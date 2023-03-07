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США та країни ЄС працюють над санкціями проти алмазної галузі РФ, - Держдеп

алмаз

Офіційні особи США та країн ЄС провели зустріч із керівниками компаній алмазної промисловості щодо запровадження економічних обмежень проти алмазної індустрії РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в пресслужбі Держдепартаменту США.

"Сьогодні посол Джеймс О'Брайєн приєднався до заступника гендиректора та головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Дениса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі. РФ", - йдеться в повідомленні Держдепу.

У відомстві також зазначили, що існує необхідність запровадження найефективніших і найвпливовіших способів перервати потік доходів від обробки та видобутку алмазів для Росії.

Також читайте: США та ЄС хочуть оголосити Росію експортером "кривавих" алмазів

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Держдепартамент США (1649) санкції (12104) США (23390) Євросоюз (13656) коштовності (39)


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А чего там бороться? Пока компанию Де Бирс за жабры не возьмут толку никакого не будет.
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07.03.2023 07:24 Відповісти
Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже...
- Дай миллион, дай миллион, дай миллион!
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07.03.2023 07:57 Відповісти
ой, вей бруклінське лоббі Дяді Сему яйки по 17 вирве за це
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07.03.2023 08:50 Відповісти
Справа в тому що орки продають алмази ,європейські та американські торгаші з них виготовляють діаманти,і продають в десятки а може й сотні разів дорожче.Саме тому так важко ввести санкції проти алмазної галузі мордору.Вони над ними працюють,але це немовірно складно)))
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07.03.2023 10:01 Відповісти
 
 