У НАТО оцінюють співвідношення втрат України та Росії в Бахмуті як 1 до 5, - CNN

За даними CNN, у НАТО вважають, що втрати Росії у битві за Бахмут вп’ятеро перевищують українські.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Співрозмовник CNN в НАТО сказав, що альянс вивів співвідношення 1 до 5, виходячи з власних розвідувальних даних. Оскільки чиновникам альянсу заборонено обговорювати інформацію розвідки, джерело телеканалу говорило на умовах анонімності.

Чиновник НАТО додав, що, попри позитивне співвідношення, Україна зазнає значних втрат, обороняючи місто.

Нагадуємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що співвідношення втрат на Бахмутському напрямку – 1 до 7.

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