Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 154 830 осіб (+1060 за добу), 303 літаки, 3432 танки, 2456 артсистем, 6714 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 7 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 154 830 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно становить:
особового складу - близько/ about 154830 (+1060) осіб ліквідовано,
танків - 3432 (+9) од,
бойових броньованих машин - 6714 (+11) од,
артилерійських систем - 2456 (+23) од,
РСЗВ - 488 (+0) од,
засоби ППО - 253 (+3) од,
літаків - 303 (+1) од,
гелікоптерів - 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2095 (+9),
крилаті ракети - 873 (+0),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 5323 (+16) од,
спеціальна техніка - 236 (+2).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Что это?!
- Папа, никакой надежды!.. Вот, в cекc-шопе купила... На следующий день она приходит домой, отец сидит на кухне, на столе бутылка водки початая и этот самый член.
- Папа, что ты делаешь?
- Да вот... с зятем выпиваю!
Смерть - ворогам!
26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.
В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
Професійна армія ворога знищена на півночі минулої весни.
Техніки та бк стає все менше, її бережуть за рахунок утіліZZації біомусора.
Єдине, ліліпутін висосе собі пЄрЄміріЄ.
1. Гонять біомусор та частину мобілізованих на убій, аби "виснадити ЗСУ".
2. Намагаються в тилу (в бєлорашці в т.ч.) навчати "нові корпуси".
От тільки вони покладаються не на реальний стан справ, а на власні вигадки щодо "стійкості та якості" своєї системи (як підготовки, так і ведення бойових дій). А їхня система за попередні 10 років видала "професійну армію", яка втратила за рік боїв 3400 танків, більшу частину навченого особового складу тощо.
При цьому ЗСУ, не покладаючись на власні спроможності з навчання мобілізованих - всіма силами та доступними засобами навчає особовий склад цілими бригадами на базах та полігонах НАТО. Саме тому ефективність утилізації кацапів, попри повну зміну тактики та відсутність самовбивчих і ідіотських "300-кілометрових рейдів без прикриття" - фактично повернулась до рівня торішньої весни. Спроможності ЗСУ кратно зросли, спроможності та якість зграй мародерів та гвалтівників з засрашки - кратно знизились.
А загалом, це срусохвобія
Неначасі
Героям слава!!!
а тисяча каZZапів-чудова статистика
Говоря о планах на нынешний год, АвтоВАЗ намерен сохранить непрерывный режим работы ... .
Производственный план на 2023 год составляет 400 тысяч машин.
Як-то так ! Хороший кацап прэвращаэтся, прэвращаэтся дохлий кацап В БЭЛИХ ЖЫГУЛЭЙ !
Знищуйте кацапську нечисть!