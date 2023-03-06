У Раді пропонують посилити відповідальність за водіння в нетверезому стані та відбирати авто на користь ЗСУ

Законопроєкт 9076 пропонує посилити відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані. Зокрема, передбачено вилучення машин.

Про це йдеться у тексті документу на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці автори нагадують статистику: протягом 2022 року в Україні сталося 18 628 ДТП з загиблими та травмованими. Загинуло 2 791 громадянин, у тому числі 125 дітей. Ще 23 145 осіб були травмовані, з них - 2 978 дітей.

"Метою законопроєкту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості дорожньо-транспортних пригод шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних сил України", - сказано в пояснювальній записці до законопроєкту.

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Отже, чинний Кодекс про адміністративні правопорушення пропонують доповнити абзацом щодо підвищення штрафу за керування автомобілем у нетверезому стані до 51 тисячі гривень (наразі сума складає 17-34 тисячі гривень), а на додачу - позбавлення права керувати авто на 5 років і його конфіскацією.

"Для забезпечення обороноздатності нашої армії та підтримки наших захисників Кабінетом міністрів України були прийняті відповідні рішення щодо передачі майна для задоволення потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, які передбачають на період дії воєнного стану безоплатну передачу, за рішенням керівника обласної військової адміністрації майна (в тому числі конфіскованого на підставі рішення суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом, крім майна, конфіскованого на підставі рішення суду і переданого органам державної виконавчої служби) Збройним Силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв’язку, іншим військовим формуванням. Цілком справедливим буде конфіскація автомобіля для потреб ЗСУ, яким керували у стані сп’яніння в таких складних для країни умовах. Адже всі громадяни України мусять бути свідомими та забезпечувати стабільність країни в тилу", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.