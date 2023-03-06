7 березня в Києві поховають чотирьох бійців диверсійної групи "Братства", які загинули на Брянщині в грудні 2022 року

Похорон бійців диверсійної групи "Братства", які загинули 25 грудня 2022 року на території РФ - Непийпива, Святоші, Тарасія та Аполона - відбудеться 7 березня на Байковому цвинтарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланнням на Факти.

Тіла "Непийпива", "Святоші", "Тарасія" та "Аполлона" були повернені в Україну ще 22 лютого, але, зважаючи на необхідність ряду експертиз, ховати їх будуть лише зараз. Тоді ж, 22 лютого, Володимир Зеленський відреагував на петицію про присвоєння полеглим військовикам звання Героя України, що набрала понад 25 тисяч голосів — доручив премʼєру Денису Шмигалю "комплексно опрацювати порушене питання".

7 березня відбудеться чин похорону на Байковому кладовищі.

Панахида - об 11.30 у Михайлівському Золотоверхому.

Прощання на Майдані Незалежності - о 13.00

Нагадаємо, 25 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Росії загинули четверо українських воїнів: Юрій Горовець, Максим Михайлов, Тарас Карпюк та Богдан Лягов. Про "ліквідовану на кордоні з Брянською областю українську диверсійну групу" в понеділок, 26 грудня, повідомили російські пропагандисти.