УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5879 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
2 916 11

Доходи Росії від нафти і газу у 2023 році скоротились на 46%

нафта

Згідно зі звітом Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії за січень-лютий 2023 знизилися в порівнянні з тим же періодом 2022 року на 46%, до 947 млрд руб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дефіцит бюджету за зазначений період, за даними Мінфіну РФ, становив 2,581 трлн руб., наблизившись до річного плану в 2,925 трлн руб. За січень-лютий 2022 дефіцит становив 415 млрд руб. Доходи на початку року знизилися на 25%, склавши 3,163 трлн руб.

Разом з тим витрати збільшилися на 52% проти такого ж періоду 2022 року, до 5,744 трлн руб. Зокрема, витрати на держзакупівлі в січні-лютому 2023 становили 2,074 трлн руб. За цей період минулого року на держзакупівлі було витрачено 654 млрд руб.

Зазначається, що падіння пов'язано зі зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням обсягу експорту газу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на газ у Європі впали до мінімуму з літа 2021 року

Автор: 

газ (10495) нафта (5590) росія (66037)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
07.03.2023 02:15 Відповісти
+6
а ви не побажали своїм "знайомим",щоб вони здохли,в найближчий час??,(,
показати весь коментар
07.03.2023 07:09 Відповісти
+4
На ґлазах растьот блаґасастаяніє рассійскава народа!
показати весь коментар
07.03.2023 01:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Надіялись, що Ігор Іванович обмотає голову рушником, прищуриться,стане босоногим дервішем - і справа по нафті піде.
показати весь коментар
07.03.2023 01:18 Відповісти
"Специальная военная обосрация идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Никаких там особых проблем нет..."
- ***** Великий
показати весь коментар
07.03.2023 01:34 Відповісти
На ґлазах растьот блаґасастаяніє рассійскава народа!
показати весь коментар
07.03.2023 01:46 Відповісти
показати весь коментар
07.03.2023 02:15 Відповісти
Після подібного, сересере протянув ще 4 роки.
Скільки зможе бензоколонка2?
показати весь коментар
07.03.2023 04:52 Відповісти
Поки що, жодних проблем у моїх знайомих, там не має, живуть як і жили, єдина проблема відсутність в продажі нових іномарок, і ріст цін на б/у авто.
ВСЕ....поки це не скажеться на курсі рубля,
всі ці обмеження до сра - лампочки....
показати весь коментар
07.03.2023 06:16 Відповісти
а ви не побажали своїм "знайомим",щоб вони здохли,в найближчий час??,(,
показати весь коментар
07.03.2023 07:09 Відповісти
Ну візьми величезний кредит та прогуляй його в тебе спочакту теж не буде проблем, розбий своєю автівкою чийсь Бентлі і теж не буде, можеш навіть банк пограбувати і деякий час вдало ховатися від поліції, але у всіх цих випадках, як і у випадку з росією проблеми неодмінно з'являться
показати весь коментар
07.03.2023 07:17 Відповісти
Этого не достаточно. Тем более что у мордора все ещё есть возможность обходить санкции.
показати весь коментар
07.03.2023 09:29 Відповісти
Ніякі падіння доходів їх не хвилюють.Тільки поразка в війні з нами розірве їх на частини.Велічіє вибухне ріками крові
показати весь коментар
07.03.2023 09:34 Відповісти
Мало ****! Очень мало! За год войны должны были вообще в минус уйти, но партнёры заботятся о лице *****
показати весь коментар
07.03.2023 09:41 Відповісти
 
 