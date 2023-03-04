Голова Європарламенту Мецола: У санкціях проти РФ є прогалини. Робота має тривати

Робота над санкціями проти РФ має тривати доти, доки не буде "зроблено достатньо". Поки ж у ній все ще є "прогалини".

Про це на брифінгу у Львові заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Санкції - ми повинні йти далі. У нас все ще є "прогалини". Ми провели безпрецедентну роботу, ухвалили безліч пакетів, але все ще є "прогалини", якими зловживають. Ми все ще можемо рухатися далі. Санкції працюють", - сказала вона.

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Наступні санкції проти РФ у питаннях експорту та імпорту, за словами Мецоли, мають стосуватися, зокрема, російських діамантів і членів Держдуми, наближених до президента РФ Володимира Путіна, російських компаній, які все ще присутні на європейському ринку.

"Я думаю, це питання часу - коли ми перестанемо ставити запитання: "Чи зробили ми достатньо?", - зазначила вона.

Також Мецола наголосила, що "якщо ми хочемо бачити безпечну Європу, ми повинні мати безпечну Європу".

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"Коли ми говоримо Україна - ЄС, ЄС - Україна, це означає, що переговори про вступ мають розпочатися якомога швидше, сподіваємося, до кінця цього року. Ми вражені прогресом України щодо виконання 7 пунктів рекомендацій Єврокомісії", - сказала вона.