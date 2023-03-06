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Новини
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У Чехії виробляють надувні HIMARS, які вводять в оману на полі бою

himars,надувний

Чеська компанія Inflactech, яка спеціалізується на виготовленні надувних макетів військової техніки для введення ворога в оману, з огляду на повномасштабне вторгнення РФ в Україну запустила виробництво фальшивих HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це в інтерв’ю Reuters і AP розповів генеральний директор Inflactech Войтех Фрессер.

Компанія, що базується в місті Децин на півночі Чехії, виробляє понад 30 різних надувних військових макетів – від танків і бронемашин до літаків і гаубиць. Потужність виробництва наразі становить до 50 макетів на місяць.

Надувна техніка призначена для введення в оману ворожі сили: через камери, тепловізори й радари їх змушують повірити, що вони засікли важливу ціль, і використати власну дорогу зброю для знищення "приманки" вартістю орієнтовно 100 тисяч доларів.

Також дивіться: Чехи виробляють надувні хибні цілі для ЗСУ: Саме таких HIMARSів росіяни знищили "140 процентів". ВIДЕО

У виробництві Inflactech використовує легкі матеріали, такі як штучний шовк, тому загальна вага, приміром, фальшивого танка становить до 100 кілограмів. Для роботи з макетом потрібні чотири солдати, а для розгортання і надування "техніки" – 10 хвилин.

Рішення про експорт надувних макетів має бути схвалений урядом Чехії, куди саме вони продаються – в Inflactech не розкривають.

"Я можу собі уявити, що, якщо ми хочемо підтримати країну-партнера, яка перебуває в скруті, то ми могли б послати їй надувні приманки. Або вона вже має їх, а якщо ні, то обов'язково отримає", – так Фрессер відповів на питання, чи постачається продукція компанії в Україну.

Він також зазначив, що минулого року бізнес Inflactech зріс на більш як 30%, і очікується, що зростання буде вимірюватись двозначними числами ще принаймні три-п'ять років.

У ЗМІ припускають, що знищені надувні "приманки" могли бути подані Росією як докази знищення реактивних систем залпового вогню HIMARS, які дозволили українським силам з літа минулого року уражати російські цілі на відстані до 80 кілометрів углиб фронту.

Також дивіться: Чехи модернізують танки Т-72 для української армії. ВIДЕО

За офіційними даними, загальний обсяг військового обладнання, які передали Україні зі своїх складів Збройні сили Чехії, а також експортували чеські виробники зброї, становить понад 54,8 мільярда крон (приблизно 2,3 мільярда євро).

Автор: 

виробництво (1654) Чехія (1654) HIMARS (310)


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Топ коментарі
+13
А не смеёмся мы потому, что у ваших парашных танков ствол "стоит" на полшестого, а у чешских надувных Хаймарсов пусковая установка- на полвторого.
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06.03.2023 22:27 Відповісти
+10
Старая "новость". Вот вам, ребята, пара более интересных новостей.
1) Несколько европейских стран вырастили и вытренировали 50 щенков бельгийских маленуа. После полугодового спец обучения собак передали ВСУ. Собачки поступили в помощь "Патрону", так как обучены на взрывчатку. Украинские военные очень довольны подарком и отмечают высокий профессионализм питомцев.
2) Житель Норвегии выяснил, где в Осло проживают сотрудники дип. миссии параши и теперь каждой ночью приносит к зданию большой динамик и нон-стоп проигрывает сирену воздушной тревоги. Его мотив прост. Пусть, суки, спят также "безмятежно", как дети в Украине.
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06.03.2023 22:18 Відповісти
+9
Чого ж це? Сміємось... з доповідей Кокошнікова!
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06.03.2023 22:09 Відповісти
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Чого ж це? Сміємось... з доповідей Кокошнікова!
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06.03.2023 22:09 Відповісти
У вас же навчились як обйобувати.
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06.03.2023 22:16 Відповісти
А не смеёмся мы потому, что у ваших парашных танков ствол "стоит" на полшестого, а у чешских надувных Хаймарсов пусковая установка- на полвторого.
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06.03.2023 22:27 Відповісти
Ну так напомни сколько тысяч Химарсов **** беева своими цыцками уничтожила.
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06.03.2023 22:45 Відповісти
ты передаст в каком смысле задал этот вопрос...?
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06.03.2023 23:00 Відповісти
Ну чому ж. Влітку було смішно, коли на надувні хімарі підорва витрачала іскандери, які могли вбити людей у тилових містах
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06.03.2023 23:04 Відповісти
Пан терпить страшні нечоловічі борошна, аж мову з рота вивалив? Йой! для пана то біда, а нам направду смішно!
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07.03.2023 00:14 Відповісти
Та вже це було як мінімум місяць тому
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06.03.2023 22:02 Відповісти
Але щось давно не чутно новин про Хаймарс,Байрактар,Краб і т.д.
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06.03.2023 22:05 Відповісти
хаймарс сейчас по запорож.обл.работает,крабы там нечего афишровать лупят и лупят себе на дон направлении.байрактары сейчас не так часто использует так как много пво,там где пвошки хармами выбивали там были и байраки)как то так...
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06.03.2023 22:08 Відповісти
А ти приїдь з "Польщі" кудись під Херсон ч Бахмут з Кремінною - почуєш
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06.03.2023 22:11 Відповісти
Та хіба він топора від хімаря за звуком відрізнить?)
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06.03.2023 23:05 Відповісти
То - його проблеми Головне - щоб він не під"їхав туди з тої "Польщі", яка "правіше Долгопрудного" знаходиться - бо тоді "шурхіт" Хаймерс буде останнім, що він почує у своєму житті
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06.03.2023 23:17 Відповісти
а дядя сирожа уже не справляється?

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06.03.2023 22:11 Відповісти
Во первых - компания нахрдится в Дечине. Dečin.
Во вторых, по легенде, это те 100 хаймарсов которые уничтожили московиты.
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06.03.2023 22:15 Відповісти
Старая "новость". Вот вам, ребята, пара более интересных новостей.
1) Несколько европейских стран вырастили и вытренировали 50 щенков бельгийских маленуа. После полугодового спец обучения собак передали ВСУ. Собачки поступили в помощь "Патрону", так как обучены на взрывчатку. Украинские военные очень довольны подарком и отмечают высокий профессионализм питомцев.
2) Житель Норвегии выяснил, где в Осло проживают сотрудники дип. миссии параши и теперь каждой ночью приносит к зданию большой динамик и нон-стоп проигрывает сирену воздушной тревоги. Его мотив прост. Пусть, суки, спят также "безмятежно", как дети в Украине.
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06.03.2023 22:18 Відповісти
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06.03.2023 22:24 Відповісти
И зачем об этом говорить, не очень они и похожи. Втихаря надо производить и не трепаться на страницах цензор нет
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06.03.2023 22:31 Відповісти
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06.03.2023 23:05 Відповісти
Буде кацапам за чим полювати.
Дякуємо, друзі.
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06.03.2023 23:28 Відповісти
В кацапів навіть ×уйло надувне накачане ботоксом, а в нас справжне гладке керівництво, розжиріле на скумбрії, мівіні, яйцях і асфальті.
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06.03.2023 23:49 Відповісти
Летять московітські розвідувальні дрони - глип, а на рейді Одеси стоїть підводний човен
класу "Огайо" - думайте собі що хочете, гарного дня, мешканці зоопарку.
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07.03.2023 06:46 Відповісти
у нас МО та Укроборонпром навчились виготовляти лише надувні яйця
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07.03.2023 08:26 Відповісти
 
 