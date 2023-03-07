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На службу до ПВК "Вагнер" приймають без довідки від психіатра і нарколога, - ЗМІ

вагнер,пригожин

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який вступив у конфлікт з Міністерством оборони РФ і тепер позбавлений можливості вербувати в’язнів, переключився на психоневрологічні диспансери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

Як зазначається, оголошення про те, що зараз для вступу на службу у "Вагнер" не потрібні довідки психіатра та нарколога, а також флюорограма, було розміщено в одній із груп ПВК в соцмережах. Інформацію про готовність приймати на службу людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері, підтвердили рекрутери ПВК.

Кореспондент видання під виглядом добровольця звернувся на гарячу лінію "Вагнера" і повідомив, що лікувався в психоневрологічному диспансері від нервового зриву. У відповідь йому надіслали формальну інструкцію з вимогами до новобранців і запропонували самостійно себе за нею оцінити.

"З інструкцією ознайомся, якщо все нормально, чекаємо на тебе", – повідомив рекрутер ПВК.

Видання пише, що з інструкції випливає, що в ПВК не беруть людей, які "хворіють на важкі захворювання, що перешкоджають виконанню завдань, страждають від наркоманії, а також перехворіли на гепатит В, С".

Однак жодних довідок не вимагають, а після прибуття на місце серйозного медичного обстеження не проводять, а беруть лише експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики, зазначає видання.

Рекрутери пояснюють різке зниження вимог до осіб, що приходять на службу: "Щоб усунути зайву бюрократію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У "Вагнер-центрі" в Санкт-Петербурзі для роботи з молоддю відкрили клуб "Вагнерьонок"

"Вагнер" відчуває "кадровий голод": у лютому було призупинено набір найманців у в'язницях та колоніях. Зараз вербуванням ув'язнених на війну в Україну займається виключно Міністерством оборони.

За даними американської розвідки, до грудня кількість бійців "Вагнера" досягла 50 тисяч людей, з яких лише 10 тисяч були професійними найманцями, а 40 тисяч - колишніми зеками, яких завербував Пригожин.

З початку війни "Вагнер" втратив в Україні понад 30 тис. бійців, у тому числі 9 тис. убитими, повідомляв офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, посилаючись на розвідку.

За його словами, понад 4 тисячі загиблих припадає на грудень, коли підрозділи "Вагнера" були кинуті на штурм Бахмуту. Серед убитих 90% були колишніми в'язнями, сказав Кірбі.

Автор: 

найманці рф (2065) ПВК Вагнер (1542) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+14
А хто видає довідки в 100мільйонній психлікарні? Вони ж там всі й@бнуті.
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07.03.2023 06:56 Відповісти
+7
Урок в школі Луганська, в умовах окупації Заходить учителька:
- Здравствуйте! Меня зовут Мария Петровна Я, как и вы - теперь новороссиянка А теперь вставайте по очереди и представляйтесь так же, как и я
- Меня зовут Маша Я - новороссиянка
- Меня зовут Вова Я - новороссиянин
- Мене кличуть Остап Я - українець!
- А почему это ты - украинец?
- Тому що моя мама - українка, батько - українець, мої друзі - українці От і я - українець!
- А если-бы твоя мама была проституткой, папа - "зеком", а друзья - наркоманами, то кем-бы ты тогда был?!
- Тоді я був-би "новоросіянином"...

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07.03.2023 07:42 Відповісти
+5
Ну и как такая "радостная новость" нам поможет?
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07.03.2023 06:54 Відповісти
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Ну и как такая "радостная новость" нам поможет?
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07.03.2023 06:54 Відповісти
А какая новость "нам поможет"?
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07.03.2023 06:58 Відповісти
Интересный вопрос! Но боюсь мой ответ могут приплести к статье о "нехороших намереньях".
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07.03.2023 07:02 Відповісти
А хто видає довідки в 100мільйонній психлікарні? Вони ж там всі й@бнуті.
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07.03.2023 06:56 Відповісти
А навіщо там довідка від психіатра і нарколога? Їх просто посилаюить на смерть. А якщо бути точним, то такої довідки немає в пуйла і всієї маси цапії. Ті, хто мав довідку були вбиті, або втекли в інші країни.
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07.03.2023 07:11 Відповісти
Психів на росії дійсно вистачає, бо більшість росіян по п'яні зробили і в кожного з них величезний букет психічних відхилень, але за одним великим виключенням. В них відсутня схильність до суїциуду, у чому ми зараз переконуємося. Маніакальна схильність вбивати, гвалтувати дітей, паранойя, галюцинації в них зашкалює, а ось коли справа доходить до того, щоб вмирати за главного маніяка тут вони сотнями тисяч бунтують та тікають з полю бою. І тому їхня влада ні нащо здатна, окрім як стратами та тортурами змушувати іти на самогубство психічно хворих та безправних зеків за її хворі наполеонівські фантазії про владу на світом
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07.03.2023 07:12 Відповісти
Ви ще напишіть, що приймають без довідки про не судимість
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07.03.2023 07:19 Відповісти
Дивлячись на командира вагнерівців, з його пожованим обличчям обкуреного гобліна і з трьома Зірками Героя поверх спортивної куртки, розумієш, що до його компанії нормальні люди ніколи не підуть.
Тому не згоден, що для вступу до ПВК "Вагнер" не потрібна довідка від лікарів. Потрібна!
Принеси довідку, що ти невиліковний алкоголік, кінчений наркоман, психічно хворий, маніяк-садист, розумово відсталий, хворієш на ВІЛ, туберкульоз і всі види гепатиту, і ти прийнятий автоматично
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07.03.2023 07:20 Відповісти
Урок в школі Луганська, в умовах окупації Заходить учителька:
- Здравствуйте! Меня зовут Мария Петровна Я, как и вы - теперь новороссиянка А теперь вставайте по очереди и представляйтесь так же, как и я
- Меня зовут Маша Я - новороссиянка
- Меня зовут Вова Я - новороссиянин
- Мене кличуть Остап Я - українець!
- А почему это ты - украинец?
- Тому що моя мама - українка, батько - українець, мої друзі - українці От і я - українець!
- А если-бы твоя мама была проституткой, папа - "зеком", а друзья - наркоманами, то кем-бы ты тогда был?!
- Тоді я був-би "новоросіянином"...

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07.03.2023 07:42 Відповісти
100%, що так.
Якщо прийняти як аксіому, що за 73 роки радянської влади населення СРСР деградувало, скажімо на умовних 10 одиниць, то населення Донбасу, всесоюзної клоаки, куди як на помийку стікалися бандити з усього Союзу, деградувало на 100 одиниць
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07.03.2023 08:19 Відповісти
В шахтарі у всі віки завжди набиралися люди або примусово (раби чи кріпаки) або трохи "обезбашенні" - кому в нормальному житті місця не вистачало В Україні такі люди іменувалися "бурлаками" (бо туди йшли такі самі) "Тягли лямку" а потім "відривалися по-повній" В основному - в пиятиці Результат - "налицо"
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07.03.2023 08:47 Відповісти
Удачно переделанный анекдот о футбольных фанатах.)))
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07.03.2023 11:38 Відповісти
Не чув Я більше по "класиці української літератури" (Нечуй-Левицький Панас Мирний )
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07.03.2023 11:58 Відповісти
Які довідки, якщо уся країна - то серійний вбивця.
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07.03.2023 07:20 Відповісти
Так зачем им справки все равно ВСУ сделает им дезинфекцию и утилизацию?
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07.03.2023 07:25 Відповісти
Со справкой никто б не подошел
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07.03.2023 07:27 Відповісти
Психи охотно идут на смерть, а наркоманов очень легко мотивировать.
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07.03.2023 07:32 Відповісти
для "волчьего билета вагнера" быть "шизофреником кивой" даже приветствуется
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07.03.2023 07:38 Відповісти
На службу до ПВК "Вагнер" приймають без довідки від психіатра і нарколога

Так у них на болотах і на президента приймають без довідки від психіатра.
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07.03.2023 07:45 Відповісти
А хіба буває нарколог-ветеринар?
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07.03.2023 08:10 Відповісти
В нас в преЗеденти без довідки беруть.
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07.03.2023 08:51 Відповісти
Утилізація лайна. Хоча, усі вони там лайно.
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07.03.2023 09:11 Відповісти
Там главный псих Женёк молочный.😄
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07.03.2023 09:40 Відповісти
....вопрос: А зачем удобрению с болот мацковии справка???
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07.03.2023 09:49 Відповісти
"У россии есть только два союзника - зеки да психи 😬
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08.03.2023 20:35 Відповісти
 
 