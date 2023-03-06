УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5977 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 644 9

Найбільше російських ЗРК зосереджено вздовж лінії бойового зіткнення на східному напрямку, - Повітряні сили

россия,зрк

Основна маса зенітно-ракетних систем армії Росії зосереджена вздовж лінії бойового зіткнення на східному напрямку.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо ППО, будь-який аеродром, будь-який військовий об'єкт має принаймні банальну протиповітряну оборону, таку як "зенітки" і, можливо, якісь комплекси ППО сухопутних військ. Таким чином, чи мають вони охорону аеродромів, очевидно, що так. Тому що аеродроми - це те, що потрібно охороняти. Але не сумніваюся, що найбільше охороняється столиця їхня, найбільше охороняється бункер Путіна, і не один, мабуть. Основна маса зенітно-ракетних систем зосереджена все ж таки вздовж лінії бойового зіткнення саме на східному напрямку", - сказав Ігнат, відповідаючи на запитання Укрінформу, чи є в ПС ЗСУ інформація про посилення ворогом ППО поблизу російських аеродромів.

Він зауважив, що "і в Білорусі є російські ЗРК, і вздовж кордону, власне - Брянська область та ж сама, окупований Крим зрозуміло, що теж".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія наразі не застосовує "типові" обстріли інфраструктури, але продовжить завдавати точкових ударів, - Повітряні сили

"Але все ж таки лінія бойового зіткнення південно-східного напрямку - там найбільше насичення цих систем - "БУК-М1", М2, М3, "Тор", "Панцир", С-300, С-350, С-400. Ці системи спостерігаються саме на цьому напрямку найбільше", - зазначив речник.

Автор: 

росія (66037) Повітряні сили (2756) Ігнат Юрій (803) ЗРК (217)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то виходить що, федерація ніфіга не прикрита з повітря? ) ехх, були би ріпери у нас. (
показати весь коментар
06.03.2023 17:40 Відповісти
А ракети протирадарні американські куди ділися, закінчилися чи не дають?
показати весь коментар
06.03.2023 17:40 Відповісти
Хорош вопрос,в натуре,где 88 ракеты?
показати весь коментар
06.03.2023 17:48 Відповісти
Такі ракети краще всього використовує авіація. А у нас її мало да і не сумісна. Запуск с землі набагато менш ефективний. Да і 88 ракет не порівняти з кількістю різноманітних РЛС орків. Да і влучання не 100%
показати весь коментар
06.03.2023 18:01 Відповісти
Так їх і використовували з літаків по перше, а по друге то раз давали 88, а їх давали не один раз якщо я не помиляюсь
показати весь коментар
06.03.2023 19:07 Відповісти
Літаків переобладнаних під них мало, точну кількість ніхто не скаже...
показати весь коментар
07.03.2023 09:01 Відповісти
Д'єрмаки не дозволяють-"ми жє нє ахрєссарі''!
показати весь коментар
06.03.2023 18:04 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2023 17:50 Відповісти
Видно комбриг із комбатом не виконали свої прямі обов'язки, всебічне забезпечення виконання бойової задачі!!! Є питання безпосередньо до них…
Захисник України, виконав його ціною життя!!
показати весь коментар
06.03.2023 18:19 Відповісти
 
 