Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 152 190 осіб (+820 за добу), 302 літаки, 3409 танків, 2414 артсистем, 6683 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 4 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 152 190 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 152190 (+820) осіб ліквідовано,
танків - 3409 (+4) од,
бойових броньованих машин - 6683 (+10) од,
артилерійських систем - 2414 (+12) од,
РСЗВ - 487 (+3) од,
засоби ППО - 247 (+0) од,
літаків - 302 (+1) од,
гелікоптерів - 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2066 (+5),
крилаті ракети - 873 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5289 (+8) од,
спеціальна техніка - 230 (+0).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Сарказм.
Там учора читала про Сирського. Без паніки, він просто відповідає за цей напрямок. Залужний пока не світиться,бо покроково розробляє наступний етап разом з офіцерами НАТО. Усе буде Україна
300к - это 444 свиноцабаки\средний показатель утилизации...\ в сутки...
это сильно заниженный план утилизации...!