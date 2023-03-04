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Новини Війна
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Ворог обстрілює Херсонщину, в обласному центрі пошкоджено будинки та комунальне підприємство, - ОВА

херсон

За інформацією Херсонської ОВА, минулої доби російські загарбники 69 разів обстріляли території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, по мирних населених пунктах Херсонщини випустили понад 460 снарядів із мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА.

"Ворог чотири рази обстріляв Херсон. У місті пошкоджено багатоквартирні будинки та комунальне підприємство", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 1 людина загинула, 10 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Також читайте: Ворог обстріляв із артилерії Херсон, поранено жінку, - ОВА. ВIДЕО

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обстріл (29006) Херсон (3418) Херсонська область (5851)


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На мою думку диванного експерта операція по звільненню Херсона не була доведена до кінця.
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04.03.2023 10:59 Відповісти
 
 