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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 154 830 осіб (+1060 за добу), 303 літаки, 3432 танки, 2456 артсистем, 6714 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 7 березня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 154 830 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.03.23 орієнтовно становить:

особового складу - близько/ about 154830 (+1060) осіб ліквідовано,

танків - 3432 (+9) од,

бойових броньованих машин - 6714 (+11) од,

артилерійських систем - 2456 (+23) од,

РСЗВ - 488 (+0) од,

засоби ППО - 253 (+3) од,

літаків - 303 (+1) од,

гелікоптерів - 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2095 (+9),

крилаті ракети - 873 (+0),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 5323 (+16) од,

спеціальна техніка - 236 (+2).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 154 830 осіб (+1060 за добу), 303 літаки, 3432 танки, 2456 артсистем, 6714 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17821) Генштаб ЗС (6772) знищення (7558) техніка (1853) втрати (4445)


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Топ коментарі
+36
Результат прекрасен! 1000+ орлчни! Броня! Арта! Пепелац!
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07.03.2023 08:18 Відповісти
+27
да что ты так пишешь - пиши сразу что твои свиноцабаки бессмертны...
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07.03.2023 08:33 Відповісти
+26
Відмінні результати по утилізації загарбників, Україна пишається своїми захисниками. Дякуємо хлопці
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07.03.2023 08:24 Відповісти
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Результат прекрасен! 1000+ орлчни! Броня! Арта! Пепелац!
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07.03.2023 08:18 Відповісти
да что ты так пишешь - пиши сразу что твои свиноцабаки бессмертны...
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07.03.2023 08:33 Відповісти
Не отвечайте кацапскому биомусору- сразу в спам его, чтобы не вонял.
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07.03.2023 08:38 Відповісти
Потєрь нєт.
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07.03.2023 09:05 Відповісти
Єсть! "Щкварку" "зашкварили"
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07.03.2023 09:34 Відповісти
да,да особено в бпла ,мечтай дальше козломордое,особено древние мотолыги с корабельными пушками это великое превосходство,трепещи ната...обосранцы зачуханые)
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07.03.2023 08:34 Відповісти
Реєстрація:07.03.2023
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07.03.2023 08:35 Відповісти
А якщо це по всій довжині лінії фронту?
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07.03.2023 08:36 Відповісти
Скажите, Петя, а почему от вашего поста не пахнет шкваркой под приятное звучание бандуры, а просто таки смердит Парашей под треньканье балалайки? И это не смотря на флаг Украины который вы себе прицепили. Вы пензюк?
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07.03.2023 08:48 Відповісти
Сюрреалізм, какой-то! Шкварка не вірить в зашквар. На засрашє празднік у дєвчат
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07.03.2023 08:53 Відповісти
Приходит в России отец домой. Сидит его великовозрастная дочь, а перед ней - искусственный член.
- Что это?!
- Папа, никакой надежды!.. Вот, в cекc-шопе купила... На следующий день она приходит домой, отец сидит на кухне, на столе бутылка водки початая и этот самый член.
- Папа, что ты делаешь?
- Да вот... с зятем выпиваю!
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07.03.2023 09:36 Відповісти
Героям - слава!
Смерть - ворогам!
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07.03.2023 08:20 Відповісти
Вільха м з хімерами роблять свою справу! Пацаки, що з хлібалом?)
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07.03.2023 08:24 Відповісти
Відмінні результати по утилізації загарбників, Україна пишається своїми захисниками. Дякуємо хлопці
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07.03.2023 08:24 Відповісти
Жнива триває! Героям слава!
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07.03.2023 08:26 Відповісти
Такі новини гарно "заходять"..
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07.03.2023 08:27 Відповісти
Оце так вшкварили!!
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07.03.2023 08:27 Відповісти
У артсистем сьогодні рекорд!
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07.03.2023 08:27 Відповісти
У російських артсистем завжди рекорд
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07.03.2023 09:37 Відповісти
65 техніки.
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07.03.2023 08:30 Відповісти
тебя свинорыла урежут...
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07.03.2023 08:34 Відповісти
🤣🤣🤣
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07.03.2023 08:34 Відповісти
Зараз "урєжуть"! Тебе!
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07.03.2023 08:36 Відповісти
Наших хоронять урочисто А твоїх - під Сєднєвим півсотні тіл з госпіталю у яру з самоскида звалили і бульдозером загорнули

26.02 .2022 исх №210\32\655 дсп
Минобороны РФ выдало документ "для служебного пользования", в котором сказано о необходимости хоронить российских военных, находящихся в Украине, в братских могилах, а в случаях невозможности это сделать, уничтожать их тела.

В частности, в документе россиян говорится, что с 1 марта 2022 года необходимо изъять у воюющего в Украине личного состава документы, удостоверяющие личность, в кратчайшие сроки принять меры для эвакуации тел российских военных из Украины в ночное время, а также организовать захоронения в братские могилы или уничтожение тел своих военных при невозможности выполнить предыдущие требования.
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07.03.2023 09:01 Відповісти
Петья, піддувало закрий
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07.03.2023 09:03 Відповісти
Ну що - до "Всехпабеждательнава дня" до 200 000 доведемо! "Вкладемося"!
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07.03.2023 08:35 Відповісти
Вчора у Литовченко (ВатаТВ) прозвучала цікава інфа. Перші 50 000 знешкодили за 6 місяців, другі 50 000 за 4, треті за 2. не перевіряв, але якщо тенденція збережеться, то до кінця квітня буде 200 000.
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07.03.2023 08:58 Відповісти
А що може зламати цю чудову тенденцію?
Професійна армія ворога знищена на півночі минулої весни.
Техніки та бк стає все менше, її бережуть за рахунок утіліZZації біомусора.
Єдине, ліліпутін висосе собі пЄрЄміріЄ.
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07.03.2023 09:08 Відповісти
Ну, вони логічно роблять:
1. Гонять біомусор та частину мобілізованих на убій, аби "виснадити ЗСУ".
2. Намагаються в тилу (в бєлорашці в т.ч.) навчати "нові корпуси".

От тільки вони покладаються не на реальний стан справ, а на власні вигадки щодо "стійкості та якості" своєї системи (як підготовки, так і ведення бойових дій). А їхня система за попередні 10 років видала "професійну армію", яка втратила за рік боїв 3400 танків, більшу частину навченого особового складу тощо.

При цьому ЗСУ, не покладаючись на власні спроможності з навчання мобілізованих - всіма силами та доступними засобами навчає особовий склад цілими бригадами на базах та полігонах НАТО. Саме тому ефективність утилізації кацапів, попри повну зміну тактики та відсутність самовбивчих і ідіотських "300-кілометрових рейдів без прикриття" - фактично повернулась до рівня торішньої весни. Спроможності ЗСУ кратно зросли, спроможності та якість зграй мародерів та гвалтівників з засрашки - кратно знизились.
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07.03.2023 09:49 Відповісти
За розстріляного Героя! Буде ще. Горіть в пеклі москалі
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07.03.2023 08:38 Відповісти
Позавчорашню мелітопольську бавовну порахували.
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07.03.2023 08:38 Відповісти
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07.03.2023 08:39 Відповісти
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07.03.2023 08:41 Відповісти
Ну тупиЄ Ані, тупиЄ, но смЄкалістиЄ.
А загалом, це срусохвобія
Неначасі
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07.03.2023 09:12 Відповісти
64 одиниці техніки, більше тисячі чумардосів і один пєпєлац! Арта ешелонами в утіль разом з транспортом, ППО, спецтехніка ... Тяжко, але нам своє робити. Слава ЗСУ!
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07.03.2023 08:53 Відповісти
65!
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07.03.2023 10:09 Відповісти
Не повірите, щойно був у душі й згадую, що як раз час оновлення статистики з Генштабу, треба подивитися й порадіти. І чомусь у мене в голові інтуїція, прям бачу, що буде більше 1000 хороших росіян там, що майже рекорд! Навангував от сам собі!
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07.03.2023 08:56 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.03.2023 09:03 Відповісти
Це вам , кляті кацапи , за нашого Героя і не тільки 😡
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07.03.2023 09:11 Відповісти
Український воїн-то втрата;
а тисяча каZZапів-чудова статистика
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07.03.2023 09:14 Відповісти
Так, то вже, навіть, не "Жигулі".
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07.03.2023 09:53 Відповісти
То вже... кіложигулі.
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07.03.2023 10:16 Відповісти
Согласно официальной статистике АвтоВАЗа, за 2022 год было продано 188 645 новых автомобилей Lada.

Говоря о планах на нынешний год, АвтоВАЗ намерен сохранить непрерывный режим работы ... .

Производственный план на 2023 год составляет 400 тысяч машин.

Як-то так ! Хороший кацап прэвращаэтся, прэвращаэтся дохлий кацап В БЭЛИХ ЖЫГУЛЭЙ !
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07.03.2023 12:51 Відповісти
У їхнього уряду гроші кінчаються. На "Жигулі" не вистачить. Хіба що, на велисипед - https://prm.ua/lyshe-za-dva-misiatsi-defitsyt-derzhbiudzhetu-rf-nablyzyvsia-do-richnoho-planu-zmi/
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07.03.2023 19:48 Відповісти
Супер,особливо арти багато хлопці натовкли!!!!!!
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07.03.2023 09:16 Відповісти
23 од арти це просто рекорд
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07.03.2023 09:29 Відповісти
який гарний день
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07.03.2023 09:35 Відповісти
ого, скільки кацоарти намолотили!
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07.03.2023 10:28 Відповісти
Гарно за добу наскирдували орків.
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07.03.2023 10:37 Відповісти
русня платить за свої імперсько-нацистські амбіції, знищення потвор має досягати значної частини працездатного населення, втрати арти супер ! Так тримати !
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07.03.2023 11:04 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
Знищуйте кацапську нечисть!
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07.03.2023 13:27 Відповісти
 
 