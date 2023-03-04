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Новини Війна
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462 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні: під завалами будинку в Запоріжжі знайшли тіло 7-місячної дівчинки

запоріжжя

Станом на ранок 4 березня 2023 року понад 1391 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 462 дитини загинуло та понад 930 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"Стало відомо про загибель 7-місячної дівчинки внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Запоріжжя 2 березня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 90, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.

Читайте: Ракетний удар по будинку в Запоріжжі: кількість жертв зросла до 10. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17743) діти (5130) Запоріжжя (2290) Офіс Генпрокурора (3272)


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ООН нічого «заявити» не хоче?
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04.03.2023 10:20 Відповісти
нє бо воно наразі просто лайНОО...
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04.03.2023 10:24 Відповісти
Ні. В них вікенд.
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04.03.2023 10:24 Відповісти
Оті імпотенти?
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04.03.2023 10:24 Відповісти
Є такий хороший фільм "Готель Руанда" про геноцид однієї з етнічних груп в Африці. Так ось роль ООН там чітко показана - спостерігаємо, нічого не робимо, покидаємо небезпечну територію.
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04.03.2023 13:22 Відповісти
Приносити в жертву дітей гоїв,то найвища насолода для жидів.
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04.03.2023 10:26 Відповісти
Кацапапов надо убивать всех, независимо от пола и возраста. Жаль,что нечем да и не дадут.
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04.03.2023 10:26 Відповісти
Янголята..

горіть, кацапи, у Пеклі! Тварюки, щоб ваші ви@лядки ні життя ні щастя не мали..
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04.03.2023 10:26 Відповісти
Царство Небесне...
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04.03.2023 10:52 Відповісти
 
 