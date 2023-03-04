Війна в Україні показала важливість цивільного керівництва для мобілізації, - головком НАТО Каволі

Цивільне керівництво може мобілізувати націю та надихнути союзників. Війна в Україні показала, як це важливо.

Про це головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі сказав на традиційній трапезі Матіае у Гамбурзькій ратуші, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, коли справи для НАТО стають важкими, жорстка сила має бути аргументом.

Він зазначив, що уроки холодної війни показали значення точної зброї.

"Крім того, важливі виробничі потужності оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", - сказав Каволі.

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Генерал наголосив, що з війни в Україні стало зрозуміло, що цивільне керівництво абсолютно необхідне, оскільки воно може мобілізувати націю та надихнути союзників.