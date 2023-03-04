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Новини Війна
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Путін і всі причетні до злочинів агресії в Україні мають бути притягнуті до відповідальності. Без цього мир не настане, - Мецола

суд,трибунал,гаазький,кримінальний,міжнародний

Без притягнення до відповідальності винних за військові злочини в Україні неможливий мир.

Про це заявила президент Європейського парламенту Роберта Мецола на брифінгу у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли ми говоримо про мир, ми повинні говорити про притягнення до відповідальності. Хто б не був відповідальний за ці злочини, він має заплатити. Це означає, що якщо ми знайдемо юрисдикцію для злочину агресії, тоді ми повинні знайти правові засоби для реалізації", - сказала вона.

Мецола зазначила, що під час зустрічі з генпрокурором України Андрієм Костіним, вона побачила значний прогрес у питанні створення трибуналу і "дуже хороші пропозиції".

"Також ми зустрінемося зі співробітниками ООН. Ми маємо упевнитися, що маємо механізми, насамперед щоб збирати докази, а пізніше - переслідувати їх у судовому порядку. Ми розуміємо, що для притягнення до відповідальності за злочин агресії, має бути створено спецтрибунал", - наголосила вона.

За словами Мецоли, "це більше не питання того - як це зробити, а питання - коли".

Вона наголосила, що до відповідальності мають бути притягнуті всі винні за злочини, "включно з президентом РФ Путіним, оскільки без цього мир не настане".

"І це фундаментальна причина, чому я тут сьогодні", - додала глава Європарламенту.

Автор: 

агресія (1195) путін володимир (24077) росія (65883) Мецола Роберта (100)


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Топ коментарі
+16
І тих хто знав про планування злочину, але не попередив , теж мають понести покарання
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04.03.2023 13:36
+5
банда зелёных начнёт через годик такое говорить из-за страха хла? или раньше из коматоза выйдет?
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04.03.2023 13:41
+5
Заголовок цікавий...тобто і зелених притягнуть?
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04.03.2023 13:50
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І тих хто знав про планування злочину, але не попередив , теж мають понести покарання
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04.03.2023 13:36 Відповісти
банда зелёных начнёт через годик такое говорить из-за страха хла? или раньше из коматоза выйдет?
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04.03.2023 13:41 Відповісти
Заголовок цікавий...тобто і зелених притягнуть?
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04.03.2023 13:50 Відповісти
Bravo Signora Mezola ! Crediamo e speriamo che tutto sara' resolto i questo modo !
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04.03.2023 13:53 Відповісти
спочатку до відповідольності треба притягнути зелених чмошників, запроданців і наркоманів !!!
https://youtu.be/hPCL-VQDqwU?t=2 рівень мародерства зашкалює !!! них хто говорить правду зелені мародери-наркомани тупо усувають !!!
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04.03.2023 14:13 Відповісти
після зміни влади в Києві на Банковій кількість винуватців трагедії 24/02 збільшиться чи не вдвоє.
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04.03.2023 15:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=NiDkNXFWHHg https://www.youtube.com/watch?v=NiDkNXFWHHg

це, щоб Ви розібралися в сутності питання
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04.03.2023 18:27 Відповісти
Военный Трибунал и виселица- светлое будущее тварей с болот мацковии
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04.03.2023 22:18 Відповісти
 
 