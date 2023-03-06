Російська влада після невдач на фронті почала агресивніше реагувати на все українське в окупованому Криму, - прокуратура АРК

За роки окупації російська влада в Криму концентрувала свої зусилля над придушенням опору проукраїнського населення.

Про це прокурор АР Крим і Севастополя Ігор Поночовний сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Репресії та переслідування, які розпочалися на півострові ще з кінця 2014 - початку 2015 років, тривають. Після окупації у Криму ще деякий час тривав перехідний період. А от коли росіяни повністю встановили свою владу, призначили суддів і правоохоронців - репресивна машина запрацювала на повну", - вказав Поночовний.

За його словами, за 9 років з моменту російської анексії Криму всі, хто так чи інакше виступав із проукраїнською позицією, чинив спротив окупації, вже або опинилися за ґратами, або були змушені залишити півострів.

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"За роки окупації російська влада в Криму концентрувала свої зусилля над придушенням опору проукраїнського населення і тому зараз, таких численних і жорстоких переслідувань, які були, скажімо у 2017-2019 роках, немає. Проте зараз активно переслідують та притягують до адміністративної відповідальності за дискредитацію російської армії, виконання українських пісень чи демонстрацію української символіки. Зазнаючи невдач на фронті, окупанти почали агресивніше реагувати на все українське в Криму", - пояснив Поночовний.

Він переконаний, що "на прикладі півострову" окупанти "відпрацювали алгоритм дій", які тепер застосовують на окупованих частинах Херсонської та Запорозької областей.

При цьому український прокурор зазначив, що "стало приємним здивуванням" те, що з початку повномасштабного вторгнення в Криму почали виявлятися ті проукраїнські активісти, про яких "не чули і не знали багато років".

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