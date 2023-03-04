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РФ втратила понад 200 000 осіб. Убито та поранено 1800 офіцерів, - командувач НАТО в Європі Каволі

каволі

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Росія втратила в Україні понад 200 000 людей убитими та пораненими.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Spiegel, про це Каволі сказав на традиційній трапезі Матіае у Гамбурзькій ратуші.

За його словами, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО необхідно пристосуватися до нової реальності.

Він зазначив, що масштаби війни проти України неймовірні, а росіяни втратили понад 2000 основних бойових танків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 152 190 осіб (+820 за добу), 302 літаки, 3409 танків, 2414 артсистем, 6683 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Каволі також зазначив, що понад 200 000 осіб було вбито або поранено, серед яких — понад 1800 офіцерів.

Також, як заявив генерал, армія Росії випускає понад 23 000 артилерійських снарядів на добу.

"Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків холодної війни полягає в тому, що точність зброї - це те, що має значення. Крім того, важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", - сказав він.

Автор: 

армія рф (17743) втрати (4435) Каволі Крістофер (61)


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Топ коментарі
+28
В кожну російську родину по цинковій труні чи обрубку з України
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04.03.2023 11:31
+12
"Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше" --- ну це давня істина, в другій світовій також поки американці до 1943 року не перевели всю свою економіку на воєнні рельси і не почали в повному обсязі надавати союзникам зброю то німці йшли вперед
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04.03.2023 11:35
+7
Причем тут твой анашенков к реальным оценкам?
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04.03.2023 11:46
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НУ хоча б так
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04.03.2023 11:29 Відповісти
В кожну російську родину по цинковій труні чи обрубку з України
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04.03.2023 11:31 Відповісти
Шановний пан . Ваши дописи приємно читати!
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04.03.2023 18:42 Відповісти
Щиро дякую!
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04.03.2023 18:44 Відповісти
"Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше" --- ну це давня істина, в другій світовій також поки американці до 1943 року не перевели всю свою економіку на воєнні рельси і не почали в повному обсязі надавати союзникам зброю то німці йшли вперед
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04.03.2023 11:35 Відповісти
Це як Битва за Атлантику. Янкі топили більше підводних човнів ніж випускали нацисти і робили більше кораблів, і суден ніж встигали потопити субмарини гітлерівців. Війну виграє той у кого більше ресурсів.
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04.03.2023 14:37 Відповісти
Ні, той, хто ефективніше свої ресурси використовує
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04.03.2023 18:51 Відповісти
а як у НАТО поранених рахують? мабуть ж не так, як прийнято по коефіцієнту 1 до 3 чи 1 до 2 до вбитих?
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04.03.2023 11:37 Відповісти
Ну судя по цифрам как и конашенков
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04.03.2023 11:42 Відповісти
Причем тут твой анашенков к реальным оценкам?
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04.03.2023 11:46 Відповісти
а при тому,що нашим екпердам аби тільки перднути
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04.03.2023 11:57 Відповісти
Если бы он сказал "миллион" это другое дело?
Реальные цифры полезнее

Можно оценить эффективность или дальнейшие действия и тому подобное
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04.03.2023 12:02 Відповісти
он такой же мой как и твой если в тему не вник или тупо не понял сказаного то лучше промолчать чем выставить себя слегка притормаживающим специально,персонально для тебя-у конашенкова потерь нет Или трудности с пониманием иронии?
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04.03.2023 13:18 Відповісти
Скоріш за все під кожну країну і навіть під конкретні події із конкретними обставинами свій коефіцієнт. Залежить від якісті та доступності тактичної медицини на полі конкретного бою (може змінюватись від бою до бою). Скоріш за все десь 1:3 в середньому.
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04.03.2023 11:45 Відповісти
ну какое 1:3 ? У кацапов санитарные потери в районе 100%!
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04.03.2023 12:24 Відповісти
я десь читав, що в НАТО прийнято скирдувати в одну кучу вбитих і тих поранених, які після поранення дійшли по дорозі до шпиталю, чи вже у шпиталі, чи стали каліками, тобто тих, які не зможуть вже стати знову в стрій. хоча і ця цифра в 200 к голів є мабуть занижена.
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04.03.2023 12:39 Відповісти
))) читайте. уважніше
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05.03.2023 22:15 Відповісти
Такі гори трупів дійсно складно порахувати, з супутника не видно, які вони заввишки, а більшість так взагалі могли не врахувати, бо їх розкидало по частинах і її собаки обгледіли
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04.03.2023 12:41 Відповісти
тому я схильний більше вірити їхнім закритим зведенням генштабу, якими вони оперують і які вони передають путлеру на стіл. а там ще на 18.02. було таке: Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 февраля 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.

тобто загалом 199077. і це без врахування чмобіків з л/днр.
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04.03.2023 13:01 Відповісти
да там в паРаше никто не знает точных цифр...\много разных факторов...\
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04.03.2023 13:20 Відповісти


Після втечі «другої за кількістью армії миру» з-під Харкова, Куп'янська, Ізюму та з Херсонської області місцеві жителі ховали трупи загиблих воїнів «Русского мира» у лісопосадках за селом. Документів і військових жетонів у бурятів, сахатих, тувінців і тунгусів зазвичай не буває. Іноді в кишені громадянина Хабаровська, який почив в українських степах, знаходили записку такого змісту: ««Вы убили …имярек из российского города … Прошу сообщить семье по телефону…». Далі було написано номер мобільного телефону окупанта.

Російські «зондеркоманди» поховання не церемоняться із трупами загиблих однополчан. На Донбасі полеглих воїнів, у яких «закінчився контракт», привозили «Камазами» на міське сміттєзвалище та вивалювали під ніж бульдозера. Але це скоріше виняток, ніж правило.

Якщо дозволяє ситуація, то мертвих омських та псовских спецназівців та найманців - зеків ПВК «Вагнера» за православним звичаєм надають землі або спалюють у мобільних крематоріях.

Рити глибокі могили бракує часу і небезпечно для життя, тому команда могилізації ховає побратимів у лісопосадках на малій глибині та маскує поховання хмизом. На цих могилах не ставлять хрестів і вдови на них не плачуть. Ніхто не приносить букети квітів і вічний вогонь не палає.

Кинуті біженцями здичавіли собаки збиваються в зграї і в пошуках їжі знаходять по трупному запаху, розривають поховані неналежним чином останки воїнів міністра нападу РФ Сергія Шойгу і обгладжують їхні тіла.

Те, що не доїли чотириноги, дістається воронам, які терпляче чекають неподалік на сухої гілки закінчення собачої «трапези». І це велика проблема. Собаки Донецької незалежної радянської соціалістичної республіки вже дивляться на місцевих жителів, як на їжу.

Так, наприклад, труп російського найманця, пана Данилюка Віктора Васильовича, який приїхав в Україну з Магаданської області насаджувати «Русский мир», багато днів розкладався в полі під Дебальцевим.

Українські військові по рації просили забрати останки покійника, але росіяни відмовилися забирати тіло товариша по службі і відповіли нецензурною лайкою.

Схоже, що «старші брати» давно вже втратили людську подобу і уявлення про християнські та загальнолюдські цінності.
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04.03.2023 18:46 Відповісти
З дитинства бачив я, як вітер ганяв кості загиблих у війні червоноармійців. У той час, як витрачали мільйони рублів на баб з мечамми та всю країну обставили істуканами героїв , яких навіть невдосужилися поховати по-людськи, а якщо ховали то скопом і цинічно називали це братьскими могилами, бо вони були скотськими, де ховали людей як худобу у скотомогильнику. Бачив жахливі розвалюхи, де у злиднях кинуті державою та радянскьим суспільством без догляду доживали свої дні ветерани, пам'ятаю їх сльози на очах, коли вони просили в Бога смерті, щоб не мучитися. Бачив, як русский мир відноситься до своїх солдат і нічого іншого я не очікував від нащадків совків.
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04.03.2023 19:08 Відповісти
Саме так - "обкладали шинами і спалювали на місцевих сміттезвалищах"! Хлопці з Херсонщини розказували, що вони дуріли від цього солодкувато-приторного смогу, який надвечір накривав село.
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05.03.2023 00:01 Відповісти
То вже їхня справа, як вони рахують. Головне, що їх розвідка ще ніколи не підводила з першого дня війни, коли західна розвідка завчасно нас попереджала про вторгнення і всі інші дані їх розвідки з часом виявилися достовірними
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04.03.2023 13:40 Відповісти
Більше зброі -- шоб вбивати іх густіше -- тоді вони будуть не встигати відновлюватись .
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04.03.2023 11:38 Відповісти
130 000 000 набоїв буде ІПСО для вати
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04.03.2023 11:47 Відповісти
Знову ця еквілібристика про втрати.
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04.03.2023 11:50 Відповісти
Лише скромний підрахунок жмурів на фотках пригожина.
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04.03.2023 12:48 Відповісти
дивись зведення ГШ ЗСУ
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04.03.2023 19:45 Відповісти
зможеш підтвердити цитатою ??
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05.03.2023 10:33 Відповісти
удалил...\без обид...?\
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06.03.2023 07:53 Відповісти
" Якщо хтось приходить з танком,
ви теж повинні мати танк "
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04.03.2023 12:05 Відповісти
Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк Джерело:
И Javelin
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04.03.2023 12:10 Відповісти
и Стугну с NLAW
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04.03.2023 12:28 Відповісти
"NLAWится не NLAWится, спи моя красавица" ©
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04.03.2023 12:32 Відповісти
І в ажіданьі етай встрєчі душа пилаєт і гаріт, гаріт, гаріт !
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04.03.2023 14:43 Відповісти
А психиатр что говорит?
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04.03.2023 12:33 Відповісти
Роскажи це сотням тисяч російських матерів, а краще братам загиблих твої чмобіків, троляко. Сходи на похорони і скажи їм це очі

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04.03.2023 13:11 Відповісти
Почему вы все быдлo методичное тут, такие одинаковые? Моими тут уже называли и арестовича, и золкина, и чмобиков. Может ты себе их в любимчики запишешь? Если ты не понимаешь сарказм, то пойди вздрочни, может напряжение снимешь, не будешь кидаться на людей. Я думаю что потерь 152к дохлых, и ещё больше раненых, а НАТО сильно преуменьшает, как руснявый петух канашенков. Потерь нет!)))
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04.03.2023 13:17 Відповісти
amat victoria curam перемога любить навчання T_Rex
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04.03.2023 12:44 Відповісти
Цифры с потолка. Есть данные нашего генштаба где тщательно и очень критично собирают статистику. Расхождение с реальностью ну максимум 10-20 процентов может быть за счёт каких нибудь не учтенных факторов, но в обе стороны, то есть данные_генштаба +/-20%.
При 150к дохлых бравых кацапских дятлов никак общие потери в 200тыс не складываются.
Это как минимум 300к, на деле вполне может и 400к. Так что цифры с потолка озвучивают, видимо то, до чего могут дотянуться подтвердить своей разведкой. Однако лучше чем ВСУ дела на фронте никто не может знать, ни Моссад ни ЦРУ ни ми6
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04.03.2023 13:03 Відповісти
вот тебе один пример, подразделение докладывает - 2 - 200х по результатам аэроразведки, на следующий день заходят на позиции этих свиноцабак...
а в "блиндажике" ещё 3 - 200х - будем докладывать...?\нет - они не свежие...!\
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04.03.2023 13:26 Відповісти
Які жалюгідні ці троляки з їхніми "патєрь нет", коли їм наваляли і у них по всій росії кладовища переповнені свіжими могилами їх молодиків з України. На росії вже знають про втрати по похоронкам, яка в кожній родині надійшла їх дальнім чи близькми родичам і часто не одній в їх роду, бо цих похоронок чи зниклих безвісти ні багато ні мало, а вже сотні тисяч і тепер троляки віришили вішати лапшу українцям за парєбріком, що в них "нет патєрь"
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04.03.2023 13:24 Відповісти
для рашки і 200к і 500к--все одно патєрь нєт
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04.03.2023 14:33 Відповісти
Мені також сумнівно, на 150 тисяч страчених 50 тис. поранених, можуть тільки снайпери! 300 - 450 тис. поранених, з них 50 тис. самоварів, повірю!
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04.03.2023 13:50 Відповісти
А вони ж залишають поранених дохнути серед поля. І не тільки поранених - минулого року знайшли цілий загін без жодного ушкодження - вони просто змерзли, кинуті командуванням на призволяще. З самого початку війни в них хронічна нестача медикаментів, пусті чи посрочені аптечки, немає жгутів чи турнікетів, а чого варті лише їх госпіталі, залишені тікаючими рашистами на Харківщині. У такому лайні, та антисанітарії просто неможливо одужати навіть лекпораненому. Це в нас найменша смертність за всю істрію війн, бо наших поранених бійців найкращі карети швидкої зі всого світу з мигалками на великій швидкості доставляють до клінік у великих містах, їх чекають наші талановиті лікарі, які творить дива, повертаючи з того світу, а важкопоранених піднімають у кращих європейскьих клініках
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04.03.2023 14:44 Відповісти
а чому?
тому що більшість підарастів та підарасток - це сатаністи.
https://www.youtube.com/watch?v=NiDkNXFWHHg
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04.03.2023 18:12 Відповісти
НУ ТАК КОГДА ВЫ БУДЕТЕ ГОТОВЫ ПОЛНОСТЬЮ ВСТУПИТЬ !?)
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04.03.2023 19:29 Відповісти
может быть. правда оценочно, по потерям офицеров, общие потери выходят где-то в районе 216 тысяч.
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04.03.2023 20:57 Відповісти
 
 