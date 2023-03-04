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Захищаючи Україну, у бою під Бахмутом загинув старший солдат Віталій Бахир. ФОТО

память,світла

Захищаючи Україну, внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу поблизу Бахмуту на Донеччині загинув мешканець Чернівецької області старший солдат Віталій Бахир.

Про це повідомив у фейсбуці Сторожинецький міський голова Ігор Матейчук, інформує Цензор.НЕТ.

"З глибоким жалем, повідомляємо про непоправну втрату - смерть від рук агресора жителя нашої громади. Мешканець с.Комарівці, старший солдат БАХИР Віталій Феодосійович, 04.10.1982р.н., вірний військовій присязі на вірність Українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність, 01.03.2023 року загинув під час оборонного бою внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу поблизу м.Бахмут, Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Захищаючи Україну, у бою під Бахмутом загинув старший солдат Віталій Бахир 01

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Автор: 

пам’ять (1190) Бахмут (1562) втрати (4435)


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Топ коментарі
+41
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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04.03.2023 08:00
+33
R.I.P. Воїну.
Герою Слава!

Співчуття рідним...
Пам'ятаймо!
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04.03.2023 08:08
+26
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04.03.2023 08:19
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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04.03.2023 08:00 Відповісти
R.I.P. Воїну.
Герою Слава!

Співчуття рідним...
Пам'ятаймо!
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04.03.2023 08:08 Відповісти
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04.03.2023 08:19 Відповісти
Фортеця Бахмут, Герої України. Вічна Пам'ять полеглим і вічне Дякуємо .
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04.03.2023 08:27 Відповісти
Svitla ,Vi4na Pam'yat' Geroyu...🇺🇦
Smert' vorogam-okupantam !
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04.03.2023 08:47 Відповісти
Спочивай з миром,Герою!😥
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04.03.2023 08:57 Відповісти
R.I.P.
😪😪😪
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04.03.2023 10:02 Відповісти
Як же тяжко...почуття ненависті до орків зашкалює. Герою, вічна тобі пам'ять !!!
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04.03.2023 10:46 Відповісти
Вічна пам'ять героям Щирі співчуття близьким Пам'ятаймо
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04.03.2023 12:59 Відповісти
С.У.М.
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04.03.2023 13:33 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/03/04/u-boyu-pid-bahmutom-zagynuv-partiyecz-yevrosolidarnosti-vitalij-kabachok/ Під час оборони Бахмуту загинув партієць «Євросолідарності» Віталій Кабачок
У боях за Україну загинув партієць «Євросолідарності», депутат Полтавської обласної ради VII скликання Віталій «Агроном» Кабачок.
«Агроном» був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. Загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.
Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинського району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу.
У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.

Вічна пам'ять!
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04.03.2023 16:41 Відповісти
 
 