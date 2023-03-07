США та країни ЄС працюють над санкціями проти алмазної галузі РФ, - Держдеп

Офіційні особи США та країн ЄС провели зустріч із керівниками компаній алмазної промисловості щодо запровадження економічних обмежень проти алмазної індустрії РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в пресслужбі Держдепартаменту США.

"Сьогодні посол Джеймс О'Брайєн приєднався до заступника гендиректора та головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Дениса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі. РФ", - йдеться в повідомленні Держдепу.

У відомстві також зазначили, що існує необхідність запровадження найефективніших і найвпливовіших способів перервати потік доходів від обробки та видобутку алмазів для Росії.

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