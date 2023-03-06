Антикорупційний суд передав цінності з "Межигір’я" та "Сухолуччя" у власність держави, їх спрямують до пограбованих армією РФ музеїв

Вищий антикорупційний суд у межах застосування санкцій до експрезидента Віктора Януковича своїм рішенням передав історико-культурні та матеріальні цінності з резиденції "Межигір’я" та мисливського будинку "Сухолуччя" у власність держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, передає Цензор.НЕТ.

Саме це відомство, згідно з рішенням уряду, відповідатиме за вилучені культурні цінності.

Загалом вилучено 537 предметів, й значна їхня частина представляє високу культурну та мистецьку цінність, йдеться у повідомленні міністерства.

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Серед вилучених цінностей:

- картини відомих художників. Зокрема, "Вид Феодосії в місячну ніч" І. К. Айвазовського, "Вид на долину Аніо біля Тіволі" К. Моргенштерна та інші;

- книги - Апостол (Діяння і послання святих апостолів), видана друкарем І. Федоровим в 1574 році в м. Львів та інші,

- ікони - "Богоматір Скоропослушниця", виконана на початку ХІХ сторіччя в м. Афон, "Воскресіння Христове зі святами", виконана наприкінці ХІХ сторіччя, "Богородиця Казанська", виконана в XIХ сторіччі в росії, "Христос Вседержитель", виконана наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя, "Трійця Старозаповітна", виконана наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ сторіччя в майстерні Києво-Печерської Лаври;

- вази, дерев’яні скульптури, годинник підлоговий у стилі Людовіка ХV, виготовлений в 1765 році у Франції, монета з зображенням Хреста Єфросинії Полоцької та вставками з штучного каміння, пам'ятна медаль "Образ Казанської Богоматері", набір пам'ятних медалей "В пам'ять 200 річчя перемоги у війні 1812 року", мощевик з мощами Святого Віктора, 61 лист "Спеціальної карти Європейської Росії" (нинішні території сучасних Донецької, Луганської, Харківської областей), автора І.А. Стрельбицького, виконаний в 1921 році в Росії, горщик періоду Трипільської культури.

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"Ми плануємо передати предмети профільним музеям, зокрема тим, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії та тих, які пограбували росіяни", - повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.