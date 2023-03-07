Фактично всі міста Сєверодонецького району окупанти перетворили на військові бази, - голова РВА Власенко
Місцеві пособники окупантів та російські військові використовують і Сєверодонецьк, і Лисичанськ, і Рубіжне як тилові бази.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це розповів очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.
"Я б сказав, що Сєверодонецьк на лінії зіткнення, бо навіть потужна ствольна артилерія може дістати до міста, я вже не кажу про "Гради". Місцевими колаборантами та російськими військовими використовується і Сєверодонецьк, і Лисичанськ, і Рубіжне як тилові бази. Є місця розміщення військ, бази з боєкомплектом. Є навчальні центри на околицях Сєверодонецька. У нас всі міста району фактично є базами військ РФ", - розповів він.
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які не переворені на руїни-кацапню?
ну, ждуни, підкажіть вже - де саме?
чи він тока пересував кордони?