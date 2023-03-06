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Новини
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Вирок зраднику Царьову набув чинності. Його заочно засудили до 12 років ув’язнення

царев,олег,царьов

Київський апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому депутату Верховної Ради Олегу Царьову, якому в травні 2022 року заочно дали 12 років позбавлення волі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють на сайті суду.

Апеляційну скаргу, подану захисником Царьова, залишено без задоволення.

"Вирок Шевченківського районного суду міста Києва від 03 травня 2022 року залишено без змін", - ідеться в повідомленні.

Рішення апеляційної інстанції означає, що обвинувальний вирок Царьову набув чинності.

Царьова визнано винним у публічних закликах до сепаратизму (ч. 2 ст. 110 ККУ) і насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 ККУ) за його дії 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми втрачаємо Україну. Ми вже втратили її, - державний зрадник і екснардеп Царьов

У вересні 2022 року Царьов отримав нову кримінальну справу за спробу "дійти до Києва" з російськими військовими.

За даними слідства, 24 лютого 2022 року він перетнув кордон України і прибув на тимчасово окуповану територію Київської області, щоб допомагати армії Росії встановлювати там окупаційний режим.

Нагадаємо, справа за звинуваченням Царьова в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України перебувала в суді з 2017 року.

Царьов був нардепом від "Партії регіонів", після Майдану 2014 року намагався балотуватися на пост президента України, але зняв кандидатуру і відкрито виступив за "референдуми" в Донецькій і Луганській областях. Пізніше оголосив себе "спікером парламенту Новоросії".

Також дивіться: Брат екснардепа та зрадника Царьова, якого засудили в Україні на 5 років, просить обміняти його на полонених українців. ВIДЕО

Автор: 

ув’язнення (116) вирок (1092) суд (11739) Царьов Олег (177)


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Топ коментарі
+14
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06.03.2023 22:26 Відповісти
+9
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06.03.2023 22:38 Відповісти
+7
та...йому по х, він до 12 все одно рахувати не вміє
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06.03.2023 22:27 Відповісти
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06.03.2023 22:26 Відповісти
Дибіл натуральний
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06.03.2023 23:58 Відповісти
алкоголік. Одесити його добряче побили
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07.03.2023 09:38 Відповісти
та...йому по х, він до 12 все одно рахувати не вміє
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06.03.2023 22:27 Відповісти
Пальців не вистачає?
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06.03.2023 23:07 Відповісти
клепки
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07.03.2023 09:21 Відповісти
Ну все .Тепер вже можна до підорів пригожина записуватись.
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06.03.2023 22:28 Відповісти
Може через років 20 і Шуфрича посадять. Теж заочно ясна річ 🤣🤣🤣
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06.03.2023 22:30 Відповісти
Царьов і так вже небіжчик. Його або москалі прикінчут або Українці на гіляку підвісять.
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06.03.2023 22:30 Відповісти
Януковичу підготуватися?
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06.03.2023 22:32 Відповісти
У Бандюковича вже є 13 років. До чого йому ще готуватись?
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06.03.2023 22:33 Відповісти
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06.03.2023 22:38 Відповісти
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06.03.2023 22:50 Відповісти
ЗА новим законом солдат шо відслужив рік в болоті і 1 раз виявив непокору - 10 років. Царьову - 12.
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06.03.2023 22:35 Відповісти
12 лет этому куску говна - это не о чём ! Вот если б он типа случайно провилился в деревяный деревенский туалет !...
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06.03.2023 22:38 Відповісти
Краще пляшку з метиловим спиртом йому підсунути... Просто і дешево!
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06.03.2023 22:43 Відповісти
А я его сначала на фото без фингала и не признал.
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06.03.2023 22:39 Відповісти
Зустрічаються два єврея.
Моня: Ізя, ви би знали шо про вас кажуть, коли вас нема!
Ізя: Моня, коли мене нема, вони мене можуть навіть бити!
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06.03.2023 23:06 Відповісти
Якась клоунада ці заочні вироки. Що це дає? Мене, наприклад, тільки дратує
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06.03.2023 23:21 Відповісти
Головне,щоб Інтерпол це не дратувало.
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06.03.2023 23:31 Відповісти
Інтерпол контролюють кацапи, тож...
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07.03.2023 11:03 Відповісти
Це дає імітацію бурної діяльності величезній купі нероб і лінтяїв: суддям, прокурорам, слідчим, сбушникам і т.д.
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06.03.2023 23:37 Відповісти
а насамперед, т.з. політикам...
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07.03.2023 11:05 Відповісти
Маловато будет! Маловато!!! (С)
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06.03.2023 23:25 Відповісти
Могли б і розстріляти заочно. Йому то що
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07.03.2023 00:17 Відповісти
Тепер цей зрадник невиїзний з паРашки.
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07.03.2023 00:25 Відповісти
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07.03.2023 00:38 Відповісти
Піде і нап'ється з горя
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07.03.2023 01:40 Відповісти
Вика він не просихає
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07.03.2023 14:43 Відповісти
Надзвичайно«суворий»вирок.
У мацкві жінці дали 20 років за підтримку ЗСУ,а тут цілих 12 активному колаборанту і ворогу України.
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07.03.2023 04:56 Відповісти
 
 