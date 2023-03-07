Доходи Росії від нафти і газу у 2023 році скоротились на 46%

Згідно зі звітом Мінфіну РФ, нафтогазові доходи бюджету Росії за січень-лютий 2023 знизилися в порівнянні з тим же періодом 2022 року на 46%, до 947 млрд руб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дефіцит бюджету за зазначений період, за даними Мінфіну РФ, становив 2,581 трлн руб., наблизившись до річного плану в 2,925 трлн руб. За січень-лютий 2022 дефіцит становив 415 млрд руб. Доходи на початку року знизилися на 25%, склавши 3,163 трлн руб.

Разом з тим витрати збільшилися на 52% проти такого ж періоду 2022 року, до 5,744 трлн руб. Зокрема, витрати на держзакупівлі в січні-лютому 2023 становили 2,074 трлн руб. За цей період минулого року на держзакупівлі було витрачено 654 млрд руб.

Зазначається, що падіння пов'язано зі зниженням котирувань цін на нафту марки Urals та скороченням обсягу експорту газу.

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