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7 березня в Києві поховають чотирьох бійців диверсійної групи "Братства", які загинули на Брянщині в грудні 2022 року

смерть,втрати,похорони

Похорон бійців диверсійної групи "Братства", які загинули 25 грудня 2022 року на території РФ - Непийпива, Святоші, Тарасія та Аполона - відбудеться 7 березня на Байковому цвинтарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ,  з посиланнням на Факти.

Тіла "Непийпива", "Святоші", "Тарасія" та "Аполлона" були повернені в Україну ще 22 лютого, але, зважаючи на необхідність ряду експертиз, ховати їх будуть лише зараз. Тоді ж, 22 лютого, Володимир Зеленський відреагував на петицію про присвоєння полеглим військовикам звання Героя України, що набрала понад 25 тисяч голосів — доручив премʼєру Денису Шмигалю "комплексно опрацювати порушене питання".

7 березня відбудеться чин похорону на Байковому кладовищі.

Панахида - об 11.30 у Михайлівському Золотоверхому.

Прощання на Майдані Незалежності - о 13.00

7 березня в Києві поховають чотирьох бійців диверсійної групи Братства, які загинули на Брянщині в грудні 2022 року 01

Нагадаємо, 25 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Росії загинули четверо українських воїнів: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов. Про "ліквідовану на кордоні з Брянською областю українську диверсійну групу" в понеділок, 26 грудня, повідомили російські пропагандисти.

Автор: 

Братство (15) Брянськ (134) похорон (1289) смерть (6778) диверсія (356) ЗСУ (7666)


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Топ коментарі
+40
Царство Небесне Героям....
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06.03.2023 16:55 Відповісти
+12
Героям Слава!
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06.03.2023 17:06 Відповісти
+10
Як же шкода...
С.У.М.
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06.03.2023 17:07 Відповісти
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Царство Небесне Героям....
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06.03.2023 16:55 Відповісти
Такий собі трібьют хлопцям. Спочивайте з миром, Герої!

https://www.youtube.com/watch?v=b9Ymx83F700
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06.03.2023 17:58 Відповісти
ну то може попи наші панахиду проведуть
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06.03.2023 17:07 Відповісти
Це чому? https://lb.ua/society/2023/01/06/541662_ptsu_pretenduie_koristuvannya.html https://lb.ua/society/2023/01/06/541662_ptsu_pretenduie_koristuvannya.html

https://lb.ua/society/2023/01/19/543046_ptsu_provodit_bogosluzhinnya.html
Договір Москальского сатанату на оренду Верхньої лаври закінчився 1 січня.
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06.03.2023 17:12 Відповісти
можливо хочуть, щоб відспівували українські священники, але знаючи мутну суть Братства Корчинського, перша думка була якраз про московських попів

У 2004 році деякі політичні оглядачі пов'язували «Братство» Дмитра Корчинського з іменем Віктора Медведчука та його тодішньою партією СДПУо. Заступником голови партії став Олексій Арестович.
Після Помаранчевої революції «Братство» Корчинського об'єдналося з ПСПУ Наталії Вітренко та виступало проти руху нової влади до НАТО та зближення із США та ЄС. За словами Корчинського, до їх новоутвореної опозиції мали приєднатися Партія регіонів та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%94%D0%9F%D0%A3(%D0%BE) СДПУо. Напередодні Корчинський також стверджував, що, на його думку, Віктор Медведчук «не складе зброї» і стане одним із лідерів об'єднаної опозиції за президентства Віктора Ющенка.
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06.03.2023 17:16 Відповісти
Те, що Корчинський мутний, я і сам знаю. Просто вказую на те, що Верхню Лавру все ж таки у сатанату забрали, тому те, що воїнів будуть відспівувати там є цілком нормальним.
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06.03.2023 17:21 Відповісти
згоден, мій перший коментар був скоріше емоційним, бо не вчитався в суть
але я не відкидаю КГБшну суть Корчинського і всіх його структур
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06.03.2023 17:25 Відповісти
А ви, мабуть, кришталево прозорий, добродію, еге ж?
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06.03.2023 18:13 Відповісти
звісно, маю гріхи, немає людини без гріха, проте, до спецслужб відношення не маю і до медведчука з вітренчихою теж
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06.03.2023 18:31 Відповісти
до розуміння Корчинського потрібно ще дорости.
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06.03.2023 17:30 Відповісти
ну так, великий мислитель **********!
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06.03.2023 18:08 Відповісти
на твоєму фоні і жопа орангутанга виглядатиме замисленою...
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06.03.2023 18:22 Відповісти
100% !
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06.03.2023 19:38 Відповісти
НАТО, яке тоді фактично вважало Україну частиною росії і наполягало на роззброєнні України разом з росією. Важливо пам'ятати цей контекст. З Вітренчихою вони мутили тупо, щоб опрацювати великі кошти, які Кремль виділив на цей двіж. І дуже добре, що ці кошти не пішли за планом....
Хоча кому я тут пояснюю... Набагато зручніше просто повірити, що він агент ФСБ чи просто мутний тіп...
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06.03.2023 19:55 Відповісти
У цьому соборі править служби Митрополит Епіфаній.
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06.03.2023 17:31 Відповісти
Дивно що є хто не знає що московських попів викинули звідти.
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06.03.2023 17:47 Відповісти
я це знаю, але не вчитався у новину, тому так і відреагував
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06.03.2023 18:09 Відповісти
Якщо ви не зрозуміли, то це меседж московським попам, бо це не їх лавра.
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06.03.2023 17:45 Відповісти
Героям Слава!
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06.03.2023 17:06 Відповісти
Як же шкода...
С.У.М.
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06.03.2023 17:07 Відповісти
Незрозуміла і мутнувата особа - Дмитро Корчинський. Хоча під впливом подій і обставин погляди людини можуть і змінюватись. Та хлопці загинули таки за Україну. Пам'ять і шана захисникам.
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06.03.2023 17:19 Відповісти
Дивна і мутна особа - коментатора на Цензорі.

Поцікавитеся чим займається Корчинський і Братство зараз.
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06.03.2023 18:10 Відповісти
моє стійке враження про те, Корчинський - кгбшний провокатор, склалося ще з початку 1990-х
і наступна його діяльність тільки підтверджувала мої висновки
може він круто переродився, не знаю, але маю великий сумнів!
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06.03.2023 18:38 Відповісти
Прийшов до інакшого висновку.
Спершу вважав його агентом СБУ,тепер схиляюся,-що ГУР МО.
Його обізнаність,специфічна діяльність за кордоном,кришування організації,пов'язані з політичними векторами його кураторів-керівників відповідних часів правління.
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06.03.2023 20:14 Відповісти
згоден з Вами щодо ГУР МО тільки в одному випадку, якщо йдеться про цю організацію під керівництвом саме видатного ностардамуса ********** Буданова
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06.03.2023 21:46 Відповісти
Ну,нагадаю,що свого часу,наприклад, при Кучмі СБУ керував Леонід Деркач,а ГУР МО,-Смєшко...
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06.03.2023 23:05 Відповісти
добре що повернули хлопців ГЕРОЇ
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06.03.2023 17:16 Відповісти
Як їхні тіла попали до дому? Задавайте це питання тим, хто любить питати "навіщо ми беремо в полон мразоту кацапську!?" , а особливо якщо пише з під прапору іншої держави. Бо нагнітання емоцій це теж робота фсб-шних тварюк. під виглядом ультра-радикалів вони будуть розкручувати наше суспільство на розхитування. Особливо звертайте увагу якщо такий "палаючий благородним гнівом" вимагає привселюдного розстрілу, оприлюднення та таке інше. Бо без првивселюдності їм таке не цікаво.

А таким виродкам хочу сказати - можете бути впевнені - відплата буде і не одна! Тільки вам про це не розкажуть і не покажуть. Поки. А от колись згодом, коли таке не буде вже впливати на нашу Перемогу ви дізнаєтесь скільким своїм хробакам ви вкоротили віку тільки за те що казнили нашого беззбройного бійця. Бійця, який вже стає легендарним!! Який пішов у Безсмерття!! Який плюнув в очі своїм вбивцям!
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06.03.2023 17:23 Відповісти
Хлопці дійсно були в авторитеті,бо навіть кацапські виродки їх тіла повернули....
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06.03.2023 17:32 Відповісти
Поверненням тіл займалося ГУР. Оскільки операції свої хлопці планували саме з ГУР.
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06.03.2023 19:27 Відповісти
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06.03.2023 17:33 Відповісти
https://twitter.com/small10space/status/1631743655210876938
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06.03.2023 17:37 Відповісти
по смерти вояка втрачає сенс його позивний бо суть позивного в тому щоб захистити особистість вояка від деанонімізації.

позаяк смерть за батьківщину є почестю то приховувати його особистість під позивним вже немає сенсу і навіть може бути шкідливим.

звісно, останнє слово за рідними та близькими але позивний це не друге ім'я чи друге прізвище - це камуфляж на час війни для живих.
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06.03.2023 19:05 Відповісти
клята війна...спочивайте хлопці...за кожного помстимося. За кожного русня відповість.
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06.03.2023 19:59 Відповісти
Вічна Пам'ять, Шана і Слава полеглим Захисникам України! Низький уклін!
Герої не вмирають!
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06.03.2023 23:47 Відповісти
Увага!
Ткаченко в останню мить скасував рішення відспівувати Героїв диверсантів в Лаврі.

https://youtube.com/watch?v=juAdGleae5Q
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07.03.2023 05:28 Відповісти
 
 