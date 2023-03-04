Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 152 190 осіб (+820 за добу), 302 літаки, 3409 танків, 2414 артсистем, 6683 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 152 190 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 152190 (+820) осіб ліквідовано,

танків - 3409 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6683 (+10) од,

артилерійських систем - 2414 (+12) од,

РСЗВ - 487 (+3) од,

засоби ППО - 247 (+0) од,

літаків - 302 (+1) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2066 (+5),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5289 (+8) од,

спеціальна техніка - 230 (+0).

Також читайте: Втрати РФ в Україні - рекордні після Другої світової, - американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень. ІНФОГРАФІКА

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.