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Найбільш ефективні підрозділи ПВК "Вагнер" зазнають втрат у боях за Бахмут, - ISW

бахмут

Бої за Бахмут фактично знищили найкращі підрозділи ПВК "Вагнер", позбавивши армію РФ найбільш ефективних штурмових груп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Тривалі бої за численні невеликі населені пункти на північ і на південь від Бахмуту Донецької області виснажили підрозділи бойовиків "Вагнера". Аналітики ISW припускають, що незабаром перед фінальною частиною боїв за взяття міста в Бахмуті ключову роль знову можуть віддати штурмовим підрозділам ПВК.

Можливість завдати шкоди елітним бойовикам "Вагнера", а також іншим елітним підрозділам, якщо вони будуть задіяні, в умовах оборонної міської війни, сприятиме українським військам.

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, мабуть, побоюється, що його сили дарма витрачаються саме в такий спосіб. Раніше Пригожин стверджував, що якщо його бойовики не отримають необхідних боєприпасів та підкріплень, то всі зусилля щодо штурму Бахмуту можуть бути марними.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія прагне захопити Бахмут, щоб показати хоч якісь здобутки на полі бою, але її в будь-якому разі чекає поразка, - Держдеп

Автор: 

армія рф (17821) Бахмут (1562) Вагнер Пітер (9) ISW (653)


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Топ коментарі
+3
nu i *** s nim
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07.03.2023 08:30 Відповісти
+1
"Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, мабуть, побоюється, що його сили дарма витрачаються саме в такий спосіб. Раніше Пригожин стверджував, що якщо його бойовики не отримають необхідних *********** та підкріплень, то всі зусилля щодо штурму Бахмуту можуть бути марними."

Самое худшее - осаждать крепости. По правилам осады крепостей такая осада должна производиться лишь тогда, когда это неизбежно. Полководец, не будучи в состоянии преодолеть свое нетерпение, посылает своих солдат на приступ, словно муравьев; при этом одна треть офицеров и солдат оказывается убитыми, а крепость остается не взятой. Таковы гибельные последствия осады.
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07.03.2023 08:07 Відповісти
+1
v nash chas misto same po sobi vje - fortecya

putin hoche zahopyty Ukrainu? sho zh, yak kazala moya babushka: "hoche - perehoche"
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07.03.2023 08:10 Відповісти
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"Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, мабуть, побоюється, що його сили дарма витрачаються саме в такий спосіб. Раніше Пригожин стверджував, що якщо його бойовики не отримають необхідних *********** та підкріплень, то всі зусилля щодо штурму Бахмуту можуть бути марними."

Самое худшее - осаждать крепости. По правилам осады крепостей такая осада должна производиться лишь тогда, когда это неизбежно. Полководец, не будучи в состоянии преодолеть свое нетерпение, посылает своих солдат на приступ, словно муравьев; при этом одна треть офицеров и солдат оказывается убитыми, а крепость остается не взятой. Таковы гибельные последствия осады.
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07.03.2023 08:07 Відповісти
v nash chas misto same po sobi vje - fortecya

putin hoche zahopyty Ukrainu? sho zh, yak kazala moya babushka: "hoche - perehoche"
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07.03.2023 08:10 Відповісти
Та він ( пригожин) чітко розуміє що під Бахмутом і в Бахмуті ЧВК перестане існувати. Але він взяв на себе деякі зобовязання, тому відступити не може. Втративши своїх спеців а їх від 1000 до 5000( таке велике відхилення внаслідок того що немає розміння якісного складу, наскільки штурмові групи розбавляються мясом) він втратить будь- яку вагу і перетвориться на труп. Його викинуть як використаний презерватив.
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07.03.2023 08:24 Відповісти
nu i *** s nim
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07.03.2023 08:30 Відповісти
Краще окремо.
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07.03.2023 08:59 Відповісти




Букви

Міністр Ткаченко не дозволив відспівувати у Лаврі бійців групи «Братства» - Юрія "Святошу" Горовця, Максима "Непийпиво" Михайлова, Тараса "Тарасія" Карпюка та Богдана "Аполлона" Лягова, які загинули під час виконання бойового завдання на території РФ.
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07.03.2023 08:28 Відповісти
Якщо це так то нам потрібний новий міністр, поки що тільки міністр.
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07.03.2023 08:38 Відповісти
Частині успіхи Забахмутовка,схід, та по трасі на. Слов'янськ. Фланги потребують допомоги для укріплення. Зе щось говорив про резерви.....
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07.03.2023 08:49 Відповісти
Резерви уже підійшли!
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07.03.2023 09:23 Відповісти
Було б добре,а то імпортна аналітика це пише,а ще про розпушення логістики,хоч учора шлях був. Тракторним військам є робота.
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07.03.2023 09:32 Відповісти
У Бахмуті кацапи витрачають свій непотріб (з\к, люмпенів), а Україна втрачає кращих воінів.
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07.03.2023 10:55 Відповісти
 
 