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Новини Війна
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Війна в Україні показала важливість цивільного керівництва для мобілізації, - головком НАТО Каволі

крістофер,каволі

Цивільне керівництво може мобілізувати націю та надихнути союзників. Війна в Україні показала, як це важливо.

Про це головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі сказав на традиційній трапезі Матіае у Гамбурзькій ратуші, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, коли справи для НАТО стають важкими, жорстка сила має бути аргументом.

Він зазначив, що уроки холодної війни показали значення точної зброї.

"Крім того, важливі виробничі потужності оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", - сказав Каволі.

Також читайте: РФ втратила понад 200 000 осіб. Убито та поранено 1800 офіцерів, - командувач НАТО в Європі Каволі

Генерал наголосив, що з війни в Україні стало зрозуміло, що цивільне керівництво абсолютно необхідне, оскільки воно може мобілізувати націю та надихнути союзників.

Автор: 

НАТО (6512) Каволі Крістофер (61)


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Будуть розповідати казочки,але далекобійних ракет не дадуть.
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04.03.2023 11:55 Відповісти
Ukrainian



Колишня ескортниця отримала відзнаку від ГУР за ,,Сприяння Воєнній розвідці України,,.
3 березня українські блогери зустрілися із представниками ОП, в тому числі з радником Михайлом Подоляком..
Ввечері Ксенія Манекен опублікувала фото з відзнакою. Нагадаю, що орденоносцями також є Пікалов і Кошовий, а за оборону Жулян генерал Кривонос отримав кримінальну справу. Чорновол і Пашинський за спасіння ракетного оснащення також мають кримінальні справи. Це просто ганьба,
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04.03.2023 11:55 Відповісти




Ukrainian

А родичі загиблого в Маріуполі захисника вже рік чекають на нагороду..

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04.03.2023 11:57 Відповісти
пан Галушка



за що ця тварина нагороджена?



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04.03.2023 12:29 Відповісти
Поки усі вчаться з негативними прикладами українського керівництва. Але це теж дуже корисно !
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04.03.2023 11:55 Відповісти
Біда в тому, що кіношники лізуть в справи армії.

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04.03.2023 12:10 Відповісти
Так наше цивільне керівництво казало про "шашлички" на травневі свята та не підіймайте паніки, а до цього таке ж керівництво вигнало у Києві 1986 року десятки тисяч людей на 1 травневу ходу під радіоактивними опадами з Чорнобилю.
Зараз Зепліснява ще не закінчивши війну вже от прямо завтра, у понеділок входить до Євросоюзу.
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04.03.2023 12:13 Відповісти
головком НАТО Каволі теж мабуть отримав"зелену контузію" фразою "зе лідора" а какая разница?
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04.03.2023 12:22 Відповісти
як би ти, Каволі, знав яке ******** та хабарі в цих цивільних нелюдів та в ТЦК
то сидів би та не пиззздзів про що не знаєш
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04.03.2023 12:40 Відповісти
 
 