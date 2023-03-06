Одна людина загинула, троє поранені внаслідок підриву на мінах на Миколаївщині

У Миколаївській області один чоловік загинув і ще троє зазнали важких поранень внаслідок підриву на мінах.

Про це повідомив начальник обласної поліції Сергій Шайхет у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У селі Зелений Гай Вітовського району двоє чоловіків приїхали оглянути поле, щоб почати його обробляти. Безпосередньо на самому полі вони знайшли ворожу міну. Один із чоловіків вирішив її власноруч знешкодити – небезпечна знахідка здетонувала", - написав Шайхет.

Від отриманих тілесних ушкоджень 56-річний чоловік загинув на місці, а іншого - 37-річного місцевого мешканця, з численними мінно-вибуховими травмами та осколковими пораненнями нижніх кінцівок доставили в лікарню.

Також, за даними Шайхета, цього ж дня у селищі Любомирівка двоє місцевих чоловіків виїхали на вантажному автомобілі ЗІЛ розпочати весняні роботи. Як наслідок, автівка наїхала на міну. Один із чоловіків зазнав мінно-вибухових і забійних травм та доставлений до лікарні. Інший чоловік, на щастя, не постраждав, повідомив начальник поліції.

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Крім того, додав він, ще один трагічний випадок стався на околиці селища Любомирівка, де 41-річний чоловік збирав у лісосмузі дрова та наступив на міну, залишену росіянами. Нині чоловік перебуває в лікарні у тяжкому стані.

Як повідомлялося, на Миколаївщині залишаються замінованими 10 відсотків територій.