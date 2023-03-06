Уряд США подав запит до Конгресу щодо виділення ще $250 млн на енергообладнання для України

Уряд США подав запит до Конгресу щодо виділення додатково 250 мільйонів доларів на нові трансформатори та енергообладнання для України.

Про це заявив помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати минулого року надали 53 мільйони доларів на додаткову допомогу з устаткуванням для енергомереж. Зараз ми закуповуємо більше обладнання на 125 мільйонів для нагальної підтримки енергетики. І ми щойно подали запит до Конгресу, щоб ще 250 мільйонів доларів коштів уряду США було виділено на нові трансформатори для обладнання, щоб підвищити надійність енергомережі України, побудувати систему, яка менше залежить від нафти та газу і більше фокусується на відновлюваних джерелах енергії, вітровій та сонячній енергії, які потрібні Україні", - сказав Паєтт.

За його словами, він "має всі підстави очікувати", що після перемоги у війні Україна відновить позиції великого експортера енергії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дефіцит потужності відсутній 23-й день поспіль, обмежень споживання немає, - "Укренерго"

"Як ви добре знаєте, Україна має надзвичайні ресурси, і ми хочемо переконатись, що робимо все можливе, щоб допомогти урядові України, як сказав мені прем’єр-міністр, коли я був тут у грудні, "відбудувати на краще", - зазначив помічник держсекретаря США з питань енергоресурсів.

Нагадуємо, 3 березня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

Він містить, зокрема, додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS); додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм; додаткові артилерійські снаряди калібру 105 мм; додаткові боєприпаси калібру 25 мм; бронетранспортерні мости; підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод; тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів; запчастини та інше польове обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На енергетичних об’єктах будуть побудовані захисні споруди від повітряних атак, - Шмигаль