Народна Самооборона Львівщини проведе розіграш автівки Porsche Panamera за донат на ЗСУ

Народна Самооборона Львівщини разом із каналом Sumy Racing Team проводить благодійний розіграш автівки Porsche Panamera в обмін на донати на ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Народної Самооборони Львівщини.

Як зазначається, для того, щоб стати учасником розіграшу, необхідно зробити благодійний внесок від 500 грн. Гроші підуть на закупку 100 дронів Mavic DJI для ЗСУ. Донатити можна прямо зараз!

Реквізити для охочих взяти участь у розіграші та підтримати донатами наші Збройні сили:

Посилання на банку.

Номер картки банки

5375 4112 0378 5881

Розіграш відбудеться 19 березня о 19:00 на каналі Sumy Racing Team. Більше подробиць про розіграш на каналі.