Найбільш ефективні підрозділи ПВК "Вагнер" зазнають втрат у боях за Бахмут, - ISW

Бої за Бахмут фактично знищили найкращі підрозділи ПВК "Вагнер", позбавивши армію РФ найбільш ефективних штурмових груп.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Тривалі бої за численні невеликі населені пункти на північ і на південь від Бахмуту Донецької області виснажили підрозділи бойовиків "Вагнера". Аналітики ISW припускають, що незабаром перед фінальною частиною боїв за взяття міста в Бахмуті ключову роль знову можуть віддати штурмовим підрозділам ПВК.

Можливість завдати шкоди елітним бойовикам "Вагнера", а також іншим елітним підрозділам, якщо вони будуть задіяні, в умовах оборонної міської війни, сприятиме українським військам.

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, мабуть, побоюється, що його сили дарма витрачаються саме в такий спосіб. Раніше Пригожин стверджував, що якщо його бойовики не отримають необхідних боєприпасів та підкріплень, то всі зусилля щодо штурму Бахмуту можуть бути марними.

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