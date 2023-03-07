На службу до ПВК "Вагнер" приймають без довідки від психіатра і нарколога, - ЗМІ
Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який вступив у конфлікт з Міністерством оборони РФ і тепер позбавлений можливості вербувати в’язнів, переключився на психоневрологічні диспансери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.
Як зазначається, оголошення про те, що зараз для вступу на службу у "Вагнер" не потрібні довідки психіатра та нарколога, а також флюорограма, було розміщено в одній із груп ПВК в соцмережах. Інформацію про готовність приймати на службу людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері, підтвердили рекрутери ПВК.
Кореспондент видання під виглядом добровольця звернувся на гарячу лінію "Вагнера" і повідомив, що лікувався в психоневрологічному диспансері від нервового зриву. У відповідь йому надіслали формальну інструкцію з вимогами до новобранців і запропонували самостійно себе за нею оцінити.
"З інструкцією ознайомся, якщо все нормально, чекаємо на тебе", – повідомив рекрутер ПВК.
Видання пише, що з інструкції випливає, що в ПВК не беруть людей, які "хворіють на важкі захворювання, що перешкоджають виконанню завдань, страждають від наркоманії, а також перехворіли на гепатит В, С".
Однак жодних довідок не вимагають, а після прибуття на місце серйозного медичного обстеження не проводять, а беруть лише експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики, зазначає видання.
Рекрутери пояснюють різке зниження вимог до осіб, що приходять на службу: "Щоб усунути зайву бюрократію".
"Вагнер" відчуває "кадровий голод": у лютому було призупинено набір найманців у в'язницях та колоніях. Зараз вербуванням ув'язнених на війну в Україну займається виключно Міністерством оборони.
За даними американської розвідки, до грудня кількість бійців "Вагнера" досягла 50 тисяч людей, з яких лише 10 тисяч були професійними найманцями, а 40 тисяч - колишніми зеками, яких завербував Пригожин.
З початку війни "Вагнер" втратив в Україні понад 30 тис. бійців, у тому числі 9 тис. убитими, повідомляв офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, посилаючись на розвідку.
За його словами, понад 4 тисячі загиблих припадає на грудень, коли підрозділи "Вагнера" були кинуті на штурм Бахмуту. Серед убитих 90% були колишніми в'язнями, сказав Кірбі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому не згоден, що для вступу до ПВК "Вагнер" не потрібна довідка від лікарів. Потрібна!
Принеси довідку, що ти невиліковний алкоголік, кінчений наркоман, психічно хворий, маніяк-садист, розумово відсталий, хворієш на ВІЛ, туберкульоз і всі види гепатиту, і ти прийнятий автоматично
- Здравствуйте! Меня зовут Мария Петровна Я, как и вы - теперь новороссиянка А теперь вставайте по очереди и представляйтесь так же, как и я
- Меня зовут Маша Я - новороссиянка
- Меня зовут Вова Я - новороссиянин
- Мене кличуть Остап Я - українець!
- А почему это ты - украинец?
- Тому що моя мама - українка, батько - українець, мої друзі - українці От і я - українець!
- А если-бы твоя мама была проституткой, папа - "зеком", а друзья - наркоманами, то кем-бы ты тогда был?!
- Тоді я був-би "новоросіянином"...
Якщо прийняти як аксіому, що за 73 роки радянської влади населення СРСР деградувало, скажімо на умовних 10 одиниць, то населення Донбасу, всесоюзної клоаки, куди як на помийку стікалися бандити з усього Союзу, деградувало на 100 одиниць
Так у них на болотах і на президента приймають без довідки від психіатра.