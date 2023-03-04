Росіяни скинули з дрона гранату на поліцейських під Херсоном. Поранено 4 людей
Російські військові скинули з дрона гранату на поліцейський автомобіль, в якому правоохоронці їхали на виклик.
Про це повідомила поліція Херсонської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції у смт Антонівка", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що правоохоронці на службовому автомобілі їхали на виклик, коли російські військові запустили дрон та скинули на людей гранату. Постраждали четверо поліцейських. Їх госпіталізували, у всіх осколкові поранення та контузія.
В поліції додали, що російські війська не припиняють завдавати ударів з РСЗВ, артилерії, танків, мінометів та БПЛА по цивільній інфраструктурі та помешканням мирного населення Бериславського й Херсонського районів. Ворог поцілив по житлових кварталах та лініях електропередач, є загиблий та поранені серед мирного населення. Під час ворожого обстрілу с. Томарине загинув 33-річний тракторист.
В обласному центрі під атаку ворога потрапило комунальне підприємство, там поранена працівниця, багатоквартирні та приватні будинки у центрі, мікрорайонах Корабел, ХБК, Таврійський та Північний. У с.Чорнобаївка пошкоджена лінія електропередач. За минулу добу поліція відкрила 25 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині.
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як що щолкали клювами на трасі, то самі винуваті