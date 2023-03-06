УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5869 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 192 14

Росія шукає рішення на полі бою, в таких умовах не можна примушувати Україну йти на поступки, - Шалленберг

александер,шалленберг

Примус України до миру з Росією шляхом територіальних поступок є неприпустимим. Україна має сама визначати, коли та за яких умов буде мир з РФ, яка напала на неї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю австрійській газеті Der Standard.

"Я дуже сподіваюся, що знову виникне ситуація, в якій буде місце для дипломатії. Але поки що ми ще не в такій ситуації. Росія шукає рішення на полі бою, і було б дуже небезпечно говорити, що Україна повинна поступитися заради миру і віддати певні частини своєї території. Для мене абсолютно зрозуміло: не може бути рішення щодо України без України", - заявив він.

Водночас глава австрійського МЗС повторив свій заклик до необхідності відокремлення російського населення від кремлівського режиму та важливості збереження "каналу діалогу" з російським агресором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не повинна перемогти, - глава МЗС Австрії

"Нехай не буде жодних сумнівів: ми підтримуємо Україну без жодних "якщо" чи "але" в її боротьбі за відновлення територіального суверенітету і цілісності. Росія грубо порушує всі основні принципи Статуту ООН. Але ми не повинні обривати ні один міст, ні один канал діалогу. І коли прийде час, нам потрібні будуть майданчики для переговорів, такі як Організація з безпеки та співробітництва в Європі", - сказав Шалленберг.

Автор: 

Австрія (974) Шалленберг Александер (61) переговори з Росією (1300)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
"...заклик до необхідності відокремлення російського населення від кремлівського режиму...", не правда, весь той зброд і є росія. Всі вони однакові і це вони вибрали собі "царем" подібного до себе пуйла.
показати весь коментар
06.03.2023 22:07 Відповісти
+6
По аналогії в Україні 73% клоунів.
показати весь коментар
06.03.2023 22:09 Відповісти
+3
Як вони вже за...бали своїми закликами відокремлювати хороших росіян від злобнго путіна. Мені цікаво це дійсно така їхня думка чи це гра?
показати весь коментар
06.03.2023 22:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"...заклик до необхідності відокремлення російського населення від кремлівського режиму...", не правда, весь той зброд і є росія. Всі вони однакові і це вони вибрали собі "царем" подібного до себе пуйла.
показати весь коментар
06.03.2023 22:07 Відповісти
По аналогії в Україні 73% клоунів.
показати весь коментар
06.03.2023 22:09 Відповісти
Друга Світова не закінчилася геноцидом німців, хоча, впевнений, дуже багато народів цього хотіли.
показати весь коментар
06.03.2023 22:28 Відповісти
Тільки пряму мову можна, без ваших інтерпретацій і думок?
показати весь коментар
06.03.2023 22:09 Відповісти
Як вони вже за...бали своїми закликами відокремлювати хороших росіян від злобнго путіна. Мені цікаво це дійсно така їхня думка чи це гра?
показати весь коментар
06.03.2023 22:09 Відповісти
Скоріш за все - гра. Заходу не вигідний розпад росії, а наратив про "хароших руських" дає їм підґрунтя для збереження московії в тих кордонах, які є зараз.
Розпад ерефії змусить їх до активних дій, а вони вже й так заморилися з цією війною. Та й вести бізнес з однією людиною (черговою кремляддю) чи з десятком держав - різні речі. Ну і ЯЗ (його можливе неконтрольоване розповсбдження) їх лякає до нестями.
Сказати все це вголос - ганьба, бо вони ж сильні! А от вигадати "хароших рускіх", для яких треба зберегти їх "атєчєство" - чим не вихід? Ось і тужаться щосили!
Але так ситуація виглядає для мене. А я не "істина в останній інстанції" - можу й помилятись...
показати весь коментар
06.03.2023 22:30 Відповісти
Це гра з аферистами. А раптом трапиться не аферист?
показати весь коментар
06.03.2023 22:33 Відповісти
Страх терять бабло , бизнес на крови и ничего больше
показати весь коментар
07.03.2023 02:39 Відповісти
Ще одне ''тіло'' вилізло!
показати весь коментар
06.03.2023 22:11 Відповісти
Відокремлювані гуєві - нашого воїна розстрілював "кремлівський режим", чи плоске "населення"? Цей теж з ****** танго танцювати хоче??
показати весь коментар
06.03.2023 22:13 Відповісти
показати весь коментар
06.03.2023 22:16 Відповісти
"...ми не повинні обривати ні один міст, ні один канал діалогу." Джерело:

Спитайте у психіатрів про "діалог" з "буйними". А коли вам розкажуть (а краще, коли ще й покажуть), то запросіть до себе Макрона, Орбана та інших з секти "зберегти обличча путіну", та розкажіть їм. Можете навіть спробувати погратися (такі собі рольові ігри): призначаєте Орбана путіним, робите з ним всі необхідні процедури, рекомендовані провідними психіатрами, а потім розпочинаєте "діалог". Коли Орбан прийде до тями, то міняєтесь - роль путіна буде виконувати Макрон... І так до останнього члена цієї секти. Замість "облишити окуповані території" можна використовувати аналог - ампутацію частини тіла. На мою думку, з такими "процедурами", швидкість розуміння ситуації стрімко підвищиться...
показати весь коментар
06.03.2023 22:22 Відповісти
Мені здається,що ЗСУ добре відокремлює поганих від хороших.Хороших більшає кожен день під тисячу.
показати весь коментар
06.03.2023 23:34 Відповісти
"В таких умовах не можна примушувати Україну йти та поступки". А в яких умовах можна примушувати?
показати весь коментар
07.03.2023 01:15 Відповісти
 
 