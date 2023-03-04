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Новини Санкції проти Росії
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Голова Європарламенту Мецола: У санкціях проти РФ є прогалини. Робота має тривати

метсола,роберта

Робота над санкціями проти РФ має тривати доти, доки не буде "зроблено достатньо". Поки ж у ній все ще є "прогалини".

Про це на брифінгу у Львові заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Санкції - ми повинні йти далі. У нас все ще є "прогалини". Ми провели безпрецедентну роботу, ухвалили безліч пакетів, але все ще є "прогалини", якими зловживають. Ми все ще можемо рухатися далі. Санкції працюють", - сказала вона.

Дивіться: Зеленський зустрівся із президенткою Європарламенту Мецолою у Львові. ВIДЕО

Наступні санкції проти РФ у питаннях експорту та імпорту, за словами Мецоли, мають стосуватися, зокрема, російських діамантів і членів Держдуми, наближених до президента РФ Володимира Путіна, російських компаній, які все ще присутні на європейському ринку.

"Я думаю, це питання часу - коли ми перестанемо ставити запитання: "Чи зробили ми достатньо?", - зазначила вона.

Також Мецола наголосила, що "якщо ми хочемо бачити безпечну Європу, ми повинні мати безпечну Європу".

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"Коли ми говоримо Україна - ЄС, ЄС - Україна, це означає, що переговори про вступ мають розпочатися якомога швидше, сподіваємося, до кінця цього року. Ми вражені прогресом України щодо виконання 7 пунктів рекомендацій Єврокомісії", - сказала вона.

Автор: 

Європарламент (1054) росія (65883) санкції (12058) Євросоюз (13632) Мецола Роберта (100)


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Також Мецола наголосила, що "якщо ми хочемо бачити безпечну Європу, ми повинні мати безпечну Україну"- так правильніше після року рашистської війни в Україні
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04.03.2023 12:57 Відповісти
Головна прогалина - Угорщина.
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04.03.2023 13:18 Відповісти
та не тільки... Австрія, наприклад, та й Кіпр... може, менше шкодять - і все ж.
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04.03.2023 15:01 Відповісти
Глобалізований світ не готовий до гібридних війн.
Якщо говорити про прогалини - наприклад, рашка не відключена від SWIFTа, рашка отримує 1 мільярд баксів в ДЕНЬ від продажу нафти і газу, рашка купує електроніку через треті країни - і так безліч прикладів
Типа рашку душать економічно, але трішечки, зброю нам постачають, але трішечки, товари подвійного призначення не постачають, але трішечки постачають.
Неможливо бути трішечки вагітною, але дуже хочеться.
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04.03.2023 13:57 Відповісти
 
 