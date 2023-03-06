Росія прагне захопити Бахмут, щоб показати хоч якісь здобутки на полі бою, але її в будь-якому разі чекає поразка, - Держдеп

Динаміка боїв на сході й півдні України матиме напружений та мінливий характер упродовж певного часу, однак скільки б це не тривало, Росія все одно зазнає стратегічної поразки у розв’язаній нею війні.

Так схарактеризував ситуацію на фронті в Україні й зокрема навколо Бахмута речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко заявляли (на початку зими. - Ред.), що попереду будуть важкі дні й протистояння. І хоча впродовж зимових місяців воно дещо знизилося, бої все ж продовжуються, особливо на сході й на півдні", - зауважив представник Держдепу.

Він також висловив очікування, що подібна динаміка триватиме впродовж певного часу.

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Прайс зазначив, що таке місто як Бахмут, де зараз точаться найзапекліші бої, не має для росіян великого стратегічного значення в плані оперативної обстановки. Натомість сили РФ прагнуть його захопити, бо не мають інших варіантів, щоб досягти хоч якихось здобутків на полі бою.

Речник Держдепу також підкреслив, що Росію в будь-якому разі чекає поразка.

"Було чітко зрозуміло з перших годин вторгнення РФ в Україну, що коли б це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії", - зауважив Прайс.

За його словами, українці від початку війни показали, що Путін не досягне жодної цілі, задекларованої в момент вторгнення, що йому не вдасться повалити уряд у Києві, не вдасться підкорити український народ та позбавити його ідентичності.

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"Українці продемонстрували, що вони в змозі не лише протистояти наступу російських військ, але й повернути територію, яку ті відібрали. Це не зміниться",- підкреслив представник Державного департаменту США.

Як повідомляв Укрінформ, секретар РНБО Олексій Данілов у понеділок заявив, що про оточення міста Бахмут Донецької області військами РФ наразі не йдеться. Хоча, за його словами, нинішня ситуація є складною в цьому районі.