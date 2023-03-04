Луценко отримав персональний наказ вибути з Бахмуту в ТРО. Його підрозділ теж перевели на інший напрямок

Ексгенпрокурор Юрій Луценко, який нині боронить Україну, вчора отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ з Бахмуту і продовжити службу в ТРО.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок. Виконання обох наказів постійно моніториться для доповіді в ОП. Не хочу під час війни говорити все, що думаю про політичне керівництво", - пише Луценко.

Він також детально зупиняється на двох речах:

- Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період крім проблем з бк матимуть ще й менше очей бпла.

- Ця мілка політична помста не зробить Україну сильнішою.

"Тих, хто голосував не за Зеленського - 25%. А в Армії навіть більше. Тож давно пора б працювати на єдність, не ділячи хоча б бійців на своїх і чужих. Тим більше, що місця в окопах не спішать зайняти друзі президента. Але наказ є наказ. Вірю, що ЗСУ переможе. Робив і робитиму надалі усе, щоб це сталося. На жаль, не завдяки, а попри політику Зеленського", - резюмує він.

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