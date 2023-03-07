Сі Цзіньпін звинуватив США в організації "кампанії з придушення Китаю", - The Wall Street Journal

Очільник Китаю Сі Цзіньпін виступив з незвично різкою критикою політики США, звинувативши Вашингтон в організації "кампанії з придушення Китаю".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в заяві Сі Цзіньпіна на сесії Всекитайських зборів народних представників, яку цитує The Wall Street Journal

"Західні країни на чолі зі США чинять проти нас всебічне стримування, оточення і придушення, що створює безпрецедентно серйозні виклики для розвитку нашої країни", - йдеться в заяві.

WSJ зазначає, що раніше Сі Цзіньпін не вдавався до прямої критики США у публічних виступах.

"Звинувативши Вашингтон у термінах холодної війни", пише видання, китайський лідер, схоже, вирішив використати націоналістичну риторику, притаманну чиновникам нижчого рангу та державним китайським медіа.

WSJ вважає, що своєю критикою Цзіньпін намагається перекласти на Захід провину за власну політику, яка послабила економіку Китаю. Зокрема, йдеться про жорсткі заходи боротьби з коронавірусом і тиск на технологічні компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США - Китаю: Ті, хто підтримає Кремль, неминуче опиняться на неправильному боці історії