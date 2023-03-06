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Новини Війна
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Ворог продовжує штурмувати Бахмут, намагався прорвати оборону на Куп’янському та Лиманському напрямках, - Генштаб ЗСУ

війна,зсу

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 06.03.2023.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

"Триває 376 доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести повномасштабну збройну агресію. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби противник завдав 42 авіаційних та 5 ракетних ударів. Зокрема, під час завдання авіаційних ударів, ворог використав 11 БпЛА типу "Шахед-136", 9 з яких було збито. Здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по населених пунктах. Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Водночас противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України. Протягом поточної доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Старікове, Голишівське, Павлівка, Волфине Сумської області та Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве Вовчанськ, Бударки Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Невське, Білогорівка та Федорівка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва Луганської області та Терни, Ямпіль, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник, не рахуючись із втратами, не припиняє штурмувати місто Бахмут та його околиці. Також вів наступ у районах населених пунктів Залізнянське, Дубово-Василівка та Іванівське – успіху не мав. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Часів Яр, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Дружба, Майорськ, Нью-Йорк Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 153 120 осіб (+930 за добу), 3414 танків, 2426 артсистем, 6692 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка та Побєда Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, в тому числі: Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали, зокрема, Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Кам’янське Запорізької області а також Шляхове, Козацьке, Тягинка, Чорнобаївка, Білозерка Херсонської області та місто Херсон.

Противник щодня зазнає значних втрат в особовому складі, тому не припиняє вживати заходів щодо їх поповнення. Нещодавно, у тимчасово окупованому Донецьку, військові комісаріати отримали вказівку щодо уточнення персональних облікових даних офіцерів запасу віком до 65 років включно. А також солдатів, сержантів та прапорщиків запасу віком до 50 років.

У готелі "Донбас" міста Кадіївка тимчасово окупованої Луганської області працює військово-лікарська комісія. Робота ВЛК направлена на визнання придатними поранених військовослужбовців 2 армійського корпусу російських окупаційних військ, для подальшого їх повернення до строю. Таким чином російське військове керівництво намагається оперативно відновлювати свої підрозділи.

Також читайте: ЗСУ відбили понад 95 атак окупантів на п’яти напрямках, - Генштаб

Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 райони зосередження противника та засіб протиповітряної оборони ворога на вогневій позиції", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6772)


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Топ коментарі
+13
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06.03.2023 20:19 Відповісти
+10
Всім героям які боронять та визволяють Україну від рашистських загарбників-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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06.03.2023 20:09 Відповісти
+8
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06.03.2023 20:37 Відповісти
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Всім героям які боронять та визволяють Україну від рашистських загарбників-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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06.03.2023 20:09 Відповісти
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06.03.2023 20:37 Відповісти
"ворог використав 11 БпЛА типу "Шахед-136", 9 з яких було збито." - Так утром же было 15 шахедов... Может стоит как то уж согласовывать информацию? А то и так доверия к официальной информации мало.
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06.03.2023 20:10 Відповісти
КАЦАПЫ !!!! ЛОВИТЕ , 4 ШТУЧКИ К вам в гости пошли _)))))) ЗДОХНИТЕ СУКИ , узнаем скоро к кому на болотах бавовна в гости приходила , будет весело.
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06.03.2023 20:16 Відповісти
ракета? беспилотник?
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06.03.2023 20:26 Відповісти
а ключи от квартиры не хотите ?
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06.03.2023 20:29 Відповісти
можно подумать, что ваш ответ, повлияет на работу систем слежения ПВО.
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06.03.2023 20:31 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.03.2023 20:17 Відповісти
Очень хорошие новости из Козлостана по итогам первых двух месяцев 2023 года:

Дыра в бюджете РФ растет в 6 раз быстрее, чем планировалось.

https://www.unian.net/economics/finance/sankcii-v-deystvii-v-rossii-oficialno-priznali-padenie-neftegazovyh-dohodov-v-dva-raza-12169290.html Ситуация с деньгами у Кремля быстро ухудшается. За январь и февраль российское правительство почти полностью выполнило годовой план по дефициту государственного бюджета.

Об этом свидетельствует мартовский отчет https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38396-predvaritelnaya_otsenka_ispolneniya_federalnogo_byudzheta_za_yanvar-fevral_2023_goda Министерства финансов России . Так, по итогам января-февраля доходы федерального бюджета составили 3,16 трлн руб., что на четверть ниже показателей за тот же период прошлого года. Это стало результатом сокращения нефтегазовых доходов на 46% в сравнении год к году. Ненефтегазовые доходы снизились на 9% год к году.

В то же время расходы российского бюджета по сравнению с 2022 годом выросли на 52% и по итогам первых двух месяцев составили более 5,7 трлн руб.

Таким образом, дефицит бюджета по итогам всего двух первых месяцев текущего года достиг 2,58 трлн руб. Это 90% от плана на весь текущий год - 2,925 трлн руб.
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06.03.2023 20:18 Відповісти
Красунчики .
Рити паРаші могилу - з такою швидкістю , таке тільки ***** під силу ..
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06.03.2023 20:23 Відповісти
Айдер Муждабаєв правий, коли каже, що найбільший русофоб у світі це *****. Так спаплюжити усе російське - історію, культуру, спорт, якусь зацікавленість світом до чогось російського - могла тільки ця нікчемна істота
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06.03.2023 20:32 Відповісти
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06.03.2023 20:19 Відповісти
І настане час, коли один скаже: "Слава Україні!" - і мільйони відповідатимуть: "Героям Слава!"
- Степан Андрійович Бандера.
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06.03.2023 21:44 Відповісти
я бы ещё к новости добавил фото-видео из айфонов холодных штурмовиков вагнеровцев...а мож и нет...всё-таки не порнхаб.
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06.03.2023 20:19 Відповісти
За даними британської розвідки, через відсутність важкої бронетехніки російські військові змушені знімати з консервації і використовувати в бойових діях моделі першого повоєнного покоління, які випускалися в СРСР в 1960-х - 1970-х роках. У наступному огляді ситуації у війні в Україні, опублікованому в Twitter у понеділок, 6 березня, Міністерство оборони Великої Британії вказує на заміну знищеної в Україні техніки на основні бойові танки Т-62, побудовані 60 років тому.
Близько 800 танків цього типу були зняті зі зберігання влітку 2022 року, за останні дні на полі бою в Україні вперше були помічені радянські БТР-50, розроблені на початку 1950-х років і прийняті на озброєння в 1954 році.
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06.03.2023 20:22 Відповісти
Бахмут має більш символічне, ніж стратегічне й оперативне значення - глава Пентагону https://5.ua/svit/bakhmut-maie-bilsh-symvolichne-nizh-stratehichne-i-operatyvne-znachennia-hlava-pentahonu-300600.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=smm #новини
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06.03.2023 20:44 Відповісти
Глава Пентагону керує обороною Бахмуту?
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06.03.2023 20:47 Відповісти
Певно керує забезпеченням ЗСУ
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06.03.2023 20:49 Відповісти
Але ж це не одне і те саме.
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06.03.2023 20:56 Відповісти
Хто з вашого інфопростору агітує за відведення військ з Бахмуту. Хочу ознайомитись.
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06.03.2023 20:57 Відповісти
А символічне значення хіба не важливо? Саме героїчна оборона Бахмуту могла вплинути на рішення Німеччини та Британії після довгої відмови надавати нам танки надати навіть більше, ніж обіцяли, можливо провальний штурм Бахмуту вже змінив рішення Китаю допомагати Росії снарядами і ми про це вже не чуемо, саме зараз серед передових західни СМІ Бахмут став темою номер один і вся Європа та Америка захоплена мужністю наших героїв, а роль західного суспільтва до війни не можна недооцінювати і можливо саме зараз приймаються на заході ще якісь вирішальні рішення щодо нашої допомоги. І для сотень тисяч ворожих чмобків хіба не має символічне значення Бахмут, який став для них нічним кошмаром, символом їх смерті і деморалізував величезне військо, яке тепер бунтує та тікає з полю бою
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06.03.2023 21:24 Відповісти
"...штурмувати місто Бахмут та його околиці". Ну як можна писати відверту нісенітницю?
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06.03.2023 20:54 Відповісти
 
 