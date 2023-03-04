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Новини Війна
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Луценко отримав персональний наказ вибути з Бахмуту в ТРО. Його підрозділ теж перевели на інший напрямок

луценко

Ексгенпрокурор Юрій Луценко, який нині боронить Україну, вчора отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ з Бахмуту і продовжити службу в ТРО.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок. Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в ОП. Не хочу під час війни говорити все, що думаю про політичне керівництво", - пише Луценко.

Він також детально зупиняється на двох речах:

- Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період крім проблем з бк матимуть ще й менше очей бпла.

- Ця мілка політична помста не зробить Україну сильнішою.

"Тих, хто голосував не за Зеленського - 25%. А в Армії навіть більше. Тож давно пора б працювати на єдність, не ділячи хоча б бійців на своїх і чужих. Тим більше, що місця в окопах не спішать зайняти друзі президента. Але наказ є наказ. Вірю, що ЗСУ переможе. Робив і робитиму надалі усе, щоб це сталося. На жаль, не завдяки, а попри політику Зеленського", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний призначив Луценка командиром взводу ударних дронів

Луценко отримав персональний наказ вибути з Бахмуту в ТРО. Його підрозділ теж перевели на інший напрямок 01

Автор: 

Луценко Юрій (3447) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+79
Такого ***@ ства , на фронті ,
я не очікував від зеленої банди 😡
Навіть тут політика ....
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04.03.2023 12:17
+70
Луцнко, як і Порошенко - особисті вороги Зеломойських.
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04.03.2023 12:25
+56
Честь!
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04.03.2023 12:15
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Ну навіщо Ви так? Лише рік великої війни минув, а вони вже програму "бариг" "Вільха" відновили. Оту, що кілька років пилом припадала у "честньіх ребят из народа"...
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04.03.2023 12:55 Відповісти
Замінете Луценка у Бахмуті?
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04.03.2023 12:41 Відповісти
поїдеш на його місце то не рухне
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04.03.2023 12:37 Відповісти
Можна по різному ставитися до Югіка але він не сцикун і УБД отримає заслужено.
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04.03.2023 12:44 Відповісти
Корупцію переміг Зеленський, і олігархів, і до війни приготувався розмінувавши все що міг, але він не брехун.
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04.03.2023 12:57 Відповісти
Он вам ничего не должен©
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04.03.2023 12:59 Відповісти
Не треба із звичайної ротації, робити зраду
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04.03.2023 12:53 Відповісти
Не треба зі звичайної зради робити ротацію.
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04.03.2023 12:59 Відповісти
Просто покидьки.
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04.03.2023 12:55 Відповісти
А патамушо він лічьно абіділ Бубочьку!
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04.03.2023 12:56 Відповісти
Ах , на такій простій статті стільки ботів запалили
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04.03.2023 13:00 Відповісти
Тут багато розмов про Луценка. А чому вивели підрозділ Мадяра? Здається щось там в опі діється!
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04.03.2023 13:02 Відповісти
бпла першими відводять
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04.03.2023 15:27 Відповісти
ну що цуки, хто ржав із Луцика, який він смішний і т.п. Ви де, на фронті?
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04.03.2023 13:06 Відповісти
Вчора Мадяр, сьогодні Луценко.... Що діється?
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04.03.2023 13:07 Відповісти
ну все ж логічно. І правильно
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04.03.2023 13:46 Відповісти
Схоже на те, що Бахмут виконав свою місію. Дивіться мапу.

https://deepstatemap.live/#12/48.5938/37.9681
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04.03.2023 15:35 Відповісти
Ну і сцикля цей клоун! Під час війни має вдосталь часу, щоб зводити рахунки з опонентами. Видно кріт Єрмак добряче розгрузив його від виконання державний обов'язків...
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04.03.2023 13:12 Відповісти
Ну, це він дарма. Спеціалізований підрозділ, яким командує Луценко, може бути більш потрібним на іншому напрямку. Ми, а може і сам Луценко, ще не знає на якому.
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04.03.2023 13:15 Відповісти
Навіть не можете новину збагнути! Луценко виведено з його підрозділу ЗСУ взагалі в ТРО!!!
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05.03.2023 00:24 Відповісти
Прошел слух, что идет ротация и в Бахмут заходят подразделения спецназа. Вроде готовится зачистка территории бахмута от кацапской мрази.
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04.03.2023 13:19 Відповісти
Хіба щоб їх там угробити, місто обстрілюється з 3 сторін, подивіться на любе відео з інтернету яка там інтенсивність вогню ворожих мінометів і арти та і яка в цьому доцільність якщо не вирівняти фланги

І це все в умовах переваги ворога там в живій силі, арті і техніці... а у нас недостача ***********..

В Генштабі на щастя у нас сидять не відбиті на голову орки...
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04.03.2023 13:41 Відповісти
Ты когда читаешь, вникаешь в суть. Это спецназ для ЗАЧИСТКИ живой силы, какие обстрелы артой, по своим? Руководить этой операцией назначен бригадный генерал Виктор Харенко.
Шота эта инфа пролетела мимо твоего дивана.
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04.03.2023 13:53 Відповісти
І це все в умовах переваги ворога там в живій силі, арті і техніці... а у нас недостача ***********..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Да, плохи дела на твоем участке, но ничего скоро тебе подмогнУт.
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04.03.2023 13:57 Відповісти
Тобі б хтось поміг з лікарів...

При переміщеннях між укриттями там артою криють з трьох сторін наші підрозділи інтенсивність обстрілів дуже велика... Прилітає і в приміщення... У ворога працює аеророзвідка постійно над нашими позиціями...

Який нах... спецназ там щось змінить як там давно воюють обстріляні і добре підготовлені специ з різних підрозділів нацгвардія погранці іноземний легіон азов ... що ти хочеш ще туди завести...
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04.03.2023 14:35 Відповісти
Дурачок, не бейся в конвульсиях. На тебе навскидку - https://www.youtube.com/watch?v=kXEwiw62ZTU
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04.03.2023 14:58 Відповісти
Вряд-ли ты понимаешь суть своего вброса. Это в вашей балалайне спецназ = штурмовое мясо. Во всех нормальных странах спецназ = разведка. А зачистка проводится пехотой.
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04.03.2023 14:37 Відповісти
Еще один воин-заочник.
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04.03.2023 14:59 Відповісти
Спецназ это, на сегодняшний день, собирательное название. Это может быть ССО, "Альфа", "Корд" и др. И всех свое предназначение. Бросать их в такие мясорубки это как микроскопом гвозди забивать. ССО должен противника в тылу кошмарить.
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04.03.2023 16:02 Відповісти
ССО ЗСУ,

Для координации работы: командующий ССО Хоренко прибыл в Бахмут .
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04.03.2023 16:17 Відповісти
Побачимо.
А що ж тоді спецназ чекав? Допоки наші там тисячами поляжуть?
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04.03.2023 14:46 Відповісти
Видимо ждали, когда начнет захлебываться мясной штурм. Теперь решили, что наиболее активная фаза прошла и пришло время восстановить статус-кво в Бахмуте.
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04.03.2023 15:09 Відповісти
Не знаю чи там всіх перемололи. Кацапів багато.
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04.03.2023 15:19 Відповісти
Видимо ждали, когда начнет захлебываться мясной штурм.- в 3,14дерації "мяса на убой нямерено"
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04.03.2023 15:50 Відповісти
Я там выше написал, какого еще Х*Я вам надо, уважаемые "знатоки" с пролежнями от сражений.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для координации работы: командующий ССО Хоренко прибыл в Бахмут

https://focus.ua/*******-novosti/553188-dlya-koordinacii-raboty-komanduyushchiy-sso-horenko-pribyl-v-bahmut-foto
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04.03.2023 16:21 Відповісти
Як на мене, політика тут ні до чого.
З Бахмута потрохи виводять публічних осіб. Щоб не ризикувати ними.
Ризик зростає, і кому буде краще якщо такі символи спротиву загинуть або потраплять в полон. Тільки рашистам.
Взагалі командування вже давно береже публічних осіб, блогерів і т.п. Пропонує їм посади прес-офіцерів тощо.
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04.03.2023 13:42 Відповісти
якщо б проти влади вякали та зрадойобили лише ті, хто як Луцик воює або хоча б насправді працює в тилу, ми б вже перемогли.
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04.03.2023 13:59 Відповісти
Символи спротиву..
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04.03.2023 19:54 Відповісти
Птахи Мадяра получили приказ уходить - обэтом и пишет Луценко
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04.03.2023 14:31 Відповісти
Нет, Луценко пишет не об этом.
Он сейсас в звании капитана командует отдельной ротой аэроразведки.
Роту выводят в другую дислокацию, а его самого отправляют в ТРО, где он и начинал войну.
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04.03.2023 15:08 Відповісти
Взводом у роті Мадяра
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04.03.2023 16:58 Відповісти
Роту выводят в другую дислокацию - в Бахмуте не нужны?
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04.03.2023 23:18 Відповісти
******* стыд и позор.
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04.03.2023 14:34 Відповісти
Пора би ротацію зробити в так званому офісі президента,зелена мерзота мітить на другий срок,но поимеет по вухах.
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04.03.2023 14:35 Відповісти
Мда... Напевно цікаві сторії почуємо після війни...
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04.03.2023 14:52 Відповісти
Герой має бути один - і то Боневтік!
А то ще виявиться що Бахмут звільнив Луценко, з якого насміхалися в коломойському кварталі, а не Янєлох.
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04.03.2023 15:08 Відповісти
katsapy budut' duje radi, yaksho likviduut' Lucenka
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04.03.2023 15:18 Відповісти
Я диванний воїн, але якщо подивитися на мапу, то стане зрозуміло - схоже на те, що Бахмуту скоро гаплик. Нажаль.

https://deepstatemap.live/#12/48.5938/37.9681
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04.03.2023 16:00 Відповісти
Banksy Залужного нарисовал ?
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04.03.2023 16:32 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2023/03/04/u-boyu-pid-bahmutom-zagynuv-partiyecz-yevrosolidarnosti-vitalij-kabachok/ Під час оборони Бахмуту загинув партієць «Євросолідарності» Віталій Кабачок
У боях за Україну загинув партієць «Євросолідарності», депутат Полтавської обласної ради VII скликання Віталій «Агроном» Кабачок.
«Агроном» був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. Загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.
Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинського району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу.
У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.

Вічна пам'ять!
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04.03.2023 16:44 Відповісти
Співчуття рідним загиблого. (

Цікаво, а скільки партійців від "слуг наріду" загинуло в боях за Україну?
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04.03.2023 18:08 Відповісти
Как вовремя.
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04.03.2023 16:52 Відповісти
Цим ідіотам треба війною займатись, а не політикою і помстою.
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04.03.2023 18:42 Відповісти
Так читаєш і смішно робиться з воїна, персональний наказ і тут політика. Вже і тут зупинитись не може
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04.03.2023 22:58 Відповісти
Зелёное лайно правит белом под мудрым руководством Дерьмака
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04.03.2023 23:23 Відповісти
Наказом Головнокомандувача Ю.Луценко призначений командиром взводу, Ю.Луценко отримав персональний наказ. Заслужений призначає всіх ком.взводів персонально? Командирів всіх взводів отримують персональні накази про ротацію? Може він має якусь бронь як політик? Чи я чогось не розумію...
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05.03.2023 09:22 Відповісти
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