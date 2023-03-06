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Новини Війна
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Уряд США подав запит до Конгресу щодо виділення ще $250 млн на енергообладнання для України

енергетика

Уряд США подав запит до Конгресу щодо виділення додатково 250 мільйонів доларів на нові трансформатори та енергообладнання для України.

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати минулого року надали 53 мільйони доларів на додаткову допомогу з устаткуванням для енергомереж. Зараз ми закуповуємо більше обладнання на 125 мільйонів для нагальної підтримки енергетики. І ми щойно подали запит до Конгресу, щоб ще 250 мільйонів доларів коштів уряду США було виділено на нові трансформатори для обладнання, щоб підвищити надійність енергомережі України, побудувати систему, яка менше залежить від нафти та газу і більше фокусується на відновлюваних джерелах енергії, вітровій та сонячній енергії, які потрібні Україні", - сказав Паєтт.

За його словами, він "має всі підстави очікувати", що після перемоги у війні Україна відновить позиції великого експортера енергії.

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"Як ви добре знаєте, Україна має надзвичайні ресурси, і ми хочемо переконатись, що робимо все можливе, щоб допомогти урядові України, як сказав мені прем’єр-міністр, коли я був тут у грудні, "відбудувати на краще", - зазначив помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів.

Нагадуємо, 3 березня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

Він містить, зокрема, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS); додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм; додаткові артилерійські снаряди калібру 105 мм; додаткові боєприпаси калібру 25 мм; бронетранспортерні мости; підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод; тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів; запчастини та інше польове обладнання.

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Автор: 

США (23390) енергетика (2613) Пайєтт Джеффрі (88) відновлення (601)


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А потім 10 гр за кіловат?
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06.03.2023 17:33 Відповісти
Найвеличніший Боневтік особисто намотував ці трансформатори з власних запасів локшини, яку зазвичай вішає на вуха - цінити треба!

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06.03.2023 17:49 Відповісти
Однак після закінчення сезону опалення деякі тарифи доведеться переглянути. Зокрема, підвищать тарифи на електроенергію. На жаль, це неминуче. Треба відновлювати енергосистему, ушкоджену ворогом. А це МІЛЬЯРДИ ГВИВЕНЬ, яких поки що немає де взяти. Компанії не мають коштів на відновлення енергосистеми, оскільки "латати" дірки від обстрілів доводиться постійно. Крім того, тарифи на електроенергію, за якими платить населення, у кілька разів нижчі від реальних. І це все доводиться компенсувати державі в умовах війни.

Тому тарифи, звісно, підвищуватимуть.

Це як з зимовою формою якою яйцекрад всіх забезпечив за кошти з бюджету ще влітку, а виявились що її безкоштовно передали канадці та європейці, і на всіх не вистачило що люди самі купували.
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06.03.2023 17:44 Відповісти
ПриХватизатори роками доїли енергетичну інфраструктуру не проводячи модернізацію, а лише ціни піднімали і все їм зходило з рук. Тепер, застаріле обладнання розбите рашистами відновлюється за рахунок США та ЄС, які надають і кошти, і обладнання. Вони ж працюють і над оптимізацією системи на майбутнє. А приХватизатори вже розказують, що треба в рази підняти тарифи, аби і далі наживатися на населенні, знову нічого не вклавши.
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06.03.2023 17:51 Відповісти
Ото вже ''ахметки'' прибарахляться!
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06.03.2023 18:11 Відповісти
американці підрізують яйця ,різьним прорашистськи агентам,котрі майже 30 років грабили український народ.володіючи обленерго і .купляючи за гроші українців,яхти ,віли футболістів і т.д
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06.03.2023 18:50 Відповісти
 
 