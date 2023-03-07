Сі Цзіньпін звинуватив США в організації "кампанії з придушення Китаю", - The Wall Street Journal
Очільник Китаю Сі Цзіньпін виступив з незвично різкою критикою політики США, звинувативши Вашингтон в організації "кампанії з придушення Китаю".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в заяві Сі Цзіньпіна на сесії Всекитайських зборів народних представників, яку цитує The Wall Street Journal
"Західні країни на чолі зі США чинять проти нас всебічне стримування, оточення і придушення, що створює безпрецедентно серйозні виклики для розвитку нашої країни", - йдеться в заяві.
WSJ зазначає, що раніше Сі Цзіньпін не вдавався до прямої критики США у публічних виступах.
"Звинувативши Вашингтон у термінах холодної війни", пише видання, китайський лідер, схоже, вирішив використати націоналістичну риторику, притаманну чиновникам нижчого рангу та державним китайським медіа.
WSJ вважає, що своєю критикою Цзіньпін намагається перекласти на Захід провину за власну політику, яка послабила економіку Китаю. Зокрема, йдеться про жорсткі заходи боротьби з коронавірусом і тиск на технологічні компанії.
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Користолюбство пояснює китайську політику. Китай засуджує оборонні альянси США та санкції, оскільки побоюється, що ті самі важелі будуть використані для стримування Китаю в Азії або для покарання за напад на Тайвань. Китайські лідери вважають, що отримають вигоду від нічиєї або російської перемоги в Україні.
Або Росія ослаблена, і тому Китай сильніший у своєму двосторонньому партнерстві, або Росія може претендувати на перемогу, і це поразка для Заходу. Скориставшись напівізоляцією Росії, Китай купує нафту і газ за низькими цінами. Завжди обережно ставлячись до своїх інтересів, Китай уникав відкритих викликів західним санкціям.
Из туцьки на косицьку,
Плескается в зивотике цяй... (с)
І буде йому щастя.
От тільки не розуміє, що це - шлях для розгортанні ІІІ Світової війни!
а так, взагалі то китайці праві - американці починають від них відставати і тому починають їх економічно гнобити.
це те що неодноразово було в історії людства = боротьба за економічне лідерство.
Зачем же на побутовом, я лучше терминологией, так вот:
Экономический. Доковидный ВВП Китая - $25 трлн, США - $20 трлн. Про методы решения этой "проблемы" почитаете сами;
Социальный. Китайская жизнь - практически рай. Государство обеспечивает работой, медициной, культурой, безопасностью, пенсией. По продолжительности жизни кстати Китай на 45-м месте, США на 51-м.
Технологический. Здесь все просто - откройте заднюю крышку ЛЮБОЙ вещи в вашем доме, и скажите где она made in. Но даже это не главное. Китай проводит очень много исследований в сфере и медицины, и электроники, и освоения космоса. Цензор об этом не напишет, для этого надо читать научные журналы, а вы поди думаете что электромобиль изобрел Илон Маск. Сейчас, на данный момент, Китай способен производить ВСË, начиная от ниток и заканчивая микропроцессорами. А из-за того, что технологии фактически уперлись в физические ограничения, даже если завтра Китай отлучить от патентов и прочих ISO - они все равно долгое время продолжат быть технологическим сердцем планеты, поскольку новое изобрести уже сложнее, а компилировать старое они умеют получше других. Apple (производство которой кстати находится в Китае) - опер. прибыль $119 млрд. Xiaomi (ей всего 12 лет) - опер. прибыль $174 млрд.
В военном плане остается только догадываться, но мне кажется вполне логичным, что страна производящая собственные микропроцессоры для мобильных телефонов, страна запускающая ракеты с гелиевых воздушных шаров - вполне себе будет использовать собственные микропроцессоры в собственных ракетах.
И напоследок, ни для кого не секрет, каким образом США держится на плаву. Даже для самих американцев. Поэтому гипотетически, если эти обе страны изолировать от планеты, то первыми навернутся именно США, ибо кроме монополии на печать доллара, у них больше ничего нет.
Обьясню для вас просто:
1. Существует на планете Земля две основные « модели экономики»:
1- «авторитарная, плановая, коммунистическая»
и
2- экономика «свободного рынка», конкурентная, «капиталистическая».
Эти две экономики имеет место быть и развиваются/соответствуют на/ в особой социальной базе- политическом устройстве общества:
1- «плановая совковая « экономика развивается в условиях диктатуры/ авторитаризма. Например, в ссср.
2- «свободный рынок» развивается только в Демократическом Общестае.
Это аксиома, доказанная реальностью.
«Диктатура» нигде и никогда не создавала @открытого свободного рынка». Везде и всегда она делала « плановую экономику».
И наоборот.
«Демократия» всегда «создает» открытый рынок, а не «государственную плановую экономику».
История провела четкие «эксперименты» и показала, что один и тот же народ в разных политическо- социальных системах развивает разные типы экономики.
Так, немецкий народ был разделен на две системы- ГДР и ФРГ. Результат «экономического развития» известен.
Тоже с Северной и Южной Кореей.
А теперь перейдем к Китаю.
Политическое устройство Китая это коммунистический авторитарный режим со всеми его прелестями.
Экономическая система- « плановая государственная экономика « а ля ссср.
Ваши рассказы о его « экономической мощи», « несколько преувеличены» как говорил Марк Твен.
Что реально есть? Громадный поток товаров на экспорт из Китая.
Откуда он взялся? В чем причина роста производства Китая?
Ответ прост. Китай полностью обязан США!
Сами они бы этого сделать не смогли.
Есть несколько основных причин, объясняющий это явление.
Первая и основная причина: «необдуманное решение « США во времена президента- демократа Била Клинтона о « переносе производств» из США в Китай.
Он пошёл на поводу у части бизнеса, которая соблазнилась дешевой рабочей силой.
В это время компартия Китая приняла стратегию Ден Сяопина, «заигрывания с сша», который на глазах из политического противника номер один начал превращаться в «партнера». Цель компартия не меняла- уничтожение капитализма.
Но поменяла тактику своего усиления.
Все «достижения» Китая объясняются не его «личным чудом», ….а доступом на американский внутренний рынок, который предоставили США!
Это самый большой рынок в мире, который позволил Китаю заработать свои капиталы.
Без него китайская экономика НЕ может существовать. Внутреннее потребление Китая очень слабое.
Ранок Запада определяет все.
Одно из особенностей китайского экономического чуда есть Воровство.
Беззастенчивое воровство всего и вся - технологий, информации, авторских прав…
Создавать что новое самим - с этим проблемы. А вот украсть - пожалуйста.
На Западе воруються технологии, научные данные, ноу хау. В ссср воровали/ копировали вооружение. И даже космические ракеты. В свое время рф возмутилась, когда увидела «новую китайскую « ракету с китайским названием.
После коронавируса Запад понял, что совершил ошибку допустив коммунистический Китай слишком близко…
Сегодня «внимательное и осторожное « отношение к Китаю проводят многие страны.
Сегодня Китай еще не может бросить открытый вызов Западу и миру. Он рассчитывает на то, что лет через 50 он это сможет сделать.
Если… если все будет идти как сейчас и ничего не измениться.
Проблем в «социальной жизни» и экономике Китая много . Ведь вместе с новыми технологиями в Китай приходят и «новые идеи западной цивилизации».
Но основное объясняются одним- «коммунизм» / авторитаризмне может создать ничего значимого и передового.
Китай лідирує в 37 з 44 технологій, які відстежувалися в рамках аналізу ASPI. Ці галузі включають електричні батареї, гіперзвукові технології і передові радіочастотні комунікації, такі як 5G і 6G.
Под справжнiми санкциями сейчас Иран и Сев. Корея. Кстати в отличие от нас, у них производятся и свои автомобили, и свои ракеты, и свои дроны.
Це усьо потому что мир хитросплетен, не купят одни, так купят другие, не продадут одни, так продадут другие.
Другая, более важная причина - санкции рассчитаны на психологию западного обывателя: хреново стали жить? значит мы и наше правительство что-то делаем не так. У рашкованов логика совсем другая: они лебеду сосать будут, а виноваты в этом будут НАТА и хохлы.
Учитывая какой "гаплик" у нас, я бы не очень рассчитывал на питання часу.
Во всем алчность человеческая виновата.
Россия (Советский Союз) вторглась и оккупировала нашу территорию, которая по состоянию на 1945 год составляла 5 883 800 квадратных километров, что составляет одну треть общей площади Китая. 5,8838 миллионов квадратных километров!
1. Захватить Тайвань
2. Бомбить Воронеж