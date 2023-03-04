Ворог обстрілює Херсонщину, в обласному центрі пошкоджено будинки та комунальне підприємство, - ОВА

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 69 разів обстріляли території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, по мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 460 снарядів із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

"Ворог чотири рази обстріляв Херсон. У місті пошкоджено багатоквартирні будинки та комунальне підприємство", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

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