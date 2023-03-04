Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10. ФОТОрепортаж

Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку у Запоріжжі. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вже дві доби рятувальники ліквідовують наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку.

















Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох котів та собаку.

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Для покращення видимості під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі співробітники ДСНС додатково встановлювали освітлювальні вежі.

Станом на 07:00 4 березня ліквідація наслідків триває.