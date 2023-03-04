462 дитини загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні: під завалами будинку в Запоріжжі знайшли тіло 7-місячної дівчинки

Станом на ранок 4 березня 2023 року понад 1391 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 462 дитини загинуло та понад 930 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"Стало відомо про загибель 7-місячної дівчинки внаслідок ракетного обстрілу ворогом м. Запоріжжя 2 березня", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 445, Харківській - 272, Київській - 123, Херсонській - 90, Запорізькій - 84, Миколаївській - 83, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 64.

Через масовані бомбардування та обстріли протягом року збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 438 з них зруйновано повністю.

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