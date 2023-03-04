Луценко отримав персональний наказ вибути з Бахмуту в ТРО. Його підрозділ теж перевели на інший напрямок
Ексгенпрокурор Юрій Луценко, який нині боронить Україну, вчора отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ з Бахмуту і продовжити службу в ТРО.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок. Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в ОП. Не хочу під час війни говорити все, що думаю про політичне керівництво", - пише Луценко.
Він також детально зупиняється на двох речах:
- Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період крім проблем з бк матимуть ще й менше очей бпла.
- Ця мілка політична помста не зробить Україну сильнішою.
"Тих, хто голосував не за Зеленського - 25%. А в Армії навіть більше. Тож давно пора б працювати на єдність, не ділячи хоча б бійців на своїх і чужих. Тим більше, що місця в окопах не спішать зайняти друзі президента. Але наказ є наказ. Вірю, що ЗСУ переможе. Робив і робитиму надалі усе, щоб це сталося. На жаль, не завдяки, а попри політику Зеленського", - резюмує він.
Будь ласка, зачекайте...
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І це все в умовах переваги ворога там в живій силі, арті і техніці... а у нас недостача ***********..
В Генштабі на щастя у нас сидять не відбиті на голову орки...
Шота эта инфа пролетела мимо твоего дивана.
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Да, плохи дела на твоем участке, но ничего скоро тебе подмогнУт.
При переміщеннях між укриттями там артою криють з трьох сторін наші підрозділи інтенсивність обстрілів дуже велика... Прилітає і в приміщення... У ворога працює аеророзвідка постійно над нашими позиціями...
Який нах... спецназ там щось змінить як там давно воюють обстріляні і добре підготовлені специ з різних підрозділів нацгвардія погранці іноземний легіон азов ... що ти хочеш ще туди завести...
Для координации работы: командующий ССО Хоренко прибыл в Бахмут .
А що ж тоді спецназ чекав? Допоки наші там тисячами поляжуть?
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Для координации работы: командующий ССО Хоренко прибыл в Бахмут
https://focus.ua/*******-novosti/553188-dlya-koordinacii-raboty-komanduyushchiy-sso-horenko-pribyl-v-bahmut-foto
З Бахмута потрохи виводять публічних осіб. Щоб не ризикувати ними.
Ризик зростає, і кому буде краще якщо такі символи спротиву загинуть або потраплять в полон. Тільки рашистам.
Взагалі командування вже давно береже публічних осіб, блогерів і т.п. Пропонує їм посади прес-офіцерів тощо.
Он сейсас в звании капитана командует отдельной ротой аэроразведки.
Роту выводят в другую дислокацию, а его самого отправляют в ТРО, где он и начинал войну.
А то ще виявиться що Бахмут звільнив Луценко, з якого насміхалися в коломойському кварталі, а не Янєлох.
https://deepstatemap.live/#12/48.5938/37.9681
У боях за Україну загинув партієць «Євросолідарності», депутат Полтавської обласної ради VII скликання Віталій «Агроном» Кабачок.
«Агроном» був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. Загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.
Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинського району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу.
У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.
Вічна пам'ять!
Цікаво, а скільки партійців від "слуг наріду" загинуло в боях за Україну?