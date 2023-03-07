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Сі Цзіньпін звинуватив США в організації "кампанії з придушення Китаю", - The Wall Street Journal

сі,цзіньпін

Очільник Китаю Сі Цзіньпін виступив з незвично різкою критикою політики США, звинувативши Вашингтон в організації "кампанії з придушення Китаю".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в заяві Сі Цзіньпіна на сесії Всекитайських зборів народних представників, яку цитує The Wall Street Journal

"Західні країни на чолі зі США чинять проти нас всебічне стримування, оточення і придушення, що створює безпрецедентно серйозні виклики для розвитку нашої країни", - йдеться в заяві.

WSJ зазначає, що раніше Сі Цзіньпін не вдавався до прямої критики США у публічних виступах.

"Звинувативши Вашингтон у термінах холодної війни", пише видання, китайський лідер, схоже, вирішив використати націоналістичну риторику, притаманну чиновникам нижчого рангу та державним китайським медіа.

WSJ вважає, що своєю критикою Цзіньпін намагається перекласти на Захід провину за власну політику, яка послабила економіку Китаю. Зокрема, йдеться про жорсткі заходи боротьби з коронавірусом і тиск на технологічні компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдепартамент США - Китаю: Ті, хто підтримає Кремль, неминуче опиняться на неправильному боці історії

Автор: 

Китай (4695) США (23390) Сі Цзіньпін (333)


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Топ коментарі
+40
если Китай резко критикует, значит США идет в правильном направлении
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07.03.2023 07:10 Відповісти
+22
..ібанутым нет покоя
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07.03.2023 07:09 Відповісти
+19
Китаешное Ху..лов своем репертуаре...Я поця но виноваты все кругом...
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07.03.2023 07:15 Відповісти
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..ібанутым нет покоя
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07.03.2023 07:09 Відповісти
Китаешное Ху..лов своем репертуаре...Я поця но виноваты все кругом...
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07.03.2023 07:15 Відповісти
Гонконг вытянул Китай из дерьма. До присоединения Гонконга Китай был ничем и никем. ВВП в Гонконге в 1998 было 24 тыс дол на человека в год против 900 дол в Китае. В Гонконге была самая большая инвестиционная биржа в Азии, представительства польшинства известных корпораций. Комунисты уничтожили самостоятельность Гонконга, нарушив обязательства, что привело к разрушению предпренимательской самостоятельности и инвестиционной активности, с гонконга стали выводить деньги и Китай упал економическую дипрессию. Политическое руководство пошло по пути росии, которое также проблемы экономики и внутренней политики прикрывают военной истерией и такая политика со временем неизбежно превратится в войну
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07.03.2023 09:33 Відповісти
Цяйнафобію затєялі, амєро-фашисти! У-уу, якнко-нацисти!...
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07.03.2023 07:09 Відповісти
А Китай бажав стати на бік темряви, але їхати в вагоні світла? Так не буває.
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07.03.2023 07:09 Відповісти
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07.03.2023 09:32 Відповісти
если Китай резко критикует, значит США идет в правильном направлении
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07.03.2023 07:10 Відповісти
да, если уж си дзень *** завыл, то амеры крепко держат китайские яйца в своих ежовых руковицах )))
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07.03.2023 11:17 Відповісти
Плагіатор. Пуйло також "шукав крайнього", заявляючи що НАТО напало на рашку.
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07.03.2023 07:11 Відповісти
А чоб і не придушувати. Придушать як таргана і оком не моргнуть. Скільки азіатських варварів захід зупинив та придушив протягом століть
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07.03.2023 07:13 Відповісти
Ще 50 років тому це була аграрна країна, де кожен з мільярду жителів прозябав в середньому на долар в день. Він молодший брат Радянського Союзу. Зараз Піднебесна - це високотехнологічна держава (завдяки торгівлі із Заходом).

Користолюбство пояснює китайську політику. Китай засуджує оборонні альянси США та санкції, оскільки побоюється, що ті самі важелі будуть використані для стримування Китаю в Азії або для покарання за напад на Тайвань. Китайські лідери вважають, що отримають вигоду від нічиєї або російської перемоги в Україні.

Або Росія ослаблена, і тому Китай сильніший у своєму двосторонньому партнерстві, або Росія може претендувати на перемогу, і це поразка для Заходу. Скориставшись напівізоляцією Росії, Китай купує нафту і газ за низькими цінами. Завжди обережно ставлячись до своїх інтересів, Китай уникав відкритих викликів західним санкціям.
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07.03.2023 07:18 Відповісти
"Зараз Піднебесна - це високотехнологічна держава (завдяки торгівлі із Заходом)" - завдяки не стільки торгівлі, скільки величезним західним інвестиціям. І ядерним технологіям, які дурнуватий Микитка передав кєтайцям.
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07.03.2023 08:43 Відповісти
Безит, безит водицька
Из туцьки на косицьку,
Плескается в зивотике цяй... (с)
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07.03.2023 07:23 Відповісти
це означає, що нато своїм сцикунством таки дало час китаю приготуватись до вступу у війну разом з рашкою й іраном. Придуили би якось рашку на початку - було б життя. А так... кінець історії, тільки трохи інший
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07.03.2023 07:24 Відповісти
Та ніхто ні до чого не приготувався. Ляпають китайці своїми язиками про військову допомогу росії і поки далі балачок справа не пішла
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07.03.2023 09:20 Відповісти
Так справді на Китай здійснюється тиск. Тому що Китай за рік війни не зміг назвати війну війною, він чітко показав на чиєму він боці. Тому не розумію навіщо вони там між собою вдають ображених. Сцять по всій видимості.
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07.03.2023 07:24 Відповісти
Завдяки США ви перестали ловити горобців,та почали їздити на авто,скільки ви всього нагло скопіювали видаючи за своє та нагло накрали і звраз крадете
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07.03.2023 07:25 Відповісти
Китаю корисно уникати допомоги кремлю постачаючи чіпи, амуніцію і все інше.
І буде йому щастя.
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07.03.2023 07:26 Відповісти
Все по заветам Мао Дзедуна. Вгоняй свою страну в нищету
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07.03.2023 07:29 Відповісти
давно пора
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07.03.2023 07:31 Відповісти
нехер підтримувати кацапських фашистів
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07.03.2023 07:31 Відповісти
То називається,пусти свиню під стіл,а вона тобі на стіл.
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07.03.2023 07:32 Відповісти
Дзинь Дзиня геноцидять.
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07.03.2023 07:35 Відповісти
Цю тварюку під назвою "Китай"👈 не потрібно було підпускати до світової економіки та фінансів. Тепер, звичайно, їх потрібно буде придушити (інакше китайці зі своїми посіпаками (русня ,бульбостан, иран , венесуела ще багато різних опущенців) придушать весь умовний "захід"🤩
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07.03.2023 07:36 Відповісти
Навіщо придушувати китайозу ??? Вона придавлена при народженні....
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07.03.2023 07:39 Відповісти
видно в Китае совсем херовые дела - думают их порешать за счет войны
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07.03.2023 07:44 Відповісти
Ещё одно, я вам пакажу аткуда гатовилось нападение.
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07.03.2023 07:44 Відповісти
Конченый, тебе прост сказали что с тобой будет если не отмоешься от руснявого говна, а если захочешь ещё глубже ручки в него засунуть, то тоби *****
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07.03.2023 07:46 Відповісти
Китайцы, похоже вашему экономическому чуду пришёл конец, очередное ***** основательно закрепилось при власти, теперь будете её сохранять своими жизнями и благополучием.
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07.03.2023 07:46 Відповісти
Людиноподібні примати вже забули, хто вивів їх в цивілізований світ людей, а тепер і себе уявили людьми.
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07.03.2023 07:50 Відповісти
Сподіваюсь Китай не піде дорогою інших фашистських режимів з їхнім 'кругом врагі, будєм защіщатся'.
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07.03.2023 07:50 Відповісти
Піде, і лєгко.
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07.03.2023 08:44 Відповісти
Придурок жовтопикий.
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07.03.2023 07:52 Відповісти
китай протік
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07.03.2023 07:58 Відповісти
Китай готує "відмазку" для того, щоб було виправдання, у випадку, "коли за руку спіймають" при передачі зброї Росії - "А ви нас змусили це зробить розгорнувши всебічне стримування, оточення і придушення, що створює безпрецедентно серйозні виклики для розвитку нашої країни"
От тільки не розуміє, що це - шлях для розгортанні ІІІ Світової війни!
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07.03.2023 07:58 Відповісти
Китай зараз під ковпаком США і американці чітко дали їм зрозуміти, що ніякі відмазки вже не проканають і тому він не надавав і ніколи не надасть зброю тим більше коли росія ганебно програє. Заради лузерів ніхто не стане підставлятися
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07.03.2023 09:24 Відповісти
"Твої-б слова та Богу в вуха!"
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07.03.2023 09:32 Відповісти
Слабо душать, комуняк срнх...
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07.03.2023 08:02 Відповісти
Экономика Китая просела и стагнирует - вход идут стандартные приемы оправдания своей рукожопости - внешний враг Запад виноват
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07.03.2023 08:03 Відповісти
Ой, десь я вже це чув...
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07.03.2023 08:12 Відповісти
Американці дограються зі своєю дебільною зовнішньою політикою. Хочуть пройти між крапельками і залишится сухими, але так не вийде. Диктаторські режими дедалі більше нахабніють, не відчуваючи рішучої відповіді. Скільки б США не відтягували цю мить, але воювати доведеться. І не з країною третього світу (як вони звикли), а з ядерними державами. Зараз їх поки що три - кндр, росія та китай. На підході іран. Можна гратися і далі у човникову дипломатію, але після 12-місячної війни в Україні мали б вже зрозуміти, що упороті нормальної людської мови не розуміють. І домовитися з ними не вийде.
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07.03.2023 08:28 Відповісти
Воюють тоді коли інші механізми вже не працюють, воїне. Ти вже Зеленьского, якого вибрав, до відповідальності за недолуге керівництво, корупцію та злочинну бездіяльність притяг, щоб іншим країнам пред'яви кидати?
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07.03.2023 09:44 Відповісти
Мені так це подобається - він вже визначив за кого я голосував і навіть дорікає мені цим. Диванний екстрасенс...
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07.03.2023 09:47 Відповісти
просто дуже характерні пред'яви до інших при повній відсутності бажання самому виконувати те, що потрібно у своїй власній країні
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07.03.2023 11:38 Відповісти
І це можна вважати виправданням голослівним і нічим не підтвердженим закидам на адресу абсолютно незнайомої людини?
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07.03.2023 11:41 Відповісти
Ще одні прітєсньонниє встають з колін.
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07.03.2023 08:41 Відповісти
Китай заняв позицію "батьків молодої" - без нас тіпо з кацапами не домовитися. А їм кажуть або забирайте на юг ваше кацориле уобство і самі туда же, або за корабльом: сапи в руки і в поле за миску рису, з чого і починали .
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07.03.2023 08:48 Відповісти
Найцікавіше , що цим США можуть реально перекрити кисень . Але знову тягнуть , як раніше з росією .
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07.03.2023 08:54 Відповісти
як США можуть перекрити їм кисень?
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07.03.2023 09:36 Відповісти
Бо більшість грошей китайських крутиться на біржах США і Європи... Можуть бути великі економічні проблеми, тільки це не вигідно нікому... Це друге питання... 🤔
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07.03.2023 10:23 Відповісти
навідміну від росії китайські яйця в руках байдена і він якщо захоче то у будь-який момент може стиснути кулак.

а так, взагалі то китайці праві - американці починають від них відставати і тому починають їх економічно гнобити.

це те що неодноразово було в історії людства = боротьба за економічне лідерство.
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07.03.2023 08:56 Відповісти
цікаво в якому це сенсі США відстають від Китаю?
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07.03.2023 09:33 Відповісти
Во всех. В экономическом, в социальном, в технологическом. А может и в военном, кто знает.
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07.03.2023 09:52 Відповісти
Ви я бачу тільки вчора зареєструвались... То цікаво почути вашу свіжу думку про відставання США від Китаю в усіх згаданих вами планах. Будь ласка, хочаб на побутовому рівні.
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07.03.2023 11:44 Відповісти
А что, имеет значение, когда зарегистрировался? Попробуйте написать что-нибудь нетрендовое - будете регистрироваться раз в неделю. Я думал возрастной авторитет - это пережиток совка, но нет ...

Зачем же на побутовом, я лучше терминологией, так вот:

Экономический. Доковидный ВВП Китая - $25 трлн, США - $20 трлн. Про методы решения этой "проблемы" почитаете сами;

Социальный. Китайская жизнь - практически рай. Государство обеспечивает работой, медициной, культурой, безопасностью, пенсией. По продолжительности жизни кстати Китай на 45-м месте, США на 51-м.

Технологический. Здесь все просто - откройте заднюю крышку ЛЮБОЙ вещи в вашем доме, и скажите где она made in. Но даже это не главное. Китай проводит очень много исследований в сфере и медицины, и электроники, и освоения космоса. Цензор об этом не напишет, для этого надо читать научные журналы, а вы поди думаете что электромобиль изобрел Илон Маск. Сейчас, на данный момент, Китай способен производить ВСË, начиная от ниток и заканчивая микропроцессорами. А из-за того, что технологии фактически уперлись в физические ограничения, даже если завтра Китай отлучить от патентов и прочих ISO - они все равно долгое время продолжат быть технологическим сердцем планеты, поскольку новое изобрести уже сложнее, а компилировать старое они умеют получше других. Apple (производство которой кстати находится в Китае) - опер. прибыль $119 млрд. Xiaomi (ей всего 12 лет) - опер. прибыль $174 млрд.

В военном плане остается только догадываться, но мне кажется вполне логичным, что страна производящая собственные микропроцессоры для мобильных телефонов, страна запускающая ракеты с гелиевых воздушных шаров - вполне себе будет использовать собственные микропроцессоры в собственных ракетах.

И напоследок, ни для кого не секрет, каким образом США держится на плаву. Даже для самих американцев. Поэтому гипотетически, если эти обе страны изолировать от планеты, то первыми навернутся именно США, ибо кроме монополии на печать доллара, у них больше ничего нет.
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07.03.2023 12:41 Відповісти
Виталик Иванович, вы написали много слов о « великом» Китае, а сути так и не понимаете.

Обьясню для вас просто:

1. Существует на планете Земля две основные « модели экономики»:
1- «авторитарная, плановая, коммунистическая»
и
2- экономика «свободного рынка», конкурентная, «капиталистическая».

Эти две экономики имеет место быть и развиваются/соответствуют на/ в особой социальной базе- политическом устройстве общества:
1- «плановая совковая « экономика развивается в условиях диктатуры/ авторитаризма. Например, в ссср.

2- «свободный рынок» развивается только в Демократическом Общестае.

Это аксиома, доказанная реальностью.

«Диктатура» нигде и никогда не создавала @открытого свободного рынка». Везде и всегда она делала « плановую экономику».
И наоборот.

«Демократия» всегда «создает» открытый рынок, а не «государственную плановую экономику».

История провела четкие «эксперименты» и показала, что один и тот же народ в разных политическо- социальных системах развивает разные типы экономики.

Так, немецкий народ был разделен на две системы- ГДР и ФРГ. Результат «экономического развития» известен.
Тоже с Северной и Южной Кореей.

А теперь перейдем к Китаю.
Политическое устройство Китая это коммунистический авторитарный режим со всеми его прелестями.
Экономическая система- « плановая государственная экономика « а ля ссср.

Ваши рассказы о его « экономической мощи», « несколько преувеличены» как говорил Марк Твен.
Что реально есть? Громадный поток товаров на экспорт из Китая.

Откуда он взялся? В чем причина роста производства Китая?

Ответ прост. Китай полностью обязан США!

Сами они бы этого сделать не смогли.
Есть несколько основных причин, объясняющий это явление.

Первая и основная причина: «необдуманное решение « США во времена президента- демократа Била Клинтона о « переносе производств» из США в Китай.
Он пошёл на поводу у части бизнеса, которая соблазнилась дешевой рабочей силой.

В это время компартия Китая приняла стратегию Ден Сяопина, «заигрывания с сша», который на глазах из политического противника номер один начал превращаться в «партнера». Цель компартия не меняла- уничтожение капитализма.
Но поменяла тактику своего усиления.

Все «достижения» Китая объясняются не его «личным чудом», ….а доступом на американский внутренний рынок, который предоставили США!
Это самый большой рынок в мире, который позволил Китаю заработать свои капиталы.

Без него китайская экономика НЕ может существовать. Внутреннее потребление Китая очень слабое.
Ранок Запада определяет все.

Одно из особенностей китайского экономического чуда есть Воровство.
Беззастенчивое воровство всего и вся - технологий, информации, авторских прав…

Создавать что новое самим - с этим проблемы. А вот украсть - пожалуйста.
На Западе воруються технологии, научные данные, ноу хау. В ссср воровали/ копировали вооружение. И даже космические ракеты. В свое время рф возмутилась, когда увидела «новую китайскую « ракету с китайским названием.

После коронавируса Запад понял, что совершил ошибку допустив коммунистический Китай слишком близко…
Сегодня «внимательное и осторожное « отношение к Китаю проводят многие страны.

Сегодня Китай еще не может бросить открытый вызов Западу и миру. Он рассчитывает на то, что лет через 50 он это сможет сделать.
Если… если все будет идти как сейчас и ничего не измениться.

Проблем в «социальной жизни» и экономике Китая много . Ведь вместе с новыми технологиями в Китай приходят и «новые идеи западной цивилизации».

Но основное объясняются одним- «коммунизм» / авторитаризмне может создать ничего значимого и передового.
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07.03.2023 16:06 Відповісти
Гарно співаєте Віталік, єдине що, забули сказати, звідкіля взялося те виробництво у Китаї, на прибутках із якого тримається те, що ви перелічили))
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07.03.2023 21:48 Відповісти
США та інші західні країни програють Китаю у «гонці» за розвиток передових технологій і утримання талантів, Пекін потенційно може встановити монополію в деяких сферах. Про це йдеться в новому звіті Австралійського інституту стратегічної політики (ASPI), https://www.theguardian.com/world/2023/mar/02/china-leading-us-in-technology-race-in-all-but-a-few-fields-thinktank-finds повідомляє The Guardian.

Китай лідирує в 37 з 44 технологій, які відстежувалися в рамках аналізу ASPI. Ці галузі включають електричні батареї, гіперзвукові технології і передові радіочастотні комунікації, такі як 5G і 6G.
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07.03.2023 10:06 Відповісти
Це китайці говорять самі собі та навіть для внутрішнього вживання такий 3.13здьож не проканає. Ця демагогія аж ніяк не зменшить санкції, а 350 китайських мільярдерів живцем з'їдять цим горе-мілітаристів, коли втратять все, бо вони збагачуються за рахунок торгівлі з багатим Заходом
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07.03.2023 09:29 Відповісти
це не спрацювало у рашці: мільярдери бідніють, а табакєрка все ще не з'явилась на сцені
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07.03.2023 09:35 Відповісти
Як воно може спрацювати, якщо справжні санкції лише тільки почали діяти? Так, не спрацювали, але працюють чудово, лише двох місяців дії санкцій вже достатньо щоб зрозуміти, що росії гаплик і коли він настане це вже питання часу, а такими темпами падіння економіки він настане швидко
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07.03.2023 09:44 Відповісти
А никак. И не сработало, и не сработает.

Под справжнiми санкциями сейчас Иран и Сев. Корея. Кстати в отличие от нас, у них производятся и свои автомобили, и свои ракеты, и свои дроны.

Це усьо потому что мир хитросплетен, не купят одни, так купят другие, не продадут одни, так продадут другие.

Другая, более важная причина - санкции рассчитаны на психологию западного обывателя: хреново стали жить? значит мы и наше правительство что-то делаем не так. У рашкованов логика совсем другая: они лебеду сосать будут, а виноваты в этом будут НАТА и хохлы.

Учитывая какой "гаплик" у нас, я бы не очень рассчитывал на питання часу.
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07.03.2023 10:00 Відповісти
Лише тому, що вони сидять на шиї у росії та Китаю, а коли капкан повністю захлопнеться, то ситуація буде цілком протилежною - не тільки Китай загнеться, а щей Іран та Північна Корея будуть тягнути його на дно
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07.03.2023 11:45 Відповісти
Санкції то діють, проте я кажу, що не потрібно дуже вже на мільярдерів сподіватись. Є на всю голову упороті країни
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07.03.2023 11:41 Відповісти
Є, але вони в переважній меншості навіть у Комуністичній партії Китаю, Перзидіум якої є найбільшими у світі батьківськими зборами американських школярів. А на мільярдерах та капіталістах тримається як економіка Китаю, так і комуністична влада і вони одразу виведуть свій капітал та виробництво за кородон і Китай одразу здується
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07.03.2023 11:48 Відповісти
Ты лучше Си Цзиньпин расскажи, как китай поддерживает геноцид Украинского народа россией. Как член РБ ООН китай говорит о мире, суверенитете и территориальной целостности Украины и в тоже время собирается поставлять оружие для фашисткой россии?
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07.03.2023 09:30 Відповісти
Настроили людоедам заводов, передали технологии а теперь приходится разгребать.
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07.03.2023 09:32 Відповісти
Ну звісно, ЦРУ натякнуло, шо будете вийобуватися зі зброєю росії і тайванем - детально розповімо про ваш невдалий лабораторний експеримент з коронавірусом, і будуть вам регресні позови на всі витрати з усіх сторін, ще тисячу років не вигребете. От тобі й придушують.
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07.03.2023 09:36 Відповісти
Вообще-то китайцы от короны страдают больше всех, так что авторство этого проекта под большим вопросом
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07.03.2023 10:01 Відповісти
китайцы не только косоглазые, но ещё и косорукие, как русские, потому получили не то, что планировали
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07.03.2023 17:50 Відповісти
Живіть собі спокійно,працюйте,нікуди не лізьте,вбивць не підтримуйте,самі не вбивайте,і буде вам мир,дружба,жвачка
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07.03.2023 09:36 Відповісти
Мало душат косоглазых , давно пора перенести производства оттуда и ввести пошлины на их товары.
Во всем алчность человеческая виновата.
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07.03.2023 10:04 Відповісти
из Китайских СМИ - Поделитесь фотографией, чтобы сразу увидеть, что Россия оккупировала нашу территорию

Россия (Советский Союз) вторглась и оккупировала нашу территорию, которая по состоянию на 1945 год составляла 5 883 800 квадратных километров, что составляет одну треть общей площади Китая. 5,8838 миллионов квадратных километров!

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07.03.2023 10:09 Відповісти
В этой ситуации есть два выхода:
1. Захватить Тайвань
2. Бомбить Воронеж
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07.03.2023 13:10 Відповісти
типова логика усіх невдах - перекласти провину за свої помилки у державі на когось іншого
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07.03.2023 17:47 Відповісти
 
 