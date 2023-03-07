Румунія й Туреччина створять робочу групу з безпеки на Чорному морі

Румунія і Туреччина створили двосторонню робочу групу з безпеки на Чорному морі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава румунського зовнішньополітичного відомства Богдан Ауреску державному секретарю США Ентоні Блінкену.

Румунський міністр закордонних справ поінформував американського колегу про свою пропозицію, схвалену турецьким колегою у грудні 2022 року. Наголошується, що американська сторона дала високу оцінку цій ініціативі.

Румунський та американський дипломати також обговорили "можливості зміцнення стабільності в регіоні Чорного моря шляхом стратегічного підходу, який зміцнив би його статус значного важливого торговельного та енергетичного маршруту".

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