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Фактично всі міста Сєверодонецького району окупанти перетворили на військові бази, - голова РВА Власенко

рф

Місцеві пособники окупантів та російські військові використовують і Сєверодонецьк, і Лисичанськ, і Рубіжне як тилові бази.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо, про це розповів очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

"Я б сказав, що Сєверодонецьк на лінії зіткнення, бо навіть потужна ствольна артилерія може дістати до міста, я вже не кажу про "Гради". Місцевими колаборантами та російськими військовими використовується і Сєверодонецьк, і Лисичанськ, і Рубіжне як тилові бази. Є місця розміщення військ, бази з боєкомплектом. Є навчальні центри на околицях Сєверодонецька. У нас всі міста району фактично є базами військ РФ", - розповів він.

Також читайте: Окупанти знову закрили на в’їзд Лисичанськ Луганської області, - ОВА

Автор: 

армія рф (17821) Лисичанськ (315) Сєверодонецьк (508) Луганська область (4892)


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Ну так ху#рте по цим базам. Чи інфи в інтернеті достатньо?
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07.03.2023 06:34 Відповісти
а ще є ті міста і села там де кацапня,
які не переворені на руїни-кацапню?
ну, ждуни, підкажіть вже - де саме?
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07.03.2023 06:49 Відповісти
де саме тей кацапячий мир вас так закохав, ідіоти зелені?
чи він тока пересував кордони?
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07.03.2023 06:52 Відповісти
ніколи не забуду.
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07.03.2023 06:53 Відповісти
 
 