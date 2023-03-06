У НАТО оцінюють співвідношення втрат України та Росії в Бахмуті як 1 до 5, - CNN
За даними CNN, у НАТО вважають, що втрати Росії у битві за Бахмут вп’ятеро перевищують українські.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Співрозмовник CNN в НАТО сказав, що альянс вивів співвідношення 1 до 5, виходячи з власних розвідувальних даних. Оскільки чиновникам альянсу заборонено обговорювати інформацію розвідки, джерело телеканалу говорило на умовах анонімності.
Чиновник НАТО додав, що, попри позитивне співвідношення, Україна зазнає значних втрат, обороняючи місто.
Нагадуємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що співвідношення втрат на Бахмутському напрямку – 1 до 7.
Топ коментарі
+25 ПравдаЛюбка
показати весь коментар06.03.2023 21:39 Відповісти Посилання
+16 ПравдаЛюбка
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+13 Aleksey NotBad
показати весь коментар06.03.2023 21:48 Відповісти Посилання
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сейчас побольше кассетных надо для фарша нам.
WP: Автор стратегії США у війні з Іраком пояснив, як Україні перемогти Росію і що для цього потрібно (https://zn.ua/ukr/war/wp-avtor-stratehiji-ssha-u-vijni-z-irakom-pojasniv-jak-ukrajini-peremohti-rosiju-i-shcho-dlja-tsoho-potribno.html)
Він додав, що якщо Україна зможе зберегти свої наступальні зусилля, а союзники своєчасно дадуть їй необхідне озброєння, тоді її сили зможуть пробити російську оборону в Запорізькій області, визволити Мелітополь і дійти до узбережжя на півдні.
Зранку Остін теж зробив заяву...