Росія шукає рішення на полі бою, в таких умовах не можна примушувати Україну йти на поступки, - Шалленберг
Примус України до миру з Росією шляхом територіальних поступок є неприпустимим. Україна має сама визначати, коли та за яких умов буде мир з РФ, яка напала на неї.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю австрійській газеті Der Standard.
"Я дуже сподіваюся, що знову виникне ситуація, в якій буде місце для дипломатії. Але поки що ми ще не в такій ситуації. Росія шукає рішення на полі бою, і було б дуже небезпечно говорити, що Україна повинна поступитися заради миру і віддати певні частини своєї території. Для мене абсолютно зрозуміло: не може бути рішення щодо України без України", - заявив він.
Водночас глава австрійського МЗС повторив свій заклик до необхідності відокремлення російського населення від кремлівського режиму та важливості збереження "каналу діалогу" з російським агресором.
"Нехай не буде жодних сумнівів: ми підтримуємо Україну без жодних "якщо" чи "але" в її боротьбі за відновлення територіального суверенітету і цілісності. Росія грубо порушує всі основні принципи Статуту ООН. Але ми не повинні обривати ні один міст, ні один канал діалогу. І коли прийде час, нам потрібні будуть майданчики для переговорів, такі як Організація з безпеки та співробітництва в Європі", - сказав Шалленберг.
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Розпад ерефії змусить їх до активних дій, а вони вже й так заморилися з цією війною. Та й вести бізнес з однією людиною (черговою кремляддю) чи з десятком держав - різні речі. Ну і ЯЗ (його можливе неконтрольоване розповсбдження) їх лякає до нестями.
Сказати все це вголос - ганьба, бо вони ж сильні! А от вигадати "хароших рускіх", для яких треба зберегти їх "атєчєство" - чим не вихід? Ось і тужаться щосили!
Але так ситуація виглядає для мене. А я не "істина в останній інстанції" - можу й помилятись...
Спитайте у психіатрів про "діалог" з "буйними". А коли вам розкажуть (а краще, коли ще й покажуть), то запросіть до себе Макрона, Орбана та інших з секти "зберегти обличча путіну", та розкажіть їм. Можете навіть спробувати погратися (такі собі рольові ігри): призначаєте Орбана путіним, робите з ним всі необхідні процедури, рекомендовані провідними психіатрами, а потім розпочинаєте "діалог". Коли Орбан прийде до тями, то міняєтесь - роль путіна буде виконувати Макрон... І так до останнього члена цієї секти. Замість "облишити окуповані території" можна використовувати аналог - ампутацію частини тіла. На мою думку, з такими "процедурами", швидкість розуміння ситуації стрімко підвищиться...