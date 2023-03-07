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Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 7 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 6 березні, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 6 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Максимільянівці.

Ще 7 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 7 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

Автор: 

жертви (1816) Донецька область (8799) Кириленко Павло (909)


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хлопці - вбийте їх всіх.
ту кляту кацапню - сивий дуже просить...
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07.03.2023 08:35 Відповісти
таки переклали все на дітеи і онуків падлюки діди ми...
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07.03.2023 08:41 Відповісти
 
 