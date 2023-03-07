Народна Самооборона Львівщини проведе розіграш автівки Porsche Panamera за донат на ЗСУ
Народна Самооборона Львівщини разом із каналом Sumy Racing Team проводить благодійний розіграш автівки Porsche Panamera в обмін на донати на ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Народної Самооборони Львівщини.
Як зазначається, для того, щоб стати учасником розіграшу, необхідно зробити благодійний внесок від 500 грн. Гроші підуть на закупку 100 дронів Mavic DJI для ЗСУ. Донатити можна прямо зараз!
Реквізити для охочих взяти участь у розіграші та підтримати донатами наші Збройні сили:
Посилання на банку.
Номер картки банки
5375 4112 0378 5881
Розіграш відбудеться 19 березня о 19:00 на каналі Sumy Racing Team. Більше подробиць про розіграш на каналі.
Топ коментарі
+5 Ned Stark
показати весь коментар07.03.2023 08:53 Відповісти Посилання
+5 I D #477595
показати весь коментар07.03.2023 09:26 Відповісти Посилання
+4 Flying Eagle
показати весь коментар07.03.2023 09:27 Відповісти Посилання
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не пів кузова з кулеметом?
ну таке - розігруйте - це ж не ваша війна...
І це не перший їх подібний розіграш, вони таким чином уже кілька машин розіграли і надходження від донатів перекрили вартість цих тачок. Ви мабуть в машинах не шарите від слова взагалі, то поясню - це старенька Панамера, їй більше 10 років. На ринку такі можна знайти від 20 000 доларів...
Всі в плюсі - ЗСУ, власник авто та переможець розіграшу.
ти ніколи не брехав?
тільки доцільно -а в мене є кому.
але коли за мою помічь ви ще вкусите?
з ноги дам - все таки совість треба мати...
кому дрони купувати, кому Порше розігрувати... таке
в ворів нема привязку до місця - ти або вор або ні - в Україні саме вони, ворy.
Ви депутата на новому Геліку і фермера в селі на старенькому 20-річному фургоні Спринтер теж будете порівнювати тільки тому, що у обох Мерседеси?
то може і ми задаром шеволимося?