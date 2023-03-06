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Країни ЄС домовляться про спільну закупівлю боєприпасів для України, деякі питання залишаються предметом дебатів, - міністр оборони Естонії Певкур

боєприпаси

У ЄС, ймовірно, досягнуть "політичного консенсусу" щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він вірить, що міністри досягнуть "політичного консенсусу" щодо спільних закупівель під час зустрічі в Стокгольмі в середу.

Водночас Певкур зазначив, що ключові питання все ще залишаються предметом дебатів, наприклад, як оплачувати спільні покупки. Він наполягав, що члени ЄС не можуть покладатися на кошти, які вже виділені на військову допомогу Україні.

"Нам потрібен чіткий консенсус щодо того, що для цієї ініціативи мають бути виділені нові гроші", - сказав Певкур.

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Автор: 

боєприпаси (2295) Естонія (1643) Євросоюз (13656)


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Это курятник какой-то.
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06.03.2023 17:57 Відповісти
Путін помилився з напрямком головного удару. Якби він почав з НАТО, то вже російські ваньки давно їли б баварскі сосиски. Вони будут обговорювати, дебатувати аж поки не прийде ванька-железняк і пинком під зад покаже їм, хто тут господар.
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06.03.2023 18:22 Відповісти
ну свиноцабаки уже не смогут этого сделать...\и НАТО это знает...\
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06.03.2023 19:17 Відповісти
Шо то молчат за вертолет,упавший в Броварах.
Кацапы уже пишут шо во Франции разшифровали "черный ящик".
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06.03.2023 18:14 Відповісти
и что пишут...?
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06.03.2023 19:21 Відповісти
 
 