Захищаючи Україну, у бою під Бахмутом загинув старший солдат Віталій Бахир. ФОТО

Захищаючи Україну, внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу поблизу Бахмуту на Донеччині загинув мешканець Чернівецької області старший солдат Віталій Бахир.

Про це повідомив у фейсбуці Сторожинецький міський голова Ігор Матейчук, інформує Цензор.НЕТ.

"З глибоким жалем, повідомляємо про непоправну втрату - смерть від рук агресора жителя нашої громади. Мешканець с.Комарівці, старший солдат БАХИР Віталій Феодосійович, 04.10.1982р.н., вірний військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, 01.03.2023 року загинув під час оборонного бою внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу поблизу м.Бахмут, Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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