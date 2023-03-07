Окупанти продовжують тиснути на мешканців Запорізької області для досягнення цілей щодо видачі паспортів РФ, - Генштаб

Для досягнення цілей щодо видачі паспортів РФ окупанти продовжують тиснути на мешканців Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Для досягнення певних цілей щодо видачі російських паспортів окупанти продовжують здійснювати тиск на жителів Запорізької області. У окремих населених пунктах з 1 січня, люди, які не мають паспорта громадянина Російської Федерації, не можуть отримати грошових виплат, зокрема, зарплати. Розрахунок має здійснюватися виключно через картки російських банків", - йдеться в повідомленні.

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