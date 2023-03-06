Росія шукає рішення на полі бою, в таких умовах не можна примушувати Україну йти на поступки, - Шалленберг

Примус України до миру з Росією шляхом територіальних поступок є неприпустимим. Україна має сама визначати, коли та за яких умов буде мир з РФ, яка напала на неї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю австрійській газеті Der Standard.

"Я дуже сподіваюся, що знову виникне ситуація, в якій буде місце для дипломатії. Але поки що ми ще не в такій ситуації. Росія шукає рішення на полі бою, і було б дуже небезпечно говорити, що Україна повинна поступитися заради миру і віддати певні частини своєї території. Для мене абсолютно зрозуміло: не може бути рішення щодо України без України", - заявив він.

Водночас глава австрійського МЗС повторив свій заклик до необхідності відокремлення російського населення від кремлівського режиму та важливості збереження "каналу діалогу" з російським агресором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не повинна перемогти, - глава МЗС Австрії

"Нехай не буде жодних сумнівів: ми підтримуємо Україну без жодних "якщо" чи "але" в її боротьбі за відновлення територіального суверенітету і цілісності. Росія грубо порушує всі основні принципи Статуту ООН. Але ми не повинні обривати ні один міст, ні один канал діалогу. І коли прийде час, нам потрібні будуть майданчики для переговорів, такі як Організація з безпеки та співробітництва в Європі", - сказав Шалленберг.