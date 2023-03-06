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Новини Війна
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Росія прагне захопити Бахмут, щоб показати хоч якісь здобутки на полі бою, але її в будь-якому разі чекає поразка, - Держдеп

бахмут

Динаміка боїв на сході й півдні України матиме напружений та мінливий характер упродовж певного часу, однак скільки б це не тривало, Росія все одно зазнає стратегічної поразки у розв’язаній нею війні.

Так схарактеризував ситуацію на фронті в Україні й зокрема навколо Бахмута речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко заявляли (на початку зими. - Ред.), що попереду будуть важкі дні й протистояння. І хоча впродовж зимових місяців воно дещо знизилося, бої все ж продовжуються, особливо на сході й на півдні", - зауважив представник Держдепу.

Він також висловив очікування, що подібна динаміка триватиме впродовж певного часу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На сьогодні про оточення Бахмуту не йдеться, - Данілов

Прайс зазначив, що таке місто як Бахмут, де зараз точаться найзапекліші бої, не має для росіян великого стратегічного значення в плані оперативної обстановки. Натомість сили РФ прагнуть його захопити, бо не мають інших варіантів, щоб досягти хоч якихось здобутків на полі бою.

Речник Держдепу також підкреслив, що Росію в будь-якому разі чекає поразка.

"Було чітко зрозуміло з перших годин вторгнення РФ в Україну, що коли б це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії", - зауважив Прайс.

За його словами, українці від початку війни показали, що Путін не досягне жодної цілі, задекларованої в момент вторгнення, що йому не вдасться повалити уряд у Києві, не вдасться підкорити український народ та позбавити його ідентичності.

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"Українці продемонстрували, що вони в змозі не лише протистояти наступу російських військ, але й повернути територію, яку ті відібрали. Це не зміниться",- підкреслив представник Державного департаменту США.

Як повідомляв Укрінформ, секретар РНБО Олексій Данілов у понеділок заявив, що про оточення міста Бахмут Донецької області військами РФ наразі не йдеться. Хоча, за його словами, нинішня ситуація є складною в цьому районі.

Автор: 

Держдепартамент США (1649) Бахмут (1562) Прайс Нед (144)


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Топ коментарі
+5
Бесконечные уралы с телами. Бесконечные (с)
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07.03.2023 00:35 Відповісти
+2
Можливо і так, але мені здається, що росію вжен нічого не змінить, я маю на увазі їх шовінізм по відношенню до сусідів. Самий кращий варіант - це розділення недоімперії на декілька держав і знищення ядерної зброї. Бо ядерна зброя дала їм можливість бикувати і лізти в лаптях в нормальні заклади, де знаходяться поважні люди.
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07.03.2023 06:19 Відповісти
+2
Все, що вони здатні показати, ще лише гору трупів на фотках пригожина. Вона буде зростати до розмірів донецьких териконів і так і залишиться єдиним здобутком у цьому "великому" наступі
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07.03.2023 07:20 Відповісти
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Бесконечные уралы с телами. Бесконечные (с)
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07.03.2023 00:35 Відповісти
Можливо і так, але мені здається, що росію вжен нічого не змінить, я маю на увазі їх шовінізм по відношенню до сусідів. Самий кращий варіант - це розділення недоімперії на декілька держав і знищення ядерної зброї. Бо ядерна зброя дала їм можливість бикувати і лізти в лаптях в нормальні заклади, де знаходяться поважні люди.
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07.03.2023 06:19 Відповісти
Все, що вони здатні показати, ще лише гору трупів на фотках пригожина. Вона буде зростати до розмірів донецьких териконів і так і залишиться єдиним здобутком у цьому "великому" наступі
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07.03.2023 07:20 Відповісти
Тобто те що Крим повністю окупований. Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонскі області також значно окуповані то це поразка росфедерації?
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07.03.2023 12:24 Відповісти
Та вони за 8 років навіть одну область не спроможні захопити, лише Крим, на якому вже були їх бази. Все, що ви перерахували - це жалюгідні огризки областей, а не області
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07.03.2023 12:45 Відповісти
Я вам напевне можу сказати що Запорізка область захоплена на 70-80% і саме не окупована частина нажаль огризок. Я сам родом з Запорізької області і переважну більшість життя прожив саме там. Наразі в мене досить багато рідні там проживає як на окупованій так і не окупованій території. Молю бога щоб окупанти не добрались до мого рідного села яке по прямій за 40 км від лінії зіткнення.
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07.03.2023 17:09 Відповісти
Тільки щоб захопити місто-гігант Запоріжжя ворог буде змушений покласти на 1000% більше солдат, ніж на захоплення 80% області, бо якщо йому так наваляли лише у провінційному Бахмуті, то що його чекало б у Запоріжжя жахливо уявити
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07.03.2023 17:17 Відповісти
Вони вже й не намагаються захопити Запоріжжя. Намагаються штурмувати не вбік Запоріжжя а щоб створити загрозу оточення на Донецькому напрямку.
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07.03.2023 20:00 Відповісти
кацапи можуть захопити лише защiку
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07.03.2023 08:17 Відповісти
До поки Україна не повернеться в межі кордону 1991 року ні про яку поразку росфедерації не може йти мови.
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07.03.2023 12:27 Відповісти
 
 