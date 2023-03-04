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Новини Війна
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Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10. ФОТОрепортаж

Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку у Запоріжжі. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вже дві доби рятувальники ліквідовують наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку.

Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10 01
Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10 02
Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10 03
Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10 04
Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10 05
Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10 06
Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10 07
Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10 08

Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя.

Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох котів та собаку.

Також читайте: З-під завалів у Запоріжжі дістали ще два тіла, кількість загиблих зросла до семи, - ДСНС

Для покращення видимості під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі співробітники ДСНС додатково встановлювали освітлювальні вежі.

Станом на 07:00 4 березня ліквідація наслідків триває.

Автор: 

Запоріжжя (2290) жертви (1811) ДСНС (5142)


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кацапня-пітушня воювати не вміє, тож вбиває цивільних
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04.03.2023 07:47 Відповісти
Кацапи оголосили що в Запорізькій обл. буде 2 обласних центри. Це Бердянськ і Мелітополь.
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04.03.2023 08:32 Відповісти
Ось з ким ця рашиська мерзота воює ,будь проклята нациська росія і дибільний народ цього терористичного утворенняю
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04.03.2023 08:39 Відповісти
Щоб кацапські самки не розродилися ніколи!
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04.03.2023 09:18 Відповісти
А старые пердуды ещё рассказывают про какое то справедливое соглашение с бензоколонкой.
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04.03.2023 12:20 Відповісти
Шановне товариство! Вічна пам`ять загиблим від влучання кацапської ракети та мої особисті співчуття рідним загиблих. Але я хотів би не тільки це сказати. Зверніть увагу на ті руйнування, які стались підчас влучання в будинок. Як на мій погляд то тут є декілька факторів таких руйнувань. Безперечно це потужність та маса боєвої частини ракети, що влучила. А головне, це на мій погляд, по всй країні де відбулись подібні руйнування відбулись в будинках, що були побудовані по технології крупно-панельних будинків. Вони після влучання ракет складаються, як картонні будинки. Тому такі і руйнування та такі жертви наших людей. Я так думаю що Кабміну України треба прийняти рішення та заборонити зведення таких будівель по цій застарілій технології. Пора будувати багато-поверхівки як монолітні із залізобетону. Треба готуватись до нової, ще більш руйнівної війни. І не треба на цьому економити, а витрачати кошти по повній. Бо це в кінцевому результаті безпека наших співвітчизників. Ну от якось так я думаю.
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05.03.2023 00:43 Відповісти
 
 