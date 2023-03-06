Міністр оборони Литви Анушаускас оголосив про новий пакет військової допомоги Україні

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас зустрівся з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком, який прибув до Вільнюса, щоб поділитися досвідом, здобутим під час інтеграції воєнізованих структур у ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба Міноборони Литви.

"Уроки, здобуті в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію щодо підтримки України всіма можливими способами й готуємо новий пакет допомоги Україні", - сказав Анушаускас.

Зазначається, що наразі Литва надала Україні військову допомогу на суму майже EUR409 млн. Наразі готується новий пакет допомоги.

"Велика частина допомоги Литви Україні - це військова підготовка. Цього року планується підготувати 1 600 солдатів. Литовські інструктори навчають українців і на національному рівні, в Литві, і в межах Навчальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, таких як "Інтерфлекс". Також планується розробити курс із розмінування в Литві у співпраці з країнами Північної Європи", - зазначають у відомстві.

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Там додають, що міністр також наголосив, що Литва інтенсивно готується до саміту НАТО, що відбудеться у Вільнюсі цього літа і на якому, серед інших важливих питань, буде досягнуто згоди про перспективи членства України.