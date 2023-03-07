Минулої доби росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині, 7 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
Минулої доби, 6 березні, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
"За 6 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини - у Максимільянівці.
Ще 7 людей в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ту кляту кацапню - сивий дуже просить...