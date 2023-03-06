Росія прагне захопити Бахмут, щоб показати хоч якісь здобутки на полі бою, але її в будь-якому разі чекає поразка, - Держдеп
Динаміка боїв на сході й півдні України матиме напружений та мінливий характер упродовж певного часу, однак скільки б це не тривало, Росія все одно зазнає стратегічної поразки у розв’язаній нею війні.
Так схарактеризував ситуацію на фронті в Україні й зокрема навколо Бахмута речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми чітко заявляли (на початку зими. - Ред.), що попереду будуть важкі дні й протистояння. І хоча впродовж зимових місяців воно дещо знизилося, бої все ж продовжуються, особливо на сході й на півдні", - зауважив представник Держдепу.
Він також висловив очікування, що подібна динаміка триватиме впродовж певного часу.
Прайс зазначив, що таке місто як Бахмут, де зараз точаться найзапекліші бої, не має для росіян великого стратегічного значення в плані оперативної обстановки. Натомість сили РФ прагнуть його захопити, бо не мають інших варіантів, щоб досягти хоч якихось здобутків на полі бою.
Речник Держдепу також підкреслив, що Росію в будь-якому разі чекає поразка.
"Було чітко зрозуміло з перших годин вторгнення РФ в Україну, що коли б це не закінчилося, це завершиться стратегічним провалом Росії", - зауважив Прайс.
За його словами, українці від початку війни показали, що Путін не досягне жодної цілі, задекларованої в момент вторгнення, що йому не вдасться повалити уряд у Києві, не вдасться підкорити український народ та позбавити його ідентичності.
"Українці продемонстрували, що вони в змозі не лише протистояти наступу російських військ, але й повернути територію, яку ті відібрали. Це не зміниться",- підкреслив представник Державного департаменту США.
Як повідомляв Укрінформ, секретар РНБО Олексій Данілов у понеділок заявив, що про оточення міста Бахмут Донецької області військами РФ наразі не йдеться. Хоча, за його словами, нинішня ситуація є складною в цьому районі.
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