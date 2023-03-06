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Новини
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Росія не надаватиме ОБСЄ дані про свої збройні сили через нібито порушення, зроблені іншими державами

армия,рф

Росія відмовилась від виконання своїх зобов’язань за так званим Віденським документом Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), який передбачає щорічний обмін між 57 його учасниками даними про збройні сили, оборонне планування та військові бюджети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", цю інформацію в коментарі виданню РБК підтвердив очільник російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки Костянтин Гаврилов.

Про своє рішення Москва повідомила ще 16 січня 2023 року: Гаврилов надіслав відповідного листа представнику Боснії і Герцеговини Сініше Бенцуну, який був головою Форуму ОБСЄ зі співробітництва в галузі безпеки.

У листі йдеться, що Москва не надаватиме інформацію про свої збройні сили за 2023 рік, як того вимагає розділ I Віденського документа, через рішення Чехії "призупинити свої зобов'язання щодо Росії", а також із заявою України про її "відмову брати участь у щорічному обміні військовою інформацією у 2023 році" і направляти відповідні повідомлення.

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"Ключовий принцип дипломатії - це принцип взаємності. Ми просто не могли допустити, щоб у разі передання даних про російські збройні сили наша інформація потрапила до згаданих держав", - заявив РБК Гаврилов.

Паралельно Росія звинуватила низку держав у порушенні Віденського документа: наприклад, Болгарія, Польща та Франція нібито не запросили Росію на свої військові бази, а Нідерланди, стверджує Москва, виключили РФ зі списку країн, які отримують від них повідомлення про збройні сили.

Американська Асоціація з контролю над озброєннями, яка перша повідомила про відмову Росії виконувати Віденський документ ОБСЄ, зазначає, що станом на лютий 2023 року інформацію про свою військову діяльність надали 50 країн, з них чотири - Вірменія, Монголія, Польща та Україна - зробили це із затримкою.

Водночас це не перший випадок, коли Москва відмовляється виконувати відповідні зобов’язання. У 2021 році РФ проігнорувала запит від України щодо роз’яснень військової діяльності біля її кордонів, наполягаючи на тому, що "не зобов'язана" це робити.

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А на початку 2022 року, перед початком повномасштабної війни проти України, Росія оголосила, що більше не прийматиме візитів для верифікації інформаційної частини обміну даними та інспекцій визначених районів для спостереження за військовою діяльністю через пандемію COVID-19.

Автор: 

армія рф (17821) ОБСЄ (3512) росія (66037)


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Топ коментарі
+23
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06.03.2023 19:41 Відповісти
+9
В 2021 році мордор не подавав дані про збройні сили біля кордонів України по причині підготовки до нападу, а в 2023 році немає чого подавати так як розгром повний, он пригожин балакає про сотні тисяч утілізованих /йому б не знати/
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06.03.2023 19:36 Відповісти
+8
Та женіть вже вонючу кацапню із усіх європейських договорів, вони давно їх не виконують.
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06.03.2023 19:44 Відповісти
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То може вже пора оту недокраїну виключити звідти де вони порушують статути! Досить церемонитися з агресором, який погрожує всьому світу!
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06.03.2023 19:27 Відповісти
***** вы тогда в обсе?
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06.03.2023 19:28 Відповісти
просто кацапам влом о стеклянных болтах разглагольствовать...
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06.03.2023 19:31 Відповісти
В 2021 році мордор не подавав дані про збройні сили біля кордонів України по причині підготовки до нападу, а в 2023 році немає чого подавати так як розгром повний, он пригожин балакає про сотні тисяч утілізованих /йому б не знати/
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06.03.2023 19:36 Відповісти
... бо ЗАКІНЧИЛИСЬ ДАНІ.
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06.03.2023 19:39 Відповісти
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06.03.2023 19:41 Відповісти
ждём от области благодарочку...
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06.03.2023 19:47 Відповісти
Мы примем благодарочку ,если они себе все там сделают хара-кири!
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06.03.2023 19:51 Відповісти
мирняк там хоть и тупой,но не всегда вредный...
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06.03.2023 19:56 Відповісти
Так користуйтеся ситуацією! Виступайте проти війни!!
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06.03.2023 20:24 Відповісти
тепер у владімірськой області лібєральниє руzzкіє б'ються за вивільнені вакантні місця у ОМОНі.
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06.03.2023 20:42 Відповісти
Разом з армією... Бо теперішня їхня армія - це "збірна солянка" з недобитків кадрової, мобілізованих та "зеків"
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06.03.2023 19:58 Відповісти
Та женіть вже вонючу кацапню із усіх європейських договорів, вони давно їх не виконують.
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06.03.2023 19:44 Відповісти
ruzke-kurwy
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06.03.2023 19:52 Відповісти
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06.03.2023 19:55 Відповісти
КАЦАПЫ !!!!! ЛОВИТЕ ПРИВЕТ , ПОШЛИ 2 ШТУКИ .......)))))) узнаем скоро , к кому бавовна заходила.
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06.03.2023 19:59 Відповісти
Закінчиться війна - порахуємо та довідаємося і про збройні сили Росії, і про "оборонне" планування, і про витрати військового бюджету
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06.03.2023 20:05 Відповісти
А інші 56 учасників ОБСЄ будуть, як і раніше, надсилати Росії дані про свої збройні сили. І запрошувати російських "інспекторів" на свої бази. Бо вони законослухняні толерасти
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06.03.2023 20:28 Відповісти
Росія не надаватиме ОБСЄ дані про свої збройні сили через нібито порушення, зроблені іншими державами Джерело:

Та ну зрозуміло ж .. Це щоб інші члени ОБСЄ не вжахнулися прочитавши звіт про той епічний звіздєц , на який перетворили збройні сили ********* , ЗСУ .
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06.03.2023 20:39 Відповісти
Свого часу Отто фон Бісмарк сказав таке: «Угоди з Росією не варті й паперу, на якому написані». Цей «залізний канцлер» знав, що говорив.
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06.03.2023 21:01 Відповісти
Skoro i netshego deklarirovat. Nol ne nomer.
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06.03.2023 21:09 Відповісти
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06.03.2023 21:30 Відповісти
Ввиду очень слабой информированности человечества о происходящем в Украине, мир не понимает всей той опасности, которую кровавый путинский режим ему несёт, это чревато глобальной катастрофой, и это не гипербола, это жестокая реальность.

Жители Земли, проснитесь и очнитесь, вас хочет уничтожить кремлёвский параноик, если вы не сплотитесь вокруг Украины и не дадите ему мощный отпор, у вас нет будущего!
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06.03.2023 21:30 Відповісти
Какой то сюр.
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06.03.2023 21:32 Відповісти
О, то тепер за те їм бонус: нехай головують у радбезі оон!
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07.03.2023 08:38 Відповісти
 
 