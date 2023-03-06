Найбільше російських ЗРК зосереджено вздовж лінії бойового зіткнення на східному напрямку, - Повітряні сили

Основна маса зенітно-ракетних систем армії Росії зосереджена вздовж лінії бойового зіткнення на східному напрямку.

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо ППО, будь-який аеродром, будь-який військовий об'єкт має принаймні банальну протиповітряну оборону, таку як "зенітки" і, можливо, якісь комплекси ППО сухопутних військ. Таким чином, чи мають вони охорону аеродромів, очевидно, що так. Тому що аеродроми - це те, що потрібно охороняти. Але не сумніваюся, що найбільше охороняється столиця їхня, найбільше охороняється бункер Путіна, і не один, мабуть. Основна маса зенітно-ракетних систем зосереджена все ж таки вздовж лінії бойового зіткнення саме на східному напрямку", - сказав Ігнат, відповідаючи на запитання Укрінформу, чи є в ПС ЗСУ інформація про посилення ворогом ППО поблизу російських аеродромів.

Він зауважив, що "і в Білорусі є російські ЗРК, і вздовж кордону, власне - Брянська область та ж сама, окупований Крим зрозуміло, що теж".

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"Але все ж таки лінія бойового зіткнення південно-східного напрямку - там найбільше насичення цих систем - "БУК-М1", М2, М3, "Тор", "Панцир", С-300, С-350, С-400. Ці системи спостерігаються саме на цьому напрямку найбільше", - зазначив речник.