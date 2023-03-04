Організовували псевдореферендум на Луганщині: повідомлено про підозру 27 "депутатам народної ради "ЛНР", - СБУ

Служба безпеки системно викриває представників окупаційних адміністрацій, які причетні до організації незаконного референдуму у тимчасово захоплених районах сходу України.

У результаті слідчих дій 27 "депутатам народної ради" терористичної організації "ЛНР" повідомлено про підозру у злочинах проти України. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у вересні минулого року вони проголосували за так званий "закон про референдум щодо входження до складу Росії на правах суб’єкта РФ".

Після цього "посадовці" публічно закликали місцевих жителів до участі у фейковому плебісциті.

За даними слідства, у колабораційній діяльності підозрюється "депутат" декількох "скликань", який одночасно є очільником створеної агресором "федерації профспілок ЛНР".

За вказівкою Москви він зобов’язував голів профспілкових організацій агітувати робітників місцевих підприємств за підтримку "приєднання" регіону до складу Росії.

"Ще одна зловмисниця координувала роботу незаконних "виборчкомів" у захоплених містах Антрацитівського району Луганщини. Крім того, вона особисто закликала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" на користь Кремля", - йдеться у повідомленні.

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Наразі цим та іншим фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Загалом, як додається, СБУ встановила особи вже понад 90 організаторів фейкового референдуму на Луганщині.

Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність колаборантів і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.