РФ втратила понад 200 000 осіб. Убито та поранено 1800 офіцерів, - командувач НАТО в Європі Каволі

Головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що Росія втратила в Україні понад 200 000 людей убитими та пораненими.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Spiegel, про це Каволі сказав на традиційній трапезі Матіае у Гамбурзькій ратуші.

За його словами, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО необхідно пристосуватися до нової реальності.

Він зазначив, що масштаби війни проти України неймовірні, а росіяни втратили понад 2000 основних бойових танків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 152 190 осіб (+820 за добу), 302 літаки, 3409 танків, 2414 артсистем, 6683 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Каволі також зазначив, що понад 200 000 осіб було вбито або поранено, серед яких — понад 1800 офіцерів.

Також, як заявив генерал, армія Росії випускає понад 23 000 артилерійських снарядів на добу.

"Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків холодної війни полягає в тому, що точність зброї - це те, що має значення. Крім того, важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", - сказав він.