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Новини Війна
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РФ не наступатиме з Білорусі - перекидає сили в зони боїв, - "Беларускі Гаюн"

білорусь

У Білорусі відбувається нова хвиля ротації підрозділів армії РФ - їх ешелонами відправляють у зону бойових дій, а на їхнє місце для навчання прибувають нові військовослужбовці.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", інформує Цензор.НЕТ.

У Білорусі помітили, зокрема, таку активність на залізниці:

  • на станції Полонка повідомлялося про розвантаження ешелону з технікою ЗС РФ.
  • на станції Лісова готувався до відправки ешелон із особовим складом ЗС РФ.
  • у напрямку Осиповчів пройшов ешелон з технікою та особовим складом ЗС РФ.

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"Активність переміщень ЗС РФ залізницею вказує на проведення нової хвилі ротації підрозділів, які завершили курс підготовки та бойового злагодження на полігонах ЗС РБ. Підрозділи ЗС РФ ешелонами прямують до зони бойових дій, а замість них прибувають на навчання нові військові", - йдеться в повідомленні.

За даними "Гаюна", ротація частини російського контингенту регіонального угруповання військ свідчить, що Росія не накопичує свої сили в Білорусі.

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"Відповідно, у короткостроковій перспективі РФ не планує проведення наступальної операції з території Білорусі. Функція ж РБ у разі - бути тренувальною базою для російських військових", - підсумували спостерігачі.

Автор: 

армія рф (17743) Білорусь (7963)


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Думаю,що якби такий одни хоч ешелон перекинувся з потенційними смертниками,то "партизани" б відео не знімали)
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04.03.2023 11:47 Відповісти
Ну якби ми не кіпішували та як наслідок не почали готувались то вони б точно звідти напали.

А так у них тепер просто шансів там немає. Розуміють що до РАЕС стрімкою атакою не дійдуть.

І розуміють що якщо обсеруться ще й там то можуть втратити Мінськ та отримати "их там нет" з Польщі, які визволять народ Білорусі. Тому давлять по всій лінії фронту з прицілом на те що в України люди закінчаться швидше чим в рф.
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04.03.2023 12:09 Відповісти
А КУДИ їм "наступать"? У воду? Заплави річок води повні, всі болота водою насичені і луги з полями розкисли А дороги прикриті ДОТами
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04.03.2023 13:37 Відповісти
 
 