным сесть со своим самолетиком на Красной Площади, то сейчас там сумеет сесть эскадрилья Ф-35.
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04.03.2023 07:17 Відповісти
У Руста були eggs, а у ф-35 тільки памперси. У всякому разі поки що так.
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04.03.2023 07:24 Відповісти
Еге, спитай у саддама про еггс ВПС США 😂
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04.03.2023 07:49 Відповісти
порівняв. що не можна саддаму, то ***** спокійно можна робити. памперс розрахований тільки на вміст від дій саддама, на ***** памперс замалий.
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04.03.2023 09:47 Відповісти
Так там "трохи не так" було - мені ПВОшники розказували А їх слова підтверджує Вікіпедія:

"Руст перетнув радянський кордон біля міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BB%D0%B0-%D0%AF%D1%80%D0%B2%D0%B5 Кохтла-Ярве і взяв курс на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москву .

На аеродромі Тапа (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія ), оголосили тривогу і підняли два чергових винищувачі. Винищувачі виявили літак Руста, але не отримали інструкцій для подальших дій і, зробивши кілька прольотів над літаком «Cessna» (літак Руста рухався на малій висоті і з малою швидкістю польоту, що робило неможливим постійний супровід його швидкісними винищувачами), просто повернулися на аеродром. Рухаючись до Москви, Руст орієнтувався за полотном залізниці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Ленінград - Москва. Під час його польоту в повітря підіймалися наступні ланки з аеродромів Хотілово і Бежецьк, але наказу збити «Сессну» так і не надійшло.

Існує версія, що автоматизована система ППО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Московського військового округу була відімкнена для профілактичних робіт, тому стеження за літаком-порушником довелося здійснювати в ручному режимі і координувати телефонним зв'язком. Однак, за словами Маршала Радянського Союзу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Д. Т. Язова , ППО його вела до Москви тому, що після історії зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B7_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BC_Korean_Air_007 збитим південно-корейським лайнером отримала розпорядження не збивати цивільні літаки".
Тобто все - в боязні взять на себе відповідальність Був вихідний день і "генералітет" пиячив на дачах під травневим сонцем Додзвониться до них не могли а чергові служби на пунктах ППО боялися прийнять рішення самостійно
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04.03.2023 07:34 Відповісти
Савєцкій Союз після 45 року воював хоч у одній високотехнологічній війні?

Я просто згадую звичайних савєцкіх солдат в ублюдошних шинелях і кірзачах + дєдовщіна.
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04.03.2023 08:23 Відповісти
Дідовщина і землячество залежало від командира частини і офіцерів
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04.03.2023 09:15 Відповісти
Тогда по паре танков на крышу не забудьте - что б ПВО не украли.

Жарт. Перестріляйтесь там на болотах.
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04.03.2023 07:23 Відповісти
Ваша русофобія недостатня!
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04.03.2023 07:26 Відповісти
Неможливо бути занадто русофобом.
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04.03.2023 10:41 Відповісти
Цікаво - у якому "воєнторзі" приватним підприємцям продадуть ППО? За кордоном - свої правила Ввезення подібного на територію Росії - теж "не фунт ізюму" Чи це таким чином "кремлівські" хочуть виправдать свою нездатність захистить власну територію? Продать зі своїх складів старі зенітки і "убить двох зайців": і знять з себе відповідальність за прикриття цивільних об"єктів і отримать кошти для війни У випадку якщо ця "приватна ППО" не справиться - ППО ЗС РОсії - "не при ділах"
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04.03.2023 08:02 Відповісти
Цiкаво, коли у них виникне у головi запитання : За що платимо податки ?
Медицина, освiта - то все давно за грошi iз власної кишенi. Тепер вже ї оборона також. То може краще анархiя , як що вiд держави жодної користi ?
А Захiд може дати стимул : хто перший вийде зi складу РФ - з того знiмемо усi санкцii, хто другий - лише половину.
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04.03.2023 10:51 Відповісти
а не простіше бізнесу поміняти владу, ніж закупляти ПВО
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04.03.2023 08:23 Відповісти
Они не ищут простых путей ))))
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04.03.2023 08:48 Відповісти
И что смешного,смеяться нужно над разминированными полями чонгара и над теми,кто не пропускает через таможню квадрокоптеры для армии,про яйца килограммолитрами говорить нечего.
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04.03.2023 08:59 Відповісти
Гарна ідея, не тільки ж одному Пригожину мати приватну армію. От цікаві будуть у них вирішення бізнесових суперечок, 90-ті з "братками" будуть виглядати дитячім забавками у пісочниці.
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04.03.2023 09:29 Відповісти
Вот только мозги не купишь.
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04.03.2023 12:22 Відповісти
 
 