Вирок зраднику Царьову набув чинності. Його заочно засудили до 12 років ув’язнення

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому депутату Верховної Ради Олегу Царьову, якому в травні 2022 року заочно дали 12 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті суду.



Апеляційну скаргу, подану захисником Царьова, залишено без задоволення.



"Вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 03 травня 2022 року залишено без змін", - ідеться в повідомленні.



Рішення апеляційної інстанції означає, що обвинувальний вирок Царьову набув чинності.



Царьова визнано винним у публічних закликах до сепаратизму (ч. 2 ст. 110 ККУ) і насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ) за його дії 2014 року.

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У вересні 2022 року Царьов отримав нову кримінальну справу за спробу "дійти до Києва" з російськими військовими.



За даними слідства, 24 лютого 2022 року він перетнув кордон України і прибув на тимчасово окуповану територію Київської області, щоб допомагати армії Росії встановлювати там окупаційний режим.

Нагадаємо, справа за звинуваченням Царьова в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України перебувала в суді з 2017 року.

Царьов був нардепом від "Партії регіонів", після Майдану 2014 року намагався балотуватися на пост президента України, але зняв кандидатуру і відкрито виступив за "референдуми" в Донецькій і Луганській областях. Пізніше оголосив себе "спікером парламенту Новоросії".

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