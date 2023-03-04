Путін і всі причетні до злочинів агресії в Україні мають бути притягнуті до відповідальності. Без цього мир не настане, - Мецола

Без притягнення до відповідальності винних за військові злочини в Україні неможливий мир.

Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола на брифінгу у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говоримо про мир, ми повинні говорити про притягнення до відповідальності. Хто б не був відповідальний за ці злочини, він має заплатити. Це означає, що якщо ми знайдемо юрисдикцію для злочину агресії, тоді ми повинні знайти правові засоби для реалізації", - сказала вона.

Мецола зазначила, що під час зустрічі з генпрокурором України Андрієм Костіним, вона побачила значний прогрес у питанні створення трибуналу і "дуже хороші пропозиції".

"Також ми зустрінемося зі співробітниками ООН. Ми маємо упевнитися, що маємо механізми, насамперед щоб збирати докази, а пізніше - переслідувати їх у судовому порядку. Ми розуміємо, що для притягнення до відповідальності за злочин агресії, має бути створено спецтрибунал", - наголосила вона.

За словами Мецоли, "це більше не питання того - як це зробити, а питання - коли".

Вона наголосила, що до відповідальності мають бути притягнуті всі винні за злочини, "включно з президентом РФ Путіним, оскільки без цього мир не настане".

"І це фундаментальна причина, чому я тут сьогодні", - додала глава Європарламенту.