РФ не наступатиме з Білорусі - перекидає сили в зони боїв, - "Беларускі Гаюн"

У Білорусі відбувається нова хвиля ротації підрозділів армії РФ - їх ешелонами відправляють у зону бойових дій, а на їхнє місце для навчання прибувають нові військовослужбовці.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

У Білорусі помітили, зокрема, таку активність на залізниці:

на станції Полонка повідомлялося про розвантаження ешелону з технікою ЗС РФ.

на станції Лісова готувався до відправки ешелон із особовим складом ЗС РФ.

у напрямку Осиповчів пройшов ешелон з технікою та особовим складом ЗС РФ.

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"Активність переміщень ЗС РФ залізницею вказує на проведення нової хвилі ротації підрозділів, які завершили курс підготовки та бойового злагодження на полігонах ЗС РБ. Підрозділи ЗС РФ ешелонами прямують до зони бойових дій, а замість них прибувають на навчання нові військові", - йдеться в повідомленні.

За даними "Гаюна", ротація частини російського контингенту регіонального угруповання військ свідчить, що Росія не накопичує свої сили в Білорусі.

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"Відповідно, у короткостроковій перспективі РФ не планує проведення наступальної операції з території Білорусі. Функція ж РБ у разі - бути тренувальною базою для російських військових", - підсумували спостерігачі.