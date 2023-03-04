Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10. ФОТОрепортаж
Станом на 07:00 4 березня рятувальники деблокували тіла ще трьох загиблих мешканців будинку у Запоріжжі. Загалом з-під завалів будинку рятувальники деблокували 10 загиблих, з яких одна дитина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, вже дві доби рятувальники ліквідовують наслідків ракетного удару по житловому будинку у Запоріжжі. У цілодобовому режимі рятувальники продовжують роботи з пошуку людей під завалами та демонтажу небезпечних елементів будинку.
Нагадаємо, що вночі 2 березня війська РФ завдали ракетного удару по житловому будинку міста Запоріжжя.
Співробітники ДСНС врятували 11 осіб. Під час розбору завалів врятували двох котів та собаку.
Для покращення видимості під час проведення аварійно-рятувальних робіт вночі співробітники ДСНС додатково встановлювали освітлювальні вежі.
Станом на 07:00 4 березня ліквідація наслідків триває.
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