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Народна Самооборона Львівщини проведе розіграш автівки Porsche Panamera за донат на ЗСУ

авто

Народна Самооборона Львівщини разом із каналом Sumy Racing Team проводить благодійний розіграш автівки Porsche Panamera в обмін на донати на ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Народної Самооборони Львівщини.

Як зазначається, для того, щоб стати учасником розіграшу, необхідно зробити благодійний внесок від 500 грн. Гроші підуть на закупку 100 дронів Mavic DJI для ЗСУ. Донатити можна прямо зараз!

Реквізити для охочих взяти участь у розіграші та підтримати донатами наші Збройні сили:

Посилання на банку.

Номер картки банки

5375 4112 0378 5881

Розіграш відбудеться 19 березня о 19:00 на каналі Sumy Racing Team. Більше подробиць про розіграш на каналі.

Автор: 

авто (6231) благодійність (575) ЗСУ (7666)


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Топ коментарі
+5
Чому? SRT-шники - відомі люди у автомобільній спільноті України, а ще пригнали десятки машин для ЗСУ і постійно звітують про свою діяльність, на відміну від деяких волонтерів...

І це не перший їх подібний розіграш, вони таким чином уже кілька машин розіграли і надходження від донатів перекрили вартість цих тачок. Ви мабуть в машинах не шарите від слова взагалі, то поясню - це старенька Панамера, їй більше 10 років. На ринку такі можна знайти від 20 000 доларів...
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07.03.2023 08:53 Відповісти
+5
Навіщо той срач люди...Можете, то просто задонатьте і все...А не можете, то не ******* ротом...
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07.03.2023 09:26 Відповісти
+4
Ні, не лохотрон. А фактичний продаж авто його власником. Зберуть умовно якихось 5 мільйонів. 4 мільйони підуть на дрони та бонуси організаторам розіграшу. А ще 1 мільйон - власнику авто, як вартість останнього.
Всі в плюсі - ЗСУ, власник авто та переможець розіграшу.
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07.03.2023 09:27 Відповісти
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Порше?
не пів кузова з кулеметом?
ну таке - розігруйте - це ж не ваша війна...
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07.03.2023 08:46 Відповісти
лохотрон
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07.03.2023 08:48 Відповісти
Чому? SRT-шники - відомі люди у автомобільній спільноті України, а ще пригнали десятки машин для ЗСУ і постійно звітують про свою діяльність, на відміну від деяких волонтерів...

І це не перший їх подібний розіграш, вони таким чином уже кілька машин розіграли і надходження від донатів перекрили вартість цих тачок. Ви мабуть в машинах не шарите від слова взагалі, то поясню - це старенька Панамера, їй більше 10 років. На ринку такі можна знайти від 20 000 доларів...
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07.03.2023 08:53 Відповісти
на правах реклами
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07.03.2023 08:56 Відповісти
Реклами волонтерів? Це щось новеньке...
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07.03.2023 08:59 Відповісти
Ні, не лохотрон. А фактичний продаж авто його власником. Зберуть умовно якихось 5 мільйонів. 4 мільйони підуть на дрони та бонуси організаторам розіграшу. А ще 1 мільйон - власнику авто, як вартість останнього.
Всі в плюсі - ЗСУ, власник авто та переможець розіграшу.
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07.03.2023 09:27 Відповісти
Боже!!! А ось це надзвичайно шикарна ідея!!!)
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07.03.2023 08:55 Відповісти
на кртинці порше якихось дуже лохматих років
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07.03.2023 09:01 Відповісти
Так так і є, по посиланню там написано - 2013 рік.
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07.03.2023 09:28 Відповісти
щиро вибачаюсь, а що обороняє Народна самооборона Львівщини???? Те що і сомооборона Закарпаття на чолі з Котлєтою? контробас ганяє?
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07.03.2023 09:09 Відповісти
Обороняє заводи ахметова в донецькій обл. так як донбасяни переїхали до Львова
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07.03.2023 10:12 Відповісти
не чіпляйся - ну збрехав пацан за лайки...
ти ніколи не брехав?
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07.03.2023 11:56 Відповісти
Ну SRT це не кузницица тест драйв ).
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07.03.2023 09:20 Відповісти
Навіщо той срач люди...Можете, то просто задонатьте і все...А не можете, то не ******* ротом...
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07.03.2023 09:26 Відповісти
що б зелені ******** на порше? - закінчились дурні.
тільки доцільно -а в мене є кому.
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07.03.2023 09:43 Відповісти
в вас свої заморочки - а нам вам домогати.
але коли за мою помічь ви ще вкусите?
з ноги дам - все таки совість треба мати...
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07.03.2023 10:47 Відповісти
Народна Самооборона Львівщини після Пореше? - впала до мінус нуля...
кому дрони купувати, кому Порше розігрувати... таке
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07.03.2023 09:27 Відповісти
А клоунам можна? Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко влітку був помічений за кермом Porsche Taycan останньої моделі, авто належить непублічному бізнесмену Веміру Давітяну і коштує близько $100 тисяч
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07.03.2023 10:19 Відповісти
а чому ви думаєте що порше на львівщіні чимось відрізнююється від порше на Кривому рогу чи Дніпру чи Запоріжжі чи на Банковій?
в ворів нема привязку до місця - ти або вор або ні - в Україні саме вони, ворy.
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07.03.2023 10:29 Відповісти
Відрізняється хоча б ціною, бо Порше з Банкової - новий і коштує 100 000 доларів, а Порше із Львівщини - старенький 10-річний і такий можна найти за 20 000 доларів...

Ви депутата на новому Геліку і фермера в селі на старенькому 20-річному фургоні Спринтер теж будете порівнювати тільки тому, що у обох Мерседеси?
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07.03.2023 11:04 Відповісти
ну як вас під час війни турбують ціни на порше?
то може і ми задаром шеволимося?
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07.03.2023 11:24 Відповісти
 
 