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Організовували псевдореферендум на Луганщині: повідомлено про підозру 27 "депутатам народної ради "ЛНР", - СБУ

псевдореферендум

Служба безпеки системно викриває представників окупаційних адміністрацій, які причетні до організації незаконного референдуму у тимчасово захоплених районах сходу України.

У результаті слідчих дій 27 "депутатам народної ради" терористичної організації "ЛНР" повідомлено про підозру у злочинах проти України. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у вересні минулого року вони проголосували за так званий "закон про референдум щодо входження до складу Росії на правах суб’єкта РФ".

Після цього "посадовці" публічно закликали місцевих жителів до участі у фейковому плебісциті.

За даними слідства, у колабораційній діяльності підозрюється "депутат" декількох "скликань", який одночасно є очільником створеної агресором "федерації профспілок ЛНР".

За вказівкою Москви він зобов’язував голів профспілкових організацій агітувати робітників місцевих підприємств за підтримку "приєднання" регіону до складу Росії.

"Ще одна зловмисниця координувала роботу незаконних "виборчкомів" у захоплених містах Антрацитівського району Луганщини. Крім того, вона особисто закликала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" на користь Кремля", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддям КС РФ, які "узаконили" окупацію територій України, повідомлено про підозру, - СБУ

Наразі цим та іншим фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

- ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Загалом, як додається, СБУ встановила особи вже понад 90 організаторів фейкового референдуму на Луганщині.

Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України.

Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність колаборантів і проводить комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили співробітники СБУ Донецької та Луганської областей за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Автор: 

СБУ (12918) псевдореферендум (194) Луганська область (4890)


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А можно уже всех депутатов Рады кто голосовал за Харьковские соглашения, притянуть за я...ца? Не на часі?
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04.03.2023 12:59 Відповісти
не можна !!! ЖОПоблок, колишня "пр" де факто зараз в коаліції з зеленими криворагульними запррданцями і наркоманами, допомагають зе вбивати Україну !!!
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04.03.2023 13:25 Відповісти
СБУ, конечно, молодцы, что всякую парашную шваль по донбабве с лугандоном заочно наказывают, но советую им лучше на Банковую заглянуть и наказать там многих очно.
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04.03.2023 13:04 Відповісти
ну так !!! починати потрібно з єрмаків, татарових, арахамій, стефанчуків та інших корабельних, криворагульних сосен !!!
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04.03.2023 13:06 Відповісти
А за ''організацію розмінування Чонгару'' коли будуть притягнення?!!!
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04.03.2023 13:38 Відповісти
****, а де фашист єфремов? Чому він не сидить? Чому цю падлюку випустив клоун із-за грат?
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04.03.2023 15:06 Відповісти
 
 