Ситуація на кордоні з Білоруссю повністю контрольована. Кількість російських військових змінюється, але не перевищує 10 тис. - Держприкордонслужба

Кількість військовослужбовців Російської Федерації на території Білорусі змінюється, але не перевищує 9-10 тисяч.

Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко сказав в ефірі телемарафону в суботу зранку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Певний період часу ми вже почали фіксувати, що ті підрозділи, які заходили останнім часом на територію РБ, пройшли підготовку, частина з них починає вже переміщуватися на територію Росії. Це така практика, яка була і раніше. Після завершення підготовки вони знову вивозяться на територію країни-агресора і надалі посилюють російські угрупування на сході нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії. Тому кількість російських військових на території Білорусі зараз може зменшуватися або коригуватися, бо після того, як підрозділи всі будуть виведені на територію Росії, скоріше за все, туди зайдуть нові для того, щоб там із ними проводилася підготовка. На цей час ми не фіксуємо на теорії Білорусі якогось ударного угрупування, яке б могло здійснити вторгнення на територію нашої країни", – сказав Демченко.

За його словами, Білорусь продовжує підтримувати Росію в цій війні проти нашої країни, зокрема, надаючи свою територію, свою інфраструктуру, повітряний простір. На території РБ перебувало близько 9 тис. -10 тис. російських військових. Це ті підрозділи, які залучені до спільних навчань або ж які проходять підготовку на полігонах білорусі.

"На щастя, ситуація залишається повністю контрольованою по всій лінії кордону з республікою Білорусь. Якихось нестандартних ситуацій або ж переміщення військової техніки та особового складу по той бік ми не відмічаємо останнім часом", - додав речник Держприкордонслужби.

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Однак, зауважив Демченко, ворога не варто недооцінювати, тим більше видно той тиск, який здійснює Росія на Білорусь, щоб та долучилася повномасштабної до агресії.

"Тому ми маємо бути готовими до розвитку будь-якої ситуації. Ми продовжуємо укріплювати як наш кордон по всій протяжності - від Волині до Чернігівської області, так і укріплення відбувається у придонні для того, щоб всі Сили оборони України мали можливості відбити будь-яку атаку, яку ворог, не дай боже, спробує повторно здійснити із напрямку Білорусі", – сказав він.

Речник ДПСУ зазначив, що попри складну ситуацію, особливо на бахмутському, авдіївському, лиманському та інших напрямках, Сили оборони України, серед яких - і військовослужбовці ДПСУ, завдають удари живій силі загарбників.

"Найскладніша ситуація – у напрямку Бахмута, де перебувають наші підрозділи. Щоденно ворог продовжує атакувати позиції прикордонників. Загалом там, де ведуться повномасштабні бойові дії, тільки протягом минулої доби наші підрозділи понад 60 разів зазнавали обстрілів з боку ворога. Але якщо таки говорити про Бахмут, то там є щоденні атаки, щоденні штурми позицій, проте хлопці мужньо тримаються та постійно відбивають їх", - сказав речник ДПСУ.

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