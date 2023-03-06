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Новини Суд над Януковичем Війна
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Антикорупційний суд передав цінності з "Межигір’я" та "Сухолуччя" у власність держави, їх спрямують до пограбованих армією РФ музеїв

межигорье

Вищий антикорупційний суд у межах застосування санкцій до експрезидента Віктора Януковича своїм рішенням передав історико-культурні та матеріальні цінності з резиденції "Межигір’я" та мисливського будинку "Сухолуччя" у власність держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України, передає Цензор.НЕТ.

Саме це відомство, згідно з рішенням уряду, відповідатиме за вилучені культурні цінності.

Загалом вилучено 537 предметів, й значна їхня частина представляє високу культурну та мистецьку цінність, йдеться у повідомленні міністерства.

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Серед вилучених цінностей:

- картини відомих художників. Зокрема, "Вид Феодосії в місячну ніч" І. К. Айвазовського, "Вид на долину Аніо біля Тіволі" К. Моргенштерна та інші;

- книги - Апостол (Діяння і послання святих апостолів), видана друкарем І. Федоровим в 1574 році в м. Львів та інші,

- ікони - "Богоматір Скоропослушниця", виконана на початку ХІХ сторіччя в м. Афон, "Воскресіння Христове зі святами", виконана наприкінці ХІХ сторіччя, "Богородиця Казанська", виконана в XIХ сторіччі в росії, "Христос Вседержитель", виконана наприкінці ХІХ – початку ХХ сторіччя, "Трійця Старозаповітна", виконана наприкінці ХVІІІ – початку ХІХ сторіччя в майстерні Києво-Печерської Лаври;

- вази, дерев’яні скульптури, годинник підлоговий у стилі Людовіка ХV, виготовлений в 1765 році у Франції, монета з зображенням Хреста Єфросинії Полоцької та вставками з штучного каміння, пам'ятна медаль "Образ Казанської Богоматері", набір пам'ятних медалей "В пам'ять 200 річчя перемоги у війні 1812 року", мощевик з мощами Святого Віктора, 61 лист "Спеціальної карти Європейської Росії" (нинішні території сучасних Донецької, Луганської, Харківської областей), автора І.А. Стрельбицького, виконаний в 1921 році в Росії, горщик періоду Трипільської культури.

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"Ми плануємо передати предмети профільним музеям, зокрема тим, які зазнали руйнувань внаслідок російської агресії та тих, які пограбували росіяни", - повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Автор: 

Межигір’я (161) Міністерство культури (762) Янукович Віктор (10782) Антикорупційний суд ВАКС (1977)


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Тільки в Маріуполь та Донецьк не відправляйте зараз, а то можуть
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06.03.2023 17:25 Відповісти
А ШО ФОТОГРАФА НЕ ЗНАЙШЛИ !?)
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06.03.2023 17:31 Відповісти
А золотий батон передадуть?
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06.03.2023 17:50 Відповісти
Тобто повернули туди, звідки їх вкрав яник?
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06.03.2023 17:52 Відповісти
повернуть те що залишилось після деребану
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06.03.2023 18:07 Відповісти
Хто небудь в цій державі подасть в суд на шашличника зеленського і його недолугу владу за бездіяльість перед загрозою війни які просрали все, но хочаб музейнні цінності паскуди могли б врятувати для цього треба було тільки наказ та мінімум зусиль.І в цього недолугого піарщика хомяка після всього цього ще язик повертается щось мямліть про Пороха
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06.03.2023 18:55 Відповісти
Я так думаю, шо перевірку на музейну цінність буде здійснювати головний завгосп.
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06.03.2023 21:17 Відповісти
Через 8 років проживання квартирантів сумнівного походження там ще залишились цінності ?
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06.03.2023 21:40 Відповісти
 
 