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Новини Війна
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Росіяни скинули з дрона гранату на поліцейських під Херсоном. Поранено 4 людей

полиция,шеврон,нацполиция

Російські військові скинули з дрона гранату на поліцейський автомобіль, в якому правоохоронці їхали на виклик.

Про це повідомила поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції у смт Антонівка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці на службовому автомобілі їхали на виклик, коли російські військові запустили дрон та скинули на людей гранату. Постраждали четверо поліцейських. Їх госпіталізували, у всіх осколкові поранення та контузія.

Читайте: Троє електриків підірвались на міні в Херсонській області

В поліції додали, що російські війська не припиняють завдавати ударів з РСЗВ, артилерії, танків, мінометів та БПЛА по цивільній інфраструктурі та помешканням мирного населення Бериславського й Херсонського районів. Ворог поцілив по житлових кварталах та лініях електропередач, є загиблий та поранені серед мирного населення. Під час ворожого обстрілу с. Томарине загинув 33-річний тракторист.

Також дивіться: Автівки з поліцейськими та волонтерами потрапили під ворожий обстріл на Херсонщині, є поранені, - Нацполіція. ФОТО

В обласному центрі під атаку ворога потрапило комунальне підприємство, там поранена працівниця, багатоквартирні та приватні будинки у центрі, мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та Північний. У с.Чорнобаївка пошкоджена лінія електропередач. За минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині.

Автор: 

граната (798) Нацполіція (15261) поранення (2813) дрони (4850) Херсонська область (5851)


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Виродки свинопсячи.
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04.03.2023 12:15 Відповісти
як що при виконанні серйозної задачі, то честь і хвала
як що щолкали клювами на трасі, то самі винуваті
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04.03.2023 12:36 Відповісти
На виклик їхали, написано ж.
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04.03.2023 12:53 Відповісти
Очень много роликов украинских, где подробно показывается не только тактика, но и механизмы сброса, типы дронов и боеприпасов. Мы учим кацапов, и они учатся у нас.
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04.03.2023 13:27 Відповісти
А говорят это зона не боевых действий
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05.03.2023 03:00 Відповісти
 
 