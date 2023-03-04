Захищаючи Україну, у бою під Бахмутом загинув старший солдат Віталій Бахир. ФОТО
Захищаючи Україну, внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу поблизу Бахмуту на Донеччині загинув мешканець Чернівецької області старший солдат Віталій Бахир.
Про це повідомив у фейсбуці Сторожинецький міський голова Ігор Матейчук, інформує Цензор.НЕТ.
"З глибоким жалем, повідомляємо про непоправну втрату - смерть від рук агресора жителя нашої громади. Мешканець с.Комарівці, старший солдат БАХИР Віталій Феодосійович, 04.10.1982р.н., вірний військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, 01.03.2023 року загинув під час оборонного бою внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу поблизу м.Бахмут, Донецької області", - йдеться у повідомленні.
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У боях за Україну загинув партієць «Євросолідарності», депутат Полтавської обласної ради VII скликання Віталій «Агроном» Кабачок.
«Агроном» був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. Загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.
Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинського району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу.
У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.
Вічна пам'ять!