Фактично всі міста Сєверодонецького району окупанти перетворили на військові бази, - голова РВА Власенко

Місцеві пособники окупантів та російські військові використовують і Сєверодонецьк, і Лисичанськ, і Рубіжне як тилові бази.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це розповів очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Я б сказав, що Сєверодонецьк на лінії зіткнення, бо навіть потужна ствольна артилерія може дістати до міста, я вже не кажу про "Гради". Місцевими колаборантами та російськими військовими використовується і Сєверодонецьк, і Лисичанськ, і Рубіжне як тилові бази. Є місця розміщення військ, бази з боєкомплектом. Є навчальні центри на околицях Сєверодонецька. У нас всі міста району фактично є базами військ РФ", - розповів він.

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