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Новини Війна
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У НАТО оцінюють співвідношення втрат України та Росії в Бахмуті як 1 до 5, - CNN

бахмут

За даними CNN, у НАТО вважають, що втрати Росії у битві за Бахмут вп’ятеро перевищують українські.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Співрозмовник CNN в НАТО сказав, що альянс вивів співвідношення 1 до 5, виходячи з власних розвідувальних даних. Оскільки чиновникам альянсу заборонено обговорювати інформацію розвідки, джерело телеканалу говорило на умовах анонімності.

Чиновник НАТО додав, що, попри позитивне співвідношення, Україна зазнає значних втрат, обороняючи місто.

Нагадуємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що співвідношення втрат на Бахмутському напрямку – 1 до 7.

Також читайте: Падіння Бахмуту не означатиме, що росіяни змінили хід війни, - Остін

Автор: 

Данілов Олексій (1259) НАТО (6543) Бахмут (1562) втрати (4445)


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Топ коментарі
+25
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06.03.2023 21:39 Відповісти
+16
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06.03.2023 21:51 Відповісти
+13
соотношение 1 к 6-7.
Но не знаю как вам, а мне 100 погибших наших бойцов это очень много
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06.03.2023 21:48 Відповісти
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Смерть кацапії! Смерть путлеру!!!
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06.03.2023 22:20 Відповісти
якщо населення України до рашки 1 до 3,то ці втрати виснажують рашку.хоча згадуєм білофінську - там співвідношення були 1 до 40.і фіни виграли війну.
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06.03.2023 22:26 Відповісти
сейчас не наполеоновские войны что бы с багнетами штурмовать,вон сколько той германии было в 39 и шо почти всю европу и половину ссесера,союзничков любимых захапали....
сейчас побольше кассетных надо для фарша нам.
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06.03.2023 22:31 Відповісти
знову - НІ.на потрібно внутрішніх ворогів стерти.коли ворог це побачить - і без касетних бомб втече додому.такі реалії.
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06.03.2023 22:38 Відповісти
Финны войну не выиграли. Им удалось отстоять свою страну, но они потеряли десятки тысяч солдат и лишились больших кусков своей территории. А потом еще 45 лет были вынуждены подмахивать сасеру соблюдая "нейтралитет" и "неприсоединение".
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07.03.2023 00:20 Відповісти
Не работает здесь арифметика. У нас нет другого выбора, либо биться в смертном бою, либо сгинуть от бесчеловечного геноцида.
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06.03.2023 22:30 Відповісти
Да как раз арифметика здесь работает! Если соотношение 1 к 4,5, то без "алгебры" не победить!
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07.03.2023 06:53 Відповісти
Дивно, чого це тема "Бахмута" пішла в "тираж" в ЗМі....

WP: Автор стратегії США у війні з Іраком пояснив, як Україні перемогти Росію і що для цього потрібно (https://zn.ua/ukr/war/wp-avtor-stratehiji-ssha-u-vijni-z-irakom-pojasniv-jak-ukrajini-peremohti-rosiju-i-shcho-dlja-tsoho-potribno.html)

Він додав, що якщо Україна зможе зберегти свої наступальні зусилля, а союзники своєчасно дадуть їй необхідне озброєння, тоді її сили зможуть пробити російську оборону в Запорізькій області, визволити Мелітополь і дійти до узбережжя на півдні.

Зранку Остін теж зробив заяву...
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06.03.2023 22:37 Відповісти
Іран та рф уклали таємну угоду про допомогу іранцям у виробництві ядерної зброї.Джерело https://www.foxnews.com/ інформації Fox News
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06.03.2023 22:40 Відповісти
контурные карты маштаб 1:50000
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06.03.2023 23:02 Відповісти
Треба довести співідношення загиблих кацапських вояків мінімум 50 до 1 Українського воїна.
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07.03.2023 12:39 Відповісти
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07.03.2023 21:52 Відповісти
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