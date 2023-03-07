Росія відмовилася купувати балістичні ракети у Ірану через погрози США надати Україні ракети ATACMS, – The Financial Times
За даними The Financial Times, Росія відмовилася купувати балістичні ракети у Ірану. За даними видання, Захід погрожував Москві, що в такому разі передасть Україні далекобійні ракети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Одним із головних чинників тимчасової відмови Росії від купівлі іранських ракет, за даними країн НАТО, стала погроза США забезпечити Київ балістичними снарядами ATACMS з радіусом дії 300 кілометрів. Ці ракети дозволили б досягати будь-якої точки окупованої України, включно з Кримом.
Співпраця Росії та Ірану посилилася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Російська Федерація використовує іранські безпілотники, які застосовувались, зокрема, під час масованих ударів по енергетичній системі українських міст.
Як повідомляла The Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малого радіусу дії Fateh-110 та Zolfagha.
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що потворам в очі, за секунду до Бога, спокійно пихаючі цигаркою, вимовив - "Слава Україні!".
Знайти вбивць і покарати, це потрібно стати ділом честі СБУ і імена,
адреси, фото звірів оприлюднені.
З нетерпінням чекаю повідомлення, що це вже все здійснено.
Всі хлопці, кожний сам собі висновок вже зробили...
зламалося і перестало існувати...
прохання - одесіти, шо б вас Бог в лоба цьемнув.
не робіть киянам і волинянам козью морду... - за одне стоїм!
і тей хто сказав що показали? - він вам збрехав...
бережуть чувства американців і канадіянців....
а брехати все одно не треба - це як як яйця по 17....не гарно це...
які самі собі мігилу копають - все вернеться в ****************....
питання до военної розвідки, нє?
ну а як нє, то і питань нема...
Дніпро? - здавай оружие!
ви падлюки кацапські розізлили украінців вкрай - начувайтесь падли срані!
ви до нас приперлися...
різати вас і гасити- святе діло!
показувати кожний день ‼️‼️‼️
Це единий спосіб завезти їх в цівілізоване русло
Держекретарка США Нуланд заявила, що Україні потрібна набагато міцніша оборона кордонів.
У США заявили, що Крим - це територія України, яка на сьогодні перетворена на величезну військову базу Росії. Відтак Київ може атакувати ворожі військові об'єкти на півострові.
Вона додала, що військові бази Росії в Криму є легітимними цілями для ЗСУ та зауважила, що Україна не зможе створити безпеки без демілітаризації Криму.
Яке джерело FT окремо розглядає Крим від України? 24 були "китаїські пісні про головне" - це головне?
Що кажуть "люті друзі миру" в ЄС про це?
У Європейського Союзу поки немає ніяких доказів того, що Китай планує https://www.unian.ua/weapons/kitay-ne-peredumav-vidpravlyati-zbroyu-v-rosiyu-ssha-12166827.html відправити летальну зброю Росії для війни з Україною.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній прес-конференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише https://www.aa.com.tr/en/europe/german-chancellor-eu-chief-say-no-evidence-yet-china-mulling-arms-deliveries-to-russia/2837881 Anadolu Agency .
Пазл сходиться?))
Россия на нас потратила тысячи ракет, и не добилась ровным счетом ничего, кроме злости населения. Да, разбомбили сараи, школы, пару подстанций, жилые дома, но ни в тактической, ни в стратегической перспективе не добились ровным счетом ничего.
Штаты банально проэкстраполировали эту ситуацию в обратную сторону, и сделали вывод что эти ракеты никак особо не помогут. Территория параши больше, ПВО как бы мы его не обсерали, есть.
Другое дело - одновременный залп со всех сторон тысячи-полторы томагавков по заводам\аэродромам\мостам - вот это было бы да.
Сейчас война уже зашла в стадию на изматывание...