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Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

запоріжжя

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив 114 обстрілів позицій українських захисників, застосовуючи танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення", - ідеться в повідомленні.

За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Малинівка, Новоандріївка, Новоданилівка, Гуляйполе, Малі Щербаки, Залізничне, Білогір'я, Веснянка, Ольгівське, Мала Токмачка, Чарівне, Щербаки, Кам'янське, Степове.

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Також надійшло 18 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ.

Як зазначили в ОВА, протягом минулої доби евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій не проводилась.

Автор: 

обстріл (29006) Запорізька область (3701)


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Так Запорізька обл. вже має 2 обласних центри. Це Бердянськ і Мелітополь. Про це оголосили кацапи.
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04.03.2023 09:11 Відповісти
 
 