Країни ЄС домовляться про спільну закупівлю боєприпасів для України, деякі питання залишаються предметом дебатів, - міністр оборони Естонії Певкур

У ЄС, ймовірно, досягнуть "політичного консенсусу" щодо спільної закупівлі боєприпасів для України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він вірить, що міністри досягнуть "політичного консенсусу" щодо спільних закупівель під час зустрічі в Стокгольмі в середу.

Водночас Певкур зазначив, що ключові питання все ще залишаються предметом дебатів, наприклад, як оплачувати спільні покупки. Він наполягав, що члени ЄС не можуть покладатися на кошти, які вже виділені на військову допомогу Україні.

"Нам потрібен чіткий консенсус щодо того, що для цієї ініціативи мають бути виділені нові гроші", - сказав Певкур.

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