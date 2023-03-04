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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 152 190 осіб (+820 за добу), 302 літаки, 3409 танків, 2414 артсистем, 6683 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 4 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 152 190 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 152190 (+820) осіб ліквідовано,

танків - 3409 (+4) од,

бойових броньованих машин - 6683 (+10) од,

артилерійських систем - 2414 (+12) од,

РСЗВ - 487 (+3) од,

засоби ППО - 247 (+0) од,

літаків - 302 (+1) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2066 (+5),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5289 (+8) од,

спеціальна техніка - 230 (+0).

Також читайте: Втрати РФ в Україні - рекордні після Другої світової, - американський Центр стратегічних та міжнародних досліджень. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 152 190 осіб (+820 за добу), 302 літаки, 3409 танків, 2414 артсистем, 6683 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17743) Генштаб ЗС (6737) знищення (7483) техніка (1846) втрати (4435)


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Топ коментарі
+33
Арта порадувала. Плюшки от партнеров работают.
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04.03.2023 08:13
+24
Отак наші славні козаки привітали Неньку Україну з добрим ранком! Така статистика збадьорює краще, ніж кава! Бережіть себе, хлопці, повертайтеся живими та з перемогою! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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04.03.2023 08:22
+22
М"ясорубка працює.
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04.03.2023 08:18
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Арта порадувала. Плюшки от партнеров работают.
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04.03.2023 08:13 Відповісти
М"ясорубка працює.
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04.03.2023 08:18 Відповісти
Колоїдний млинок краще - соняшники скоріше отримають поживні речовини у доступній формі. А30М1 найкращий колоїдний млинок у виконанні хаймарсів.)
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04.03.2023 12:23 Відповісти
"Бальшоє наступлєніє" поступово,при допомозі ЗСУ,перетворюється у велику утилізацію.Слава ЗСУ.
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04.03.2023 08:19 Відповісти
Отак наші славні козаки привітали Неньку Україну з добрим ранком! Така статистика збадьорює краще, ніж кава! Бережіть себе, хлопці, повертайтеся живими та з перемогою! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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04.03.2023 08:22 Відповісти
Ану - хто в ГосДурі першим заверещить про "Атечественную вайну русскава народа"?
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04.03.2023 08:22 Відповісти
Вже волають "атечество в АПАСНАСТИ".
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04.03.2023 08:27 Відповісти
"Всьо па плану", "ідут учєнія".

Сарказм.
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04.03.2023 09:07 Відповісти
Добре але замало . За сьогоднішній ранковий обстріл мого рідного Нікополя , за розбиті будинки , за ці жахи під обстрілами бажаю щоб вони здохли всі ! Вот коли ЗСУ скаже що більше цієї ***** кацапської нема ото буде щастя !!!
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04.03.2023 08:23 Відповісти
Тримайтесь і бережіть себе. Важко таке читати, а як вам таке переживати. Залишайтесь живими.
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04.03.2023 08:39 Відповісти
Розпад расєї і гражданська війна на її теріторії може тільки успокоїть мою душу . 8 місяців спим в подвалах і чуєм як снаряди над нами літають , не бачим близьких нам людей і созванюємся чи всі живі . Страшно .....
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04.03.2023 08:48 Відповісти
Не маю слів ,які можуть виразити моє співчуття вам і ненависть руському духу. Мої рідні трохи в тилу і то я прокидаюся уночі, щоб прочитати чи не бомбили. А дзвінок уранці,то зовсім вибиває з колії. Страшно за ВАС, боляче, тривожно. Залишайтесь живими, будь ласка.
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04.03.2023 09:23 Відповісти
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04.03.2023 08:26 Відповісти
Попри кількість орків, їх наступ, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка тримаються. Техніка донорів в дорозі, Слава ЗСУ.

Там учора читала про Сирського. Без паніки, він просто відповідає за цей напрямок. Залужний пока не світиться,бо покроково розробляє наступний етап разом з офіцерами НАТО. Усе буде Україна
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04.03.2023 08:32 Відповісти
особливо радує збільшення кількості знищених артсистем і рсзв
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04.03.2023 08:40 Відповісти
Та й знищений Су-34 і мертвий пілот(другий в важкому стані) гріє душу
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04.03.2023 09:26 Відповісти
...никакой жалости выродкам с болот мацковии....
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04.03.2023 10:10 Відповісти
Смерть кацапо-фашисткий оккупантам! Пошел второй год войны, нужно поддерживать темп чтобы в 2024 уничтожить 300к и 600-700 покалечить, итого будет лямчик.
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04.03.2023 13:25 Відповісти
уже сейчас 408 свиноцабак в сутки - это среднее число за 373 дня...
300к - это 444 свиноцабаки\средний показатель утилизации...\ в сутки...
это сильно заниженный план утилизации...!
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04.03.2023 14:05 Відповісти
 
 