Росія відмовилася купувати балістичні ракети у Ірану через погрози США надати Україні ракети ATACMS, – The Financial Times

За даними The Financial Times, Росія відмовилася купувати балістичні ракети у Ірану. За даними видання, Захід погрожував Москві, що в такому разі передасть Україні далекобійні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Одним із головних чинників тимчасової відмови Росії від купівлі іранських ракет, за даними країн НАТО, стала погроза США забезпечити Київ балістичними снарядами ATACMS з радіусом дії 300 кілометрів. Ці ракети дозволили б досягати будь-якої точки окупованої України, включно з Кримом.

Співпраця Росії та Ірану посилилася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Російська Федерація використовує іранські безпілотники, які застосовувались, зокрема, під час масованих ударів по енергетичній системі українських міст.

Як повідомляла The Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малого радіусу дії Fateh-110 та Zolfagha.

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