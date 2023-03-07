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Росія відмовилася купувати балістичні ракети у Ірану через погрози США надати Україні ракети ATACMS, – The Financial Times

ракети,іран

За даними The Financial Times, Росія відмовилася купувати балістичні ракети у Ірану. За даними видання, Захід погрожував Москві, що в такому разі передасть Україні далекобійні ракети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Одним із головних чинників тимчасової відмови Росії від купівлі іранських ракет, за даними країн НАТО, стала погроза США забезпечити Київ балістичними снарядами ATACMS з радіусом дії 300 кілометрів. Ці ракети дозволили б досягати будь-якої точки окупованої України, включно з Кримом.

Співпраця Росії та Ірану посилилася після російського повномасштабного вторгнення в Україну. У цій війні, як заявили Україна та західні країни, Російська Федерація використовує іранські безпілотники, які застосовувались, зокрема, під час масованих ударів по енергетичній системі українських міст.

Як повідомляла The Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малого радіусу дії Fateh-110 та Zolfagha.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія запропонувала Ірану допомогу з ракетною програмою в обмін на зброю, - глава ЦРУ Бернс

Автор: 

Іран (2067) ракети (4070) росія (66037) США (23390)


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Топ коментарі
+35
Це чергова брехня. кацапи куплять ракети в ірану таємно а скажуть що то їхні, ну ніби шахед а став герань, а був фатех а стане фікус. і два барана в один голос будуть божитися що я не є і п.зда не моя...
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07.03.2023 00:31 Відповісти
+25
Все повернеться, все до кацапні вернеться, за того бійця,
що потворам в очі, за секунду до Бога, спокійно пихаючі цигаркою, вимовив - "Слава Україні!".
Знайти вбивць і покарати, це потрібно стати ділом честі СБУ і імена,
адреси, фото звірів оприлюднені.
З нетерпінням чекаю повідомлення, що це вже все здійснено.
Всі хлопці, кожний сам собі висновок вже зробили...
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07.03.2023 00:46 Відповісти
+21
Кацапу повірити - себе не поважати!
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07.03.2023 00:32 Відповісти
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забаньте кацапського бота
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07.03.2023 00:48 Відповісти
уже, не долго мучалась старушка...
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07.03.2023 01:47 Відповісти
...в высоковольтных проводах.
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07.03.2023 09:53 Відповісти
Це чергова брехня. кацапи куплять ракети в ірану таємно а скажуть що то їхні, ну ніби шахед а став герань, а був фатех а стане фікус. і два барана в один голос будуть божитися що я не є і п.зда не моя...
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07.03.2023 00:31 Відповісти
Т.е. американцы не смогут увидеть старт и полет такой ракеты и выполнить свое обещание? Так и американцы тогда скажут что это не их ракеты.
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07.03.2023 01:07 Відповісти
Це було б чудово, у нас би тоді з'явились ATACMS
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07.03.2023 01:15 Відповісти
Не важливо - що скажуть. Хіба хтось звертає увагу на брехню навколо "геранєй". Добре відомо: що представляють собою іранські ракети, розпізнати їх буде не важко.
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07.03.2023 08:53 Відповісти
Какие ваши доказательства?? Или вы думаете,разведки США и Израиля можно обмануть????Так что не истерите...у кацапов пока нет ракет персов.И это 100 процентов!!!Шахед да....может ещё БП.
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07.03.2023 09:24 Відповісти
беда такого оружия в том что оно не может аннигилироваться на месте прилета, плюс у нас кое где ее могут еще и перехватить имеющимися самп т. или пэтриот или даже допотопным буком, в случае перехвата боевая часть может не рвануть и эта бандура вобще целой рухнет, но даже если она долетит и сработает как надо от нее отваливается гора всяческого маталлического и электронного хлама, который незамедлительно будет продемонстрирован и бородатым и ********, помимо того что ******** обещано появление у Украины атакМС а может и не только, британцы особо ни чего на словах не обещают, потом ррраз и челенджеры передали, есть там очень интересные ракетки, с дальностью 600+, кроме того, бородатым, отдельно от ********, наверняка на словах передано послание, с обещанием набора очень вкусных плюшек, которые даже если удастся глотнуть, то желудок от них станет... Бородатые сами не сильно в восторге от идеи передачи русне баллистики, и избегают этого как могут, просто желание ****** по Израилю ядрёной бонбой, которую они взамен требуют у русни, гораздо сильнее даже страха перед израильским и американским ответом, бородатые тоже ********, просто не на всю голову и по своему
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07.03.2023 12:48 Відповісти
а израиль лечит ***** от рака, или чем там оно хворает, так что все *** непросто, ***** может уже и дал бы бородачам желаемое, причем чем ближе к 3,14здецу русне в Украине , тем более высока вероятность, что дал бы целиком устройство, а не технологию, но тут есть обратная сторона, лечение закончится, и не выздоровлением пОциента)) так что все очень не просто.....
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07.03.2023 12:59 Відповісти
Кацапу повірити - себе не поважати!
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07.03.2023 00:32 Відповісти
Ну так москалі самі виготовляють ракети.А іранські би сильно їм ще додатково допомогли.Нам не дають вже ці ATACMS,вони то змінять все і не потрібно би було стільки смертей.
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07.03.2023 00:32 Відповісти
насколько понятно из текущих рашкиных проблем, с искандерами у них, аналогом которого и является иранская ракета, не так все радужно, то-ли запчасти, то-ли возможности единственного места где они их делают, было бы искандеров завались, они бы херачили, значит не завались, завались зенитных ракет к с-300, которыми они и кошмарят все до чего могут дотянуться, с искандерами и его авиаверсиями кинжалами у рашки не все так хорошо, один выстрел приходится на 10/20 запугиваний, они у них безусловно есть, но скорее всего они и так уже залезли в неприкосновенный стратегический запас, который ой как может понадобиться, если китай вспомнит внезапно, почему его армия называется освободительной, и какие территории рашки, обозначены в китайских учебниках точно так же, как крым и донбасс у нас, временно оккупированные......
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07.03.2023 13:29 Відповісти
далекобійні на 300 км ...
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07.03.2023 00:36 Відповісти
у нас уже есть боевые гуси летящие на 300 +, при чем свои.
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07.03.2023 00:38 Відповісти
Под названием не "Атакмс", а "Полюбос, смерть кацапу"?
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07.03.2023 07:45 Відповісти
Сильно сомневаюсь что это правда. Иран технически не может иметь нескончаемое количество ракет и пусковых установок. Плюс он не может продать все - ему и для себя надо оставить. Тогда как атакамсов могли быть поставлены сотни - если не тысячи, и США может их производить в достаточных количествах. Эти несколько десятков баллистических ракет из Ирана ничего бы не решили, как не решили сотни отстрелянных с начала войны Искандеров.
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07.03.2023 00:38 Відповісти
дивись ширше - сша самі не хочуть поставляти атакамс і знайшли привід цього не робити
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07.03.2023 09:05 Відповісти
Вот это уже реалистичнее
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07.03.2023 12:56 Відповісти
Ну не несколько десятков, речь изначально шла о 7-8 сотнях , что прямо скажем несколько больше, суммарно это 400 килотонн, 20 хиросим если корректно такое сравнение, у нас и так уже есть несколько десятков этих хиросим, добавление даже одной плохо, не говоря уж о нескольких.....
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07.03.2023 13:52 Відповісти
Звісно, в плані загальної картини бойових дій два десятки балістичних ракет, можливо, мало що змінять. Але навіть одна ракета в житлову багатоповерхівку... Ви ж розумієте, скільки це загублених життів.
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07.03.2023 12:36 Відповісти
Все повернеться, все до кацапні вернеться, за того бійця,
що потворам в очі, за секунду до Бога, спокійно пихаючі цигаркою, вимовив - "Слава Україні!".
Знайти вбивць і покарати, це потрібно стати ділом честі СБУ і імена,
адреси, фото звірів оприлюднені.
З нетерпінням чекаю повідомлення, що це вже все здійснено.
Всі хлопці, кожний сам собі висновок вже зробили...
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07.03.2023 00:46 Відповісти
шось мені підсказуе зелене мавьячня за "хочу жити"
зламалося і перестало існувати...
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07.03.2023 07:12 Відповісти
пан Саня, почяв вже хвилюватися за вас...
прохання - одесіти, шо б вас Бог в лоба цьемнув.
не робіть киянам і волинянам козью морду... - за одне стоїм!
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07.03.2023 08:07 Відповісти
🥺☹️😢😠🙏🙏🙏
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07.03.2023 10:03 Відповісти
відео з розсртілом-казню українського бійця ніколи не покажуть ні на американських ні на канадійських новостних каналах і не показали.
і тей хто сказав що показали? - він вам збрехав...
бережуть чувства американців і канадіянців....
а брехати все одно не треба - це як як яйця по 17....не гарно це...
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07.03.2023 10:15 Відповісти
хочу бачіти кацапських тварей-лічінок вагнерівця,
які самі собі мігилу копають - все вернеться в ****************....
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07.03.2023 12:47 Відповісти
а де імена можна подивитись?
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07.03.2023 14:09 Відповісти
та сам би хотів в очі їхніми самкам-матрешкам подивитися....
питання до военної розвідки, нє?
ну а як нє, то і питань нема...
Дніпро? - здавай оружие!
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07.03.2023 14:23 Відповісти
ой боюся - вам ніде.
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07.03.2023 14:26 Відповісти
всіх знайдемо...
ви падлюки кацапські розізлили украінців вкрай - начувайтесь падли срані!
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07.03.2023 14:42 Відповісти
і самок і лічiнок ваших знайдемо - зло буде покаране!
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07.03.2023 14:46 Відповісти
потім без претензій - не ми до вас,
ви до нас приперлися...
різати вас і гасити- святе діло!
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07.03.2023 15:08 Відповісти
А они и не будут их покупать. У них же там бартер, обмен на самолеты.
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07.03.2023 00:55 Відповісти
что бы ни давать лишь бы не давать. причинно-следственные связи так себе.
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07.03.2023 01:05 Відповісти
Тобто ATACMS для знищення окупантів НА ВЛАСНІЙ ТЕРИТОРІЇ Україна не дочекається.🤦
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07.03.2023 01:05 Відповісти
Якщо це привід для Байдена не дати нам ракети з дальністю хоча б 300 км, то дуже сумно. Адекватну відповідь кацапам нам не буде чим давати. Мерзенна ситуація - один гарант нашої безпеки нас б'є, а інший ніби допомогає захиститись, але тримає за руки не нападника, а нас.
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07.03.2023 01:05 Відповісти
Пора показувати у новинах світу як раша СТИРАЕТ С ЛИЦА землі міста і залишается пустошь .
показувати кожний день ‼️‼️‼️
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07.03.2023 01:17 Відповісти
Їм це байдуже. бо гроші важливіші.Може бути і зворотній ефект-будуть зайвий раз росію не дратувати, щоб в них такого не було.
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07.03.2023 07:26 Відповісти
Рашу потрібно розвалити Армію їм заборонити мати 100 років, ядерну зброю відібрати .
Це единий спосіб завезти їх в цівілізоване русло
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07.03.2023 11:48 Відповісти
Время о.хуительных историй...
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07.03.2023 01:23 Відповісти
Вони мутять щось з об'єднанням банківських сервісів. І кетайцям стремно, бо інші азіати можуть не зрозуміти такого па де де. Вони ж намазують економічну експансію. під видом пряника.
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07.03.2023 01:25 Відповісти
Що це означає FT у ваших джерел - Ці ракети дозволили б досягати будь-якої точки окупованої України, включно з Кримом? Чому Крим винесено окремо через кому від України? Ну, ну)) Які ще тонкості в тіні?
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07.03.2023 01:44 Відповісти
17.02.23
Держекретарка США Нуланд заявила, що Україні потрібна набагато міцніша оборона кордонів.

У США заявили, що Крим - це територія України, яка на сьогодні перетворена на величезну військову базу Росії. Відтак Київ може атакувати ворожі військові об'єкти на півострові.

Вона додала, що військові бази Росії в Криму є легітимними цілями для ЗСУ та зауважила, що Україна не зможе створити безпеки без демілітаризації Криму.

Яке джерело FT окремо розглядає Крим від України? 24 були "китаїські пісні про головне" - це головне?
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07.03.2023 01:51 Відповісти
шольц уже добалакався, АЕ вже дописалася - до 12 пунктів "формули миру" аля Китай є ще один документ?
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07.03.2023 01:55 Відповісти
Перед нами фейк, щоб прикрити перемовини із Китаєм, де Крим виставлений на торги...
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07.03.2023 02:03 Відповісти
Що там із статутом ООН?
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07.03.2023 02:05 Відповісти
Хто джерело FT легко здогадатися, а Китай з лідером Сі розуміє, що попадає в пастку із Тайванем, через Крим? Тому другий документ не публічний - типа пакта Рібентропа-Молотова...другий документ складений із путіним.
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07.03.2023 02:26 Відповісти
Чого раптом Іран, в якого проблем на Близькому Сході по вуха, то дає військову допомогу росії пу то не дає? Може, це вплив Китаю.

Що кажуть "люті друзі миру" в ЄС про це?

У Європейського Союзу поки немає ніяких доказів того, що Китай планує https://www.unian.ua/weapons/kitay-ne-peredumav-vidpravlyati-zbroyu-v-rosiyu-ssha-12166827.html відправити летальну зброю Росії для війни з Україною.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній прес-конференції з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пише https://www.aa.com.tr/en/europe/german-chancellor-eu-chief-say-no-evidence-yet-china-mulling-arms-deliveries-to-russia/2837881 Anadolu Agency .

Пазл сходиться?))
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07.03.2023 09:21 Відповісти
АЕ - FT? Хто джерело, якщо оператором ATACMS є США?
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07.03.2023 01:56 Відповісти
Ніби у кацапів немає своїх ракет. А от у нас зараз взагалі немає ракет дальнього радіусу дії. Тому американці краще б вже дали ці ATACMS і не шукали для себе виправдань.
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07.03.2023 06:50 Відповісти
Амеры все правильно делают. Мож в такий кшталт заставят производить свои , а не попрошайничать, а то зебилы уже в роль вошли - пластиковые бутылки и куриные яйца (золотые) , как у шлепера унитаз.
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07.03.2023 07:52 Відповісти
Це інформаційна спецоперація кацапів. Таким чином вони стримують поставку нам далекобійних ракет. На жаль, США теж малює для себе так звані червоні лінії (не поставляти Україні вказані ракети). Не кацапи не хочуть брати, а іран не хоче давати, бо тоді ірвну буде повний кардик
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07.03.2023 07:01 Відповісти
Да узбагойтесь со своим стримуванням... Шо вы хотите, шобы мы честнiй сказать, мол да мы ими давно уже казлабад кошмарим, да так, шо у ааленей (ластоногих) прыть прошла пулять по нам залпово (в 100 ракет).
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07.03.2023 07:55 Відповісти
Randall Flag da70119e А скажить будь ласка, а хто винен в тому, що при існування ПМЗ в Дніпрі ,та такому кількості інженерів, через рік війни в вас не має власних ракет , такого радіусу. Та і економіка запрацює , проявляється робочі місця. Та не дякуйте.
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07.03.2023 08:04 Відповісти
А за тори роки до війни .забули? А тепер один наш журнашлюст" радіє, " що вироблять почали Богдани,які НЕДАВНО розробили,(тіпа у 18р на параді фантом пройшов) А за ракети взагалі жесть.
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07.03.2023 08:52 Відповісти
Вибачаюсь -за три роки,
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07.03.2023 08:53 Відповісти
Це якась х*йня...
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07.03.2023 08:08 Відповісти
.явная ложь,покупают...Нельзя верить ни одному слову тварей с боллот мацковии
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07.03.2023 08:57 Відповісти
Бред. Как только смогут - сразу купят. И пофиг им, что там Америка передаст.
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07.03.2023 09:20 Відповісти
Давайте смотреть правде в глаза.

Россия на нас потратила тысячи ракет, и не добилась ровным счетом ничего, кроме злости населения. Да, разбомбили сараи, школы, пару подстанций, жилые дома, но ни в тактической, ни в стратегической перспективе не добились ровным счетом ничего.

Штаты банально проэкстраполировали эту ситуацию в обратную сторону, и сделали вывод что эти ракеты никак особо не помогут. Территория параши больше, ПВО как бы мы его не обсерали, есть.

Другое дело - одновременный залп со всех сторон тысячи-полторы томагавков по заводам\аэродромам\мостам - вот это было бы да.

Сейчас война уже зашла в стадию на изматывание...
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07.03.2023 09:33 Відповісти
"я ненавижу сплетни в виде версий..."
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07.03.2023 09:46 Відповісти
Шах і мат Україні. У США тепер є відмазка, чому вони не постачатимуть Україні ракети.
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07.03.2023 09:49 Відповісти
А что былобы лучше, десяток другой ракет нам с убогими 300км всего или куча несбиваемых баллистических ракет в нашу сторону?
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07.03.2023 10:34 Відповісти
Так у Штатів теж є балістичні ракети. Не гірші, ніж в Ірану. Іран не боїться , а Штати...
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07.03.2023 10:46 Відповісти
Иран не ставит уловия рашке куда можно бить, а куда нет.
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07.03.2023 14:58 Відповісти
Розводка для лохів, кацапи срати хотіли на погрози , вони знають що далекобійних ракет нам не дадуть ,бо кацапи шантажують ядерною зброєю.якщо кацапи захотять то без пррблем візьмуть зброю в ірану.
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07.03.2023 10:28 Відповісти
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07.03.2023 11:48 Відповісти
Попри нелюдські бомбування німці до останнього дня війни випускали в шахтах та підземеллях танки й літаки.
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07.03.2023 12:24 Відповісти
Потому что Украина настолько космическая держава, насколько 80 процентов населения Украины с высшим образованием. Oh..wait...
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07.03.2023 12:59 Відповісти
Це слова Зе клоуна, хай за них відповідає.
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07.03.2023 18:42 Відповісти
Що тiльки не придумають, щоб не давати ATACMS
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07.03.2023 12:03 Відповісти
Все одно ATACMS будуть, я в це вірю.
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07.03.2023 12:58 Відповісти
найти і вбити всіх причясних з сімьями - на то і ССО
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07.03.2023 13:32 Відповісти
 
 