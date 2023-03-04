РФ втратила понад 200 000 осіб. Убито та поранено 1800 офіцерів, - командувач НАТО в Європі Каволі
Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Росія втратила в Україні понад 200 000 людей убитими та пораненими.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Spiegel, про це Каволі сказав на традиційній трапезі Матіае у Гамбурзькій ратуші.
За його словами, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО необхідно пристосуватися до нової реальності.
Він зазначив, що масштаби війни проти України неймовірні, а росіяни втратили понад 2000 основних бойових танків.
Каволі також зазначив, що понад 200 000 осіб було вбито або поранено, серед яких — понад 1800 офіцерів.
Також, як заявив генерал, армія Росії випускає понад 23 000 артилерійських снарядів на добу.
"Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків холодної війни полягає в тому, що точність зброї - це те, що має значення. Крім того, важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", - сказав він.
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Реальные цифры полезнее
Можно оценить эффективность или дальнейшие действия и тому подобное
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 февраля 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
тобто загалом 199077. і це без врахування чмобіків з л/днр.
Після втечі «другої за кількістью армії миру» з-під Харкова, Куп'янська, Ізюму та з Херсонської області місцеві жителі ховали трупи загиблих воїнів «Русского мира» у лісопосадках за селом. Документів і військових жетонів у бурятів, сахатих, тувінців і тунгусів зазвичай не буває. Іноді в кишені громадянина Хабаровська, який почив в українських степах, знаходили записку такого змісту: ««Вы убили …имярек из российского города … Прошу сообщить семье по телефону…». Далі було написано номер мобільного телефону окупанта.
Російські «зондеркоманди» поховання не церемоняться із трупами загиблих однополчан. На Донбасі полеглих воїнів, у яких «закінчився контракт», привозили «Камазами» на міське сміттєзвалище та вивалювали під ніж бульдозера. Але це скоріше виняток, ніж правило.
Якщо дозволяє ситуація, то мертвих омських та псовских спецназівців та найманців - зеків ПВК «Вагнера» за православним звичаєм надають землі або спалюють у мобільних крематоріях.
Рити глибокі могили бракує часу і небезпечно для життя, тому команда могилізації ховає побратимів у лісопосадках на малій глибині та маскує поховання хмизом. На цих могилах не ставлять хрестів і вдови на них не плачуть. Ніхто не приносить букети квітів і вічний вогонь не палає.
Кинуті біженцями здичавіли собаки збиваються в зграї і в пошуках їжі знаходять по трупному запаху, розривають поховані неналежним чином останки воїнів міністра нападу РФ Сергія Шойгу і обгладжують їхні тіла.
Те, що не доїли чотириноги, дістається воронам, які терпляче чекають неподалік на сухої гілки закінчення собачої «трапези». І це велика проблема. Собаки Донецької незалежної радянської соціалістичної республіки вже дивляться на місцевих жителів, як на їжу.
Так, наприклад, труп російського найманця, пана Данилюка Віктора Васильовича, який приїхав в Україну з Магаданської області насаджувати «Русский мир», багато днів розкладався в полі під Дебальцевим.
Українські військові по рації просили забрати останки покійника, але росіяни відмовилися забирати тіло товариша по службі і відповіли нецензурною лайкою.
Схоже, що «старші брати» давно вже втратили людську подобу і уявлення про християнські та загальнолюдські цінності.
ви теж повинні мати танк "
И Javelin
При 150к дохлых бравых кацапских дятлов никак общие потери в 200тыс не складываются.
Это как минимум 300к, на деле вполне может и 400к. Так что цифры с потолка озвучивают, видимо то, до чего могут дотянуться подтвердить своей разведкой. Однако лучше чем ВСУ дела на фронте никто не может знать, ни Моссад ни ЦРУ ни ми6
а в "блиндажике" ещё 3 - 200х - будем докладывать...?\нет - они не свежие...!\
тому що більшість підарастів та підарасток - це сатаністи.
https://www.youtube.com/watch?v=NiDkNXFWHHg