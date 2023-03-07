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Новини
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Румунія й Туреччина створять робочу групу з безпеки на Чорному морі

море

Румунія і Туреччина створили двосторонню робочу групу з безпеки на Чорному морі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив глава румунського зовнішньополітичного відомства Богдан Ауреску державному секретарю США Ентоні Блінкену.

Румунський міністр закордонних справ поінформував американського колегу про свою пропозицію, схвалену турецьким колегою у грудні 2022 року. Наголошується, що американська сторона дала високу оцінку цій ініціативі.

Румунський та американський дипломати також обговорили "можливості зміцнення стабільності в регіоні Чорного моря шляхом стратегічного підходу, який зміцнив би його статус значного важливого торговельного та енергетичного маршруту".

Також читайте: Російське вантажне судно, що перебуває під санкціями США, зайшло у Чорне море, на борту може бути військове обладнання із Сирії, - ЗМІ

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Румунія (1190) Туреччина (3627) Чорне море (1678)


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А ця "робоча група" виведе тральщики та протичовнові кораблі в море на шляху "зернового коридору? Чи тільки язиками чесатиме?
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07.03.2023 07:47 Відповісти
На цю робочу групу кацапи "паложат xyz с прєдмєтом". Але бабла співробітники цієї групи одержуватимуть не мало.
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07.03.2023 07:53 Відповісти
Почали підозрювати шо в Чорному морі ведуться боиові діі .
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07.03.2023 07:56 Відповісти
Спочатку створюємо небезпеку, потім пропонуємо посприяти її зменшенню - от і вже не джерело небезпеки, а нібито і герої-рятівники. Хитрий план.
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07.03.2023 09:18 Відповісти
Це щоб швидше російські кораблі через Босфор пропускати?
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07.03.2023 10:03 Відповісти
 
 