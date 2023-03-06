7 березня в Києві поховають чотирьох бійців диверсійної групи "Братства", які загинули на Брянщині в грудні 2022 року
Похорон бійців диверсійної групи "Братства", які загинули 25 грудня 2022 року на території РФ - Непийпива, Святоші, Тарасія та Аполона - відбудеться 7 березня на Байковому цвинтарі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланнням на Факти.
Тіла "Непийпива", "Святоші", "Тарасія" та "Аполлона" були повернені в Україну ще 22 лютого, але, зважаючи на необхідність ряду експертиз, ховати їх будуть лише зараз. Тоді ж, 22 лютого, Володимир Зеленський відреагував на петицію про присвоєння полеглим військовикам звання Героя України, що набрала понад 25 тисяч голосів — доручив премʼєру Денису Шмигалю "комплексно опрацювати порушене питання".
7 березня відбудеться чин похорону на Байковому кладовищі.
Панахида - об 11.30 у Михайлівському Золотоверхому.
Прощання на Майдані Незалежності - о 13.00
Нагадаємо, 25 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Росії загинули четверо українських воїнів: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов. Про "ліквідовану на кордоні з Брянською областю українську диверсійну групу" в понеділок, 26 грудня, повідомили російські пропагандисти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700
https://lb.ua/society/2023/01/19/543046_ptsu_provodit_bogosluzhinnya.html
Договір Москальского сатанату на оренду Верхньої лаври закінчився 1 січня.
У 2004 році деякі політичні оглядачі пов'язували «Братство» Дмитра Корчинського з іменем Віктора Медведчука та його тодішньою партією СДПУо. Заступником голови партії став Олексій Арестович.
Після Помаранчевої революції «Братство» Корчинського об'єдналося з ПСПУ Наталії Вітренко та виступало проти руху нової влади до НАТО та зближення із США та ЄС. За словами Корчинського, до їх новоутвореної опозиції мали приєднатися Партія регіонів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A3(%D0%BE) СДПУо. Напередодні Корчинський також стверджував, що, на його думку, Віктор Медведчук «не складе зброї» і стане одним із лідерів об'єднаної опозиції за президентства Віктора Ющенка.
але я не відкидаю КГБшну суть Корчинського і всіх його структур
Хоча кому я тут пояснюю... Набагато зручніше просто повірити, що він агент ФСБ чи просто мутний тіп...
С.У.М.
Поцікавитеся чим займається Корчинський і Братство зараз.
і наступна його діяльність тільки підтверджувала мої висновки
може він круто переродився, не знаю, але маю великий сумнів!
Спершу вважав його агентом СБУ,тепер схиляюся,-що ГУР МО.
Його обізнаність,специфічна діяльність за кордоном,кришування організації,пов'язані з політичними векторами його кураторів-керівників відповідних часів правління.
А таким виродкам хочу сказати - можете бути впевнені - відплата буде і не одна! Тільки вам про це не розкажуть і не покажуть. Поки. А от колись згодом, коли таке не буде вже впливати на нашу Перемогу ви дізнаєтесь скільким своїм хробакам ви вкоротили віку тільки за те що казнили нашого беззбройного бійця. Бійця, який вже стає легендарним!! Який пішов у Безсмерття!! Який плюнув в очі своїм вбивцям!
позаяк смерть за батьківщину є почестю то приховувати його особистість під позивним вже немає сенсу і навіть може бути шкідливим.
звісно, останнє слово за рідними та близькими але позивний це не друге ім'я чи друге прізвище - це камуфляж на час війни для живих.
Герої не вмирають!
Ткаченко в останню мить скасував рішення відспівувати Героїв диверсантів в Лаврі.
https://youtube.com/watch?v=juAdGleae5Q