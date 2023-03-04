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У Чорному морі перебувають три російські ракетоносії - один надводний і два підводні

рф,корабель,калібр

У Чорному морі зараз перебувають три російські ракетоносії.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

"Кораблі окупантів перебувають у безпечному, як вони вважають, районі, якомога далі від українських ракет, аж за 100 морських міль — це близько 200 кілометрів. (Загарбники - ред.) продовжують тримати корабельне угруповання доволі велике, яке наразі налічує 16 одиниць, серед яких три ракетоносії: один надводний і два підводні. Туди-сюди вештається той надводний, тому є думка, що він заходив для переспорядження", — сказала Гуменюк.

Також читайте: У Чорному морі Росія тримає сім кораблів, ракетоносіїв серед них немає, - ОК "Південь"

Автор: 

корабель (1616) Чорне море (1677) Гуменюк Наталія (804)


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А немає чим їх підбити ?
Набридли вже. Стріляють безкарно.
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04.03.2023 12:11 Відповісти
і всі вони ідуть нах...
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04.03.2023 12:13 Відповісти
Коли з'являться генетично мотивовані бойові бички?
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04.03.2023 12:50 Відповісти
Уже пора їх доставать.
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04.03.2023 13:19 Відповісти
Рано или поздно подводники отбудут в москву, но есть нюанс...
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04.03.2023 13:21 Відповісти
200км -це рахувати від найпівденнішої точки окупованого Криму чи найпівденнішої точки материкової України?
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04.03.2023 14:11 Відповісти
Щось надводний корабель так димить, мабуть скоро стане підводним.
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04.03.2023 14:16 Відповісти
 
 