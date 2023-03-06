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У Раді пропонують посилити відповідальність за водіння в нетверезому стані та відбирати авто на користь ЗСУ

алкоголь

Законопроєкт 9076 пропонує посилити відповідальність за керування автомобілем у нетверезому стані. Зокрема, передбачено вилучення машин.

Про це йдеться у тексті документу на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

У пояснювальній записці автори нагадують статистику: протягом 2022 року в Україні сталося 18 628 ДТП з загиблими та травмованими. Загинуло 2 791 громадянин, у тому числі 125 дітей. Ще 23 145 осіб були травмовані, з них - 2 978 дітей.

"Метою законопроєкту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості дорожньо-транспортних пригод шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних сил України", - сказано в пояснювальній записці до законопроєкту.

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Отже, чинний Кодекс про адміністративні правопорушення пропонують доповнити абзацом щодо підвищення штрафу за керування автомобілем у нетверезому стані до 51 тисячі гривень (наразі сума складає 17-34 тисячі гривень), а на додачу - позбавлення права керувати авто на 5 років і його конфіскацією.

"Для забезпечення обороноздатності нашої армії та підтримки наших захисників Кабінетом міністрів України були прийняті відповідні рішення щодо передачі майна для задоволення потреб функціонування держави в умовах воєнного стану, які передбачають на період дії воєнного стану безоплатну передачу, за рішенням керівника обласної військової адміністрації майна (в тому числі конфіскованого на підставі рішення суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом, крім майна, конфіскованого на підставі рішення суду і переданого органам державної виконавчої служби) Збройним Силам, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держприкордонслужбі, МВС, Національній поліції, ДСНС, Управлінню державної охорони, Держспецзв’язку, іншим військовим формуванням. Цілком справедливим буде конфіскація автомобіля для потреб ЗСУ, яким керували у стані сп’яніння в таких складних для країни умовах. Адже всі громадяни України мусять бути свідомими та забезпечувати стабільність країни в тилу", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Автор: 

авто (6231) законопроєкт (3623) посвідчення водія (230)


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Топ коментарі
+41
Шо, навіть депутатів, суддів і прокурорів штрафуватимуть? Чи бодай каратимуть за п'яні дтп?
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06.03.2023 18:08 Відповісти
+38
Ні. Такого не буде. Вони тихенько в ліс підуть.
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06.03.2023 18:20 Відповісти
+30
а буде в законі норма від труханова - піти в ліс, відкупитися та з*їбатися в Ізгаіль ?
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06.03.2023 18:13 Відповісти
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06.03.2023 18:06 Відповісти
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06.03.2023 20:52 Відповісти
Норм.
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06.03.2023 18:07 Відповісти
Шо, навіть депутатів, суддів і прокурорів штрафуватимуть? Чи бодай каратимуть за п'яні дтп?
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06.03.2023 18:08 Відповісти
Ні. Такого не буде. Вони тихенько в ліс підуть.
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06.03.2023 18:20 Відповісти
Згоден, тільки в ліс під Бахмутом.
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06.03.2023 20:45 Відповісти
Ці як крали і брали, так і будуть красти і брати хабарі, та шей в добааок їздити за кермом бухими. Закони не для них.
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06.03.2023 18:29 Відповісти
перераховані оштрафують полціянтів на 51 тисячу ще й заберуть поліцейський автомобіль.
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06.03.2023 21:08 Відповісти
Вже стільки часу ''мусолиться'' ця тема.
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06.03.2023 18:09 Відповісти
ОЗУ в формі,в законі, які намагаються фальсифікувати данні в любий бік,також не завадило б років від десяти присаджати,само собою з конфіскацією майна на користь ЗСУ.
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06.03.2023 18:12 Відповісти
Нехай посилюють. Нормальна людина ніколи не сяде за кермо напідпитку, розуміючи, наскільки це небезпечно і для неї, і для інших.
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06.03.2023 18:12 Відповісти
Дані пропозиції зовсім не про це. Зробіть норму 0,5-0,7 проміле, і збільшуйте штрафи хоч до всирачки. А так це про доходи поліцаїв.
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07.03.2023 08:37 Відповісти
а буде в законі норма від труханова - піти в ліс, відкупитися та з*їбатися в Ізгаіль ?
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06.03.2023 18:13 Відповісти
Изгаиль нам поможет- ВР.
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06.03.2023 18:39 Відповісти
Трухіна, не Труханова. Можна погодиться, щорізниця не велика. Моральні брати.
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06.03.2023 20:03 Відповісти
Давно пора.
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06.03.2023 18:13 Відповісти
Грьобані популясти. Тут взагалі неможливо їхати ічерез ваші повістки і блокпости. Скоти.
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06.03.2023 18:14 Відповісти
Та сходи сам у ТЦК, пройди ВЛК і їздь собі спокійно.
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06.03.2023 18:53 Відповісти
Після ТЦК і ВЛК поїде тільки в Бахмут
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07.03.2023 08:24 Відповісти
Он я ще в березні минулого року пройшов і нікуди поки що не поїхав. Скоро знову піду, а то ВЛК дійсна рік.
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07.03.2023 08:27 Відповісти
Нормальна людина за кермо напідпитку не сяде. Тому, навіть якщо будуть розстрілювати, жодна людина не постраждає!
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06.03.2023 20:14 Відповісти
Будут отбирать у депутатишек, судей прокуроров, ментов, 95 квартала?
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06.03.2023 18:17 Відповісти
Ні-ні, цим якраз роздаватимуть відібрані.
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07.03.2023 08:39 Відповісти
у нас в місті це з перших днів війни запроваджено... я чомусь думав що це по всій країні а не лише на місцевому рівні... рік війни...
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06.03.2023 18:17 Відповісти
Так, говорили що ще з початку війни почали машини відбирати
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06.03.2023 18:23 Відповісти
Теперь мусорня будет останавливть и нюхать всех и везде, размер взяток улетят в космос.
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06.03.2023 18:18 Відповісти
Ви переплутали, тут не паРаша. У нас 0.2 проміле.
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06.03.2023 18:26 Відповісти
Може ти ще пропонуєш вірити мусорам і в драгер дихати на їх прохання?
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06.03.2023 18:47 Відповісти
Угу, такої дибільної норми напевно вже ніде не лишилось. Навіть на параші...
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07.03.2023 08:33 Відповісти
В Латвии , за управление в нетрезвом виде , отбирают авто и отправляют в Украину
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06.03.2023 18:23 Відповісти
А потім ії ОП віддає Колі -котлеті наприклад. Таких випадков багато.
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06.03.2023 18:34 Відповісти
Нифига это не поможет. Дебилов, которые пьяными садятся за руль, можно хоть расстреливать на месте - все равно завтра другой такой же дебил будет рысачить в пьянoм виде. Я, до речи, знаю человека, который не имеет прав на вождение с середины 90-х, ездит каждый день, и ни разу не пойман, бо ПДД соблюдает религиозно, а машина зарегистрирована на жену.
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06.03.2023 18:26 Відповісти
главное чтобы жена регистрацию и техосмотр вовремя проходила а то моя экс иногда про..бывала и меня два раза ловили на ее машине за просроченую наклейку
а вообще культура пития должна быть - одно дело в городе такси а в деревне в ресторане выпил бокал вина или сто вискаря - посидел часок и поехал - полстраны так ездит
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06.03.2023 19:49 Відповісти
Угу. Плюс машина должна быть обычной, не redneckmobile , не gettomobile, и не orale mexmobil.
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06.03.2023 19:55 Відповісти
Це кацап у них там в ****** усі на таксі іздять
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06.03.2023 22:02 Відповісти
у нас немає такого слова *деревня*.... вали на парашу за поребрік з коментами
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06.03.2023 20:21 Відповісти
Ростріл не допоже - а коли такий індивід побуде живим манекеном в краш тесті ось це можливо і допоможе ( хоча і тут можливі варіанти).
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06.03.2023 20:15 Відповісти
Я не побачив в пояснювальнії записці відсоток ДТП скоєний бухими. То навіщо ця записка в контексті цілей законопроекту? Та й взагалі державна корупція та розкрадання гуманітарки, на мій погляд, значно більш важливі питання. Тож може більше цим питанням увагу приділяти?
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06.03.2023 18:27 Відповісти
а открыть декларирование, как пример???
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06.03.2023 18:28 Відповісти
Що це за маячня? - "справедливий підхід до забезпечення автомобілями Збройних сил України". До чого тут "справедливість"? Це терор і грабунок пяних. А що будуть відбирати якщо машина в прокаті чи на довіреності? О ... вже бачу як вимальовуються схеми збагачення поліціїв, а от ЗСУ, як завжди, нічого суттєвого з цього не отримає. А чого б не штрафувати товстих? Ну от жеруть, а потім хворіють і лікуються за бюджетні кошти. Ату гладких! "Гойда!" Дайош бабло в бюджет в імя стрункої нації!
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06.03.2023 18:28 Відповісти
Твереза нація-це було б гуд.
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06.03.2023 18:34 Відповісти
В загалі то тут ідея "рівності перед законом" порушується. Люди різні за доходами. В одного заберуть ржавий запорожець а у когось гєлік і т.д. А що заберуть у професійних водіїв на службових машинах?
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06.03.2023 18:38 Відповісти
Не терор і не грабунок, а цілком адекватне покарання. Хочеш випити - йди пішки або викликай таксі.
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06.03.2023 18:39 Відповісти
За однаковий злочин має бути однакове покарання. За умов тіньової економіки навіть не можна "привязати" штраф до офіційного прибутку особи.
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06.03.2023 18:43 Відповісти
Мало де у світі непрацює теє правило, ну-неписане тіпа, що, мовляв, ворогам-закон, а друзям- все. Кажуть, що в Сінгапурі непрацює.
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06.03.2023 18:31 Відповісти
Замість "відбирати авто на користь ЗСУ" треба читати відбирати авто на користь ОП.
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06.03.2023 18:31 Відповісти
Відбирати авто? Зупинять, щось підкрутять у датчику на вміст алкоголю - і все, немає в тебе авто.
Забирати водійське посвідчення, штраф - це нормально, а от з конфіскацією приватної власності - це щось таке , що нагадує тнмні часи.
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06.03.2023 18:33 Відповісти
тут драгера замало.
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06.03.2023 18:40 Відповісти
краще підсильте відповідальність за ДТП зі смертельним випадком , бо вбивця моєї матері просто гуляє на свободі .
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06.03.2023 18:40 Відповісти
ДТП з смертельним випадком правохоронні органи давно продають налажено цілий бізнес це слідчі прокурори експерти в МВС зроблені спеціальні групи по розлідуванню даних дтп в яких налажена продажа завжди в Україні винуватий загиблий за рідким винятком при резонансі ДТП ДОХОДИТЬ до суду ну тодіє діє справедливий суд
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06.03.2023 18:52 Відповісти
суд відбувся призначив 3 роки в'язниці , вбивця подав апеляцію ,апеляційний суд ніяк не відбудеться і вбивця гуляє вже 13 місяців . навіть без підписки про не виїзд .
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06.03.2023 20:15 Відповісти
В нашому місті п'яний племінник голови райсуду збив насмерть людину . Поліцаї не їхали на місце три години , потім добу не везли на медекспетризу , потім зломалася машина і не повезли в суд , потім пройшло 72 години і випустили. Але народ підняв бучу і через 3 роки дали 7 років після дзвінка з ОП.
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06.03.2023 22:09 Відповісти
Сколько не ужесточай а на дороге пьяных придурков меньше не становится.
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06.03.2023 18:43 Відповісти
Там і тверезих придурків не меншає
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07.03.2023 08:29 Відповісти
Смотрите защитники мусорни https://www.youtube.com/watch?v=jwwxoo0bz_w
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06.03.2023 18:44 Відповісти
не взлетить. Авто може бути не власністю порушника. Треба робити штраф пропорційно вартості авто. Хоча тоді за шаху доплачувати повинні.
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06.03.2023 18:55 Відповісти
Щоб зменшити статистику ДТП, потрібно не роздавати водійські посвідчення за 10-15 тис. грн, а зробити здачу екзаменів так як має бути. В нас за 30 років права отримували всі кому нє лєнь. А вони ще цілі телепрограми збирають, проблему будуть рішати. Штрафи піднімають. Альо народ просніться, в нас знак дати дорогу знають приблизно 75 % .
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06.03.2023 19:08 Відповісти
В мене дружина має водійське посвідчення, але вона не знає де педаль щеплення.
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06.03.2023 19:10 Відповісти
ВР має додати та голосувати одну поправку:

хто краде у армії яйця - розплачуються власними
хто краде на флягах - передає армії нирки
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06.03.2023 19:19 Відповісти
Армія ментов-нюхачів збільшиться, знайоме до болі, а коли вживали?
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06.03.2023 19:21 Відповісти
второй этап - забирать у пьяных квартиры, мало ли, газ включат, потоп сделают или бензин разольют по пьяне. вот и квартирный вопрос для ВСУ решите. зеублюдки
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06.03.2023 19:32 Відповісти
квартирный вопрос депутатов СН в местных советах ?
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07.03.2023 09:36 Відповісти
Для 73 кермитов ,пересмотрите СН)))
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06.03.2023 19:54 Відповісти
Я уявляю як у Трухіна чи ще в якогось депутата відберуть автомобіль.
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06.03.2023 20:14 Відповісти
Це дрібна помста за Трухіна.
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07.03.2023 01:02 Відповісти
Ініціатори закону - Бурміч і Дмитрук. опзжшник і говнослуга.

Виконавці брудної роботи.
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07.03.2023 07:54 Відповісти
 
 