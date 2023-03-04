Минулої доби росіяни обстріляли три райони Харківщини: поранено одну людину, пошкоджено приватні будинки та медзаклад
Протягом минулої доби під вогнем окупантів були населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів Харківщини.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, зруйновані господарчі споруди та гаражі. Також пошкоджений заклад охорони здоров'я. Без постраждалих.
У Вовчанську Чугуївського району ворожим вогнем пошкоджено приватний житловий будинок.
У с. Берестове Куп'янського району внаслідок ворожого обстрілу поранення зазнав 52-річний цивільний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості", - ідеться в повідомленні.
Синєгубов застеріг, що в області залишається високою мінна небезпека. Зранку 4 березня у с. Чайківка Чугуївського району загинув 37-річний цивільний чоловік. Він підірвався на розтяжці, коли йшов рибалити на річку.
В ОВА закликали утриматися від відвідування лісів, лісосмуг, річок, полів тощо. Усі ці території є потенційно небезпечними і можуть бути заміновані.
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