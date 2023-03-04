У Чорному морі перебувають три російські ракетоносії - один надводний і два підводні
У Чорному морі зараз перебувають три російські ракетоносії.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.
"Кораблі окупантів перебувають у безпечному, як вони вважають, районі, якомога далі від українських ракет, аж за 100 морських міль — це близько 200 кілометрів. (Загарбники - ред.) продовжують тримати корабельне угруповання доволі велике, яке наразі налічує 16 одиниць, серед яких три ракетоносії: один надводний і два підводні. Туди-сюди вештається той надводний, тому є думка, що він заходив для переспорядження", — сказала Гуменюк.
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Набридли вже. Стріляють безкарно.