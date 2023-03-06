МВС вже має алгоритм роботи на звільнених від російської окупації територіях, - Клименко

Міністерство внутрішніх справ уже має алгоритм роботи на тих територіях, які Росія окупувала від початку своєї війни проти України, тобто з 2014 року, після їх звільнення.

Про це у телемарафоні "Єдині новини" заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, відповідаючи на питання про наявність цього алгоритму роботи у МВС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Такий алгоритм роботи є й у Міністерства внутрішніх справ - про те, що стосується саме функцій міністерства на майбутніх деокупованих територіях нашої держави. У нас є розрахунок і особового складу, персоналу наших служб", - заявив він.

За словами Клименка, МВС у цьому питанні працює у тісній взаємодії з Міноборони України і з іншими відомствами.

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"Бо це буде комплексна і рутинна робота на багато-багато років. І ми тут говоримо і про дошкільне виховання, і про повернення програм підготовки у школах, і про роботу адміністрацій, роботу правоохоронного сектору, роботу з колаборантами і з тими людьми, які перебували у НЗФ тощо. Тобто - про повне поновлення і встановлення державної влади на тимчасово наразі окупованих територіях нашої держави", - заявив глава МВС.

Відповідаючи на питання про бачення міністерства щодо відновлення безпечного простору після закінчення війни, Клименко уточнив, що найголовніше, що втратили українці - це спокій і безпеку.

"Ідеться і про (відчуття. - Ред.) особистої безпеки кожного громадянина. І тому ми пропонуємо разом з іншими міністерствами таку програму, яка буде забезпечувати саме відновлення відчуття безпеки кожного нашого громадянина. Це стосуватиметься і безпеки на кордоні, і мінної безпеки", - уточнив він.

Міністр зазначив, що наразі працівники МВС уже займаються питанням розмінування територій України, але йдеться і про глибоке гуманітарне розмінування, заявив урядовець.

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"Це - величезні обсяги роботи щодо сільськогосподарських угідь, житлових будинків, адмінбудівель тощо. Тобто, зараз закінчується зима, і розмінування піде ще більшими темпами", - сказав глава МВС.

Клименко поінформував, що йдеться і про кордон, зокрема про відновлення кордонів.

"Частину кордонів ми вже відновлюємо. Але Україна і кожен українець мають бути впевнені, що кордони - недоторкані для колаборантів, ДРГ, для ворога. Тому ми робитимемо все, щоб наші кордони були максимально захищеними", - поінформував він.