Румунія й Туреччина створять робочу групу з безпеки на Чорному морі
Румунія і Туреччина створили двосторонню робочу групу з безпеки на Чорному морі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава румунського зовнішньополітичного відомства Богдан Ауреску державному секретарю США Ентоні Блінкену.
Румунський міністр закордонних справ поінформував американського колегу про свою пропозицію, схвалену турецьким колегою у грудні 2022 року. Наголошується, що американська сторона дала високу оцінку цій ініціативі.
Румунський та американський дипломати також обговорили "можливості зміцнення стабільності в регіоні Чорного моря шляхом стратегічного підходу, який зміцнив би його статус значного важливого торговельного та енергетичного маршруту".
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