США і Південна Корея оголосили про проведення в березні найбільших за п’ять років військових навчань

Американські та південнокорейські військові оголосили про проведення у березні найбільших за п’ять років спільних навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

На спільній пресконференції представники південнокорейських та американських військових заявили, що з 13 по 23 березня буде проведено навчання "Щит свободи" – командно-штабне тренування з використанням комп'ютерного моделювання для зміцнення потенціалів оборони та реагування. У цей період пвідбудуться окремі великомасштабні спільні польові навчання Warrior Shield FTX.

Представник американської армії повідомив, що навчання включатимуть відпрацювання спільної висадки десанту, а за масштабом їх можна порівняти з найбільшими весняними польовими навчаннями союзників "Молодий орел" (Foal Eagle).

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Тим часом над Корейським півостровом пролетів стратегічний американський бомбардувальник В-1В як демонстрація сили щодо Північної Кореї.

Пхеньян пригрозив вжити "безпрецедентно" рішучих заходів проти таких навчань.

Востаннє навчання "Молодий орел" проводилось у 2018 році. Після цього США та Південна Корея скасували або скоротили масштаб деяких спільних маневрів, щоб підтримати дипломатичну роботу з Пхеньяном, яка нині зайшла в глухий кут, а також у зв'язку з пандемією COVID-19.

Поява бомбардувальника В-1В відбулася вперше в межах спільних військових навчань із Південною Кореєю починаючи з 19 лютого. Північна Корея дуже нервово реагує на розгортання бомбардувальників В-1В. Після попередніх польотів В-1В Пхеньян наступного дня провів випробування двох ракет малої дальності.

Міністерство оборони Південної Кореї повідомило, що використання В-1В демонструє рішучість та здатність США використовувати весь спектр своїх військових можливостей, включаючи ядерні, для захисту союзників.

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Як повідомлялося, 23 лютого Північна Корея провела випробування чотирьох стратегічних крилатих ракет під час навчань, покликаних продемонструвати її здатність здійснити ядерну контратаку.