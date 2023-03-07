На службу до ПВК "Вагнер" приймають без довідки від психіатра і нарколога, - ЗМІ

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, який вступив у конфлікт з Міністерством оборони РФ і тепер позбавлений можливості вербувати в’язнів, переключився на психоневрологічні диспансери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Moscow Times.

Як зазначається, оголошення про те, що зараз для вступу на службу у "Вагнер" не потрібні довідки психіатра та нарколога, а також флюорограма, було розміщено в одній із груп ПВК в соцмережах. Інформацію про готовність приймати на службу людей, які проходили лікування в психоневрологічному диспансері, підтвердили рекрутери ПВК.

Кореспондент видання під виглядом добровольця звернувся на гарячу лінію "Вагнера" і повідомив, що лікувався в психоневрологічному диспансері від нервового зриву. У відповідь йому надіслали формальну інструкцію з вимогами до новобранців і запропонували самостійно себе за нею оцінити.

"З інструкцією ознайомся, якщо все нормально, чекаємо на тебе", – повідомив рекрутер ПВК.

Видання пише, що з інструкції випливає, що в ПВК не беруть людей, які "хворіють на важкі захворювання, що перешкоджають виконанню завдань, страждають від наркоманії, а також перехворіли на гепатит В, С".

Однак жодних довідок не вимагають, а після прибуття на місце серйозного медичного обстеження не проводять, а беруть лише експрес-аналіз крові та аналіз сечі на наркотики, зазначає видання.

Рекрутери пояснюють різке зниження вимог до осіб, що приходять на службу: "Щоб усунути зайву бюрократію".

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"Вагнер" відчуває "кадровий голод": у лютому було призупинено набір найманців у в'язницях та колоніях. Зараз вербуванням ув'язнених на війну в Україну займається виключно Міністерством оборони.

За даними американської розвідки, до грудня кількість бійців "Вагнера" досягла 50 тисяч людей, з яких лише 10 тисяч були професійними найманцями, а 40 тисяч - колишніми зеками, яких завербував Пригожин.

З початку війни "Вагнер" втратив в Україні понад 30 тис. бійців, у тому числі 9 тис. убитими, повідомляв офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, посилаючись на розвідку.

За його словами, понад 4 тисячі загиблих припадає на грудень, коли підрозділи "Вагнера" були кинуті на штурм Бахмуту. Серед убитих 90% були колишніми в'язнями, сказав Кірбі.