Росія не має наміру щиро домовлятися про мир з Україною, - розвідка Канади
Дії Росії прямо заперечують її заяви про нібито відкритість до мирних переговорів з Україною.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні розвідувального управління Збройних сил Канади у твіттері.
"Росія регулярно стверджує, що вона відкрита до переговорів про припинення війни в Україні. Згідно з нашим аналізом, Росія і далі демонструє відданість своїм максималістським воєнним цілям, що суперечить проголошеній нею відкритості до врегулювання конфлікту шляхом переговорів", - заявили у канадській розвідці.
На думку її представників, яскравим прикладом цього є наполягання Росії на збереженні чотирьох тимчасово окупованих регіонів України у складі РФ як передумови для мирної угоди.
"Росія знає, що її умови неприйнятні для України, що засвідчує небажання Росії щиро домовлятися про мирну угоду", - зауважили у Збройних силах Канади.
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Навіть якби вони вивели свої війська, вибачились і підписали мир, цього НЕ ДОСТАТНЬО
терориста чекати не приходиться !😡
іх потрібно безжалісно знищувати , як непотріб , сміття
на планеті Земля 😠
Можна пруфи, де надходить, де пристрілялися? Чи ви побачили новини за пару прильотів по Маріуполю з невідомою нам ефективністю, і побігли на цензор дезінформувати людей .