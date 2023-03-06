Протягом 6 березня росіяни обстріляли 5 громад Сумщини - зафіксовано 59 "прильотів", - ОВА

6 березня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області: Есманської, Шалигинської, Білопільської, Краснопільської та Новослобідської. Було зафіксовано 59 прильотів з мінометів, артилерії, крупнокаліберного кулемету та скидання ВОГ з БпЛА. Є руйнування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у повідомляє Сумська ОВА.

Зокрема, були обстріляні:

- Шалигинська громада: з 10:40 росіяни гатили ймовірно із САУ по с. Старикове − 11 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

- Краснопільська громада: з 14:35 до 17.00 2 ворожих БПЛА (квадрокоптерного типу) по с. Грабовське виконали скидання 17 боєприпасів (типу ВОГ) на подвір’я двоповерхового будинку. В результаті вибуху повибивані шибки в двоповерховому будинку та пошкоджені припарковані 2 транспортні засоби (легкі пошкодження).

- Есманська громада: о 09:35 зафіксовано 3 прильоти, попередньо міномет 120 мм.

- Білопільська громада: ворог бив з міномету − 18 прильотів протягом дня.

- Новослобідська громада: о 18:38 зафіксовано 8 прильотів, попередньо міномет 120 мм.

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